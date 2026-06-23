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    Pravnik pomaga bralki Novic: Kaj storiti, ko je na odločbi naveden človek, ki je umrl leta 1986?!

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje.
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    Pravnik na dlani
     23. 6. 2026 | 12:34
     23. 6. 2026 | 12:45
    5:43
    A+A-

     V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralke Novic. Takole piše:

    Spoštovani, sem redna bralka Slovenskih novic, zato se obračam na vas glede pravnega nasveta. Aprila sem prejela s strani Zavoda za gozdove Slovenije odločbo o izvedbi sanitarne sečnje in preventivnih varstvenih del v gozdovih. V odločbi je navedeno, da morajo dela biti opravljena 21 dni po vročitvi te odločbe. Lastnik mora o izvršenih odrejenih ukrepih obvestiti Zavod v roku treh dneh. V omenjenem roku se morajo posekati smreke in spravilo lesa. V odločbi je navedeno, da je na določeni parceli osem dedičev. Sprašujem vas, kako izvesti sečnjo, če je več lastnikov oz. dedičev. Na odločbi je naveden tudi lastnik, ki je umrl leta 1986 – podatek, pridobljen na podlagi sklepa sodišča o dedovanju, leta 2025 (dva različna naslova). Omenjeno parcelo sem podedovala po mamini smrti leta 2022. Iz odločbe je razvidno tudi, da če odrejena dela ne bodo opravljena v določenem roku, bodo odrejeni ukrepi izvedeni na podlagi upravne izvršbe. Kakšen je postopek sečnje pri tolikšnih lastnikih?

    Pravnik odgovarja

    Spoštovani,

    odločba Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS) o sanitarni sečnji je oblastna upravna odločba, ki jo je treba izvršiti v določenem roku ne glede na to, koliko lastnikov ima parcela in ali je dedovanje po enem od njih še neurejeno. Glede na kratek 21-dnevni rok in resno grožnjo upravne izvršbe je priporočljivo, da ne čakate na ureditev dedovanja, temveč čim prej stopite v stik z ZGS (zaprosite za podaljšanje roka oziroma pisno sporočite, da ste dela že začeli) ter z licenciranim izvajalcem sečnje, ki bo dela opravil v roku. Stroški in prihodek od prodaje lesa se kasneje razdelijo med solastnike.

    Pravno podlago daje Zakon o gozdovih (ZG). Prvi odstavek 29. člena ZG določa, da ZGS lastniku gozda z odločbo naloži sanitarno sečnjo, spravilo in odvoz okuženega ali poškodovanega drevja ter rok za izvedbo; pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Če lastnik naloženih del ne opravi, ZGS po 29.a členu ZG izvede izvršbo po drugi osebi: izvajalec opravi sečnjo, gozdne sortimente proda, iz kupnine pa se pokrijejo stroški izvršbe, prevoza in prodaje, preostanek pa se nakaže zavezancu. Pritožbeni rok po 235. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) znaša 21 dni od vročitve.

    Ključno za vaš položaj je pravno razumevanje solastništva po Stvarnopravnem zakoniku (SPZ). Po 67. členu SPZ o poslih rednega upravljanja odločajo solastniki z večino več kot polovice deležev, za nujne vzdrževalne posle pa zadostuje pobuda kateregakoli solastnika. Sodna praksa je jasna: Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi VSL II Cp 1836/2020 (in v sorodnih zadevah) ugotovilo, da je sanitarna sečnja zaradi oblastne odločbe, kratkih rokov in sankcije nujen in neodložljiv posel, ki ga lahko po pravilih poslovodstva brez naročila (199. člen Obligacijskega zakonika (OZ)) izvede tudi en sam solastnik (ali kdo drug), ostali pa mu morajo povrniti sorazmerni delež potrebnih in koristnih stroškov ter prejeti sorazmerni delež kupnine od prodanega lesa.

    Težave z dedovanjem ali upravljanjem solastne posesti?

    Se soočate z neurejenim dedovanjem, solastniškimi spori ali nujnimi opravili na skupnem premoženju? 

    Ne čakajte na izvršbe ali visoke stroške. Za strokovno pravno pomoč pri urejanju lastniških razmerij in dednih postopkov se posvetujte s Pravnikom na dlani.

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    Neurejeno dedovanje po prednjem lastniku, umrlem leta 1986, je treba urediti z dodatnim sklepom o dedovanju pri pristojnem okrajnem sodišču po Zakonu o dedovanju (ZD), vendar to ni pogoj za takojšen poseg po ZG. Za ZGS nastopate kot zavezanci lastniki, vpisani v zemljiški knjigi; dokler vprašanje pravnega nasledstva ni urejeno, dediči izvršujejo lastninsko pravico skupaj po splošnih pravilih. Stroški upravne izvršbe bremenijo zavezance – v solastniškem razmerju sorazmerno glede na solastniški delež, kar je v sodni praksi ustaljeno.

    V vašem primeru je najrazumneje, da nemudoma pisno obvestite ZGS (po drugem odstavku 29. člena ZG lahko lastnik sanitarna dela izvede tudi brez odločbe, če Zavod predhodno obvesti), najamete licenciranega izvajalca in sečnjo opravite v roku. S tem se izognete izvršbi in dodatnim stroškom, s preostalimi solastniki pa izvedbo in obračun (kupnina minus stroški) kasneje uredite v okviru gestijskega zahtevka po 202. členu OZ. Če menite, da je odločba materialno nepravilna, v 21-dnevnem pritožbenem roku vložite pritožbo, a ker pritožba ne zadrži izvršitve, dela vzporedno vseeno začnite.

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta

    V elektronskem obrazcu spodaj opišite težavo ali zastavite vprašanje. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo, kakopak, anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

    Do zdaj objavljene pravne nasvete lahko preberete tukaj.

     

     
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