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    Pravnik pomaga bralcu Novic: sporazumna razveza, kakšni so stroški?

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje.
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    Pravnik na dlani
     24. 6. 2026 | 03:00
    4:42
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     V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralke Novic. Takole piše:

    Pozdravljeni, jaz in moja žena sva se odločila za ločitev, vse sva se že dogovorila. Me pa zanima, kako poteka sporazumna ločitev oziroma kaj moram storiti in koliko me bo finančno stalo.

    Pravnik odgovarja

    Spoštovani,

    sporazumna razveza gre danes lahko po dveh poteh: pred sodiščem (96. člen Družinskega zakonika (DZ)), če imata zakonca skupne mladoletne otroke, oziroma neposredno pri notarju (97. člen DZ), če skupnih mladoletnih otrok nimata. Strošek postopka je odvisen predvsem od vrednosti skupnega premoženja, ki gre v notarski zapis. Če otrok nimata, bosta razvezana že na dan podpisa notarskega zapisa; če otroke imata, postopek pred okrožnim sodiščem običajno traja okvirno nekaj mesecev.

    Pravna podlaga je Družinski zakonik (DZ). Po 96. členu DZ sodišče razveže zakonsko zvezo na skupni predlog, če sta se zakonca sporazumela o varstvu, vzgoji, preživljanju in stikih s skupnimi otroki ter predložila v obliki izvršljivega notarskega zapisa sklenjen sporazum o delitvi skupnega premoženja, najemu skupnega stanovanja in morebitnem preživljanju zakonca brez lastnih sredstev. Po 97. členu DZ se zakonca brez skupnih mladoletnih otrok razvežeta pred notarjem s sklenitvijo notarskega zapisa sporazuma – zakonska zveza je razvezana z dnem podpisa, notar pa zapis pošlje upravni enoti za vpis v matični register. Kadar postopek teče pred sodiščem, je po uveljavitvi Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) nepravden in se konča s sklepom, ne s sodbo.

    Se soočate z ločitvijo ali urejanjem družinskih razmerij?

    Sporazumna ločitev je najhitrejša pot, vendar zahteva pravno brezhibne dogovore o premoženju in otrocih.

    Če potrebujete nasvet glede postopka, stroškov ali priprave dokumentacije, se posvetujte s Pravnikom na dlani.

    Pokličite 01 280 8000 in poskrbite, da bo vaš novi začetek pravno urejen!

     

    Če imata skupne mladoletne otroke, je po 203. členu DZ obvezno predhodno svetovanje na centru za socialno delo (CSD), ki je brezplačno in poteka osebno (brez pooblaščencev). CSD izda zapisnik, ki je procesna predpostavka – brez njega sodišče predlog zavrže. Če zakonca otrok nimata ali če gresta po poti 97. člena DZ, svetovanje ni potrebno. Dokazilo o udeležbi svetovanja, notarski zapis sporazuma, izpisek iz matičnega registra in rojstni listi otrok so obvezne priloge skupnega predloga, vloženega pri pristojnem okrožnem sodišču.

    Stroški so odvisni od okoliščin, vendar je možno predvideti, da sodna taksa po Zakonu o sodnih taksah (ZST-1) za sporazumno razvezo znaša tipično okoli 56 EUR. Notarska taksa po notarski tarifi (v povezavi z Zakonom o notariatu) se izračuna glede na vrednost premoženja, ki ga sporazum zajema. Odvetniška pomoč ni obvezna; če se za sestavo predloga ali zastopanje odločita, je treba dodatno računati še stroške odvetnika. Svetovanje na CSD in morebitna mediacija sta brezplačna.

    V vajinem primeru svetujemo naslednje: če nimata skupnih mladoletnih otrok, je najhitreje in najceneje po 97. členu DZ – en obisk pri notarju in razveza je opravljena. Če skupne mladoletne otroke imata, najprej opravita predhodno svetovanje na pristojnem CSD, nato pri notarju sestavita izvršljivi notarski zapis glede premoženja, stanovanja in morebitnega preživljanja, in skupaj vložita predlog na okrožno sodišče. Ker sta se že o vsem dogovorila, odvetnika praviloma ne potrebujeta; koristno je, da pred obiskom notarja pripravita popis skupnega premoženja z ocenjenimi vrednostmi, da notar hitreje izračuna tarifo.

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta

    V elektronskem obrazcu spodaj opišite težavo ali zastavite vprašanje. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo, kakopak, anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

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