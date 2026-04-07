  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    DEDOVANJE PO LOČITVI

    Pravnik pomaga bralki Novic: Po ločitvi sva ostala pod skupno streho, kaj zdaj

    Imate pravno vprašanje ali težavo, bi se radi posvetovali o uradnih zadevah? Na Slovenskih novicah vsem bralcem, tudi nenaročnikom, predstavljamo storitev Pravnik svetuje. Tokrat objavljamo odgovor bralki, ki se je ločila, a si ne more privoščiti selitve na svoje. Kaj pa glede dedovanja?
    Fotografija je simbolična. FOTO: Delo UI
    Pravnik na dlani
     7. 4. 2026 | 12:56
    3:04
    A+A-

     V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralke Novic. Takole piše:

    »Pozdravljeni, s partnerjem sva se ločila pred tremi leti. Še vedno živiva v skupni nepremičnini, ki je zaradi skupne hipoteke ne moreva prodati, da bi si kupila vsak svojo nepremičnino. Moje vprašanje je, ali se lahko tako sobivanje smatra kot zunajzakonska skupnost, čeprav imava vse notarsko urejeno. Skrbi me namreč, da bi lahko dedoval po meni. Bralka S.«

    Odgovor pravnega strokovnjaka

    Skupno bivanje pod isto streho iz praktičnih razlogov samo po sebi ne zadostuje za nastanek zunajzakonske skupnosti in s tem dednih pravic bivšega partnerja – bistveni element je skupnost življenja v partnerskem smislu, ne zgolj dejstvo deljene nepremičnine. Zunajzakonska skupnost je po 4. členu Družinskega zakonika (DZ) opredeljena kot daljša življenjska skupnost moškega in ženske, ki nista v zakonski zvezi, pri čemer ni razlogov, ki bi skupnost preprečevali. Sodna praksa zahteva tako skupnost bivanja kot skupnost življenja v čustvenem, ekonomskem in socialnem smislu – zgolj sobivanje iz ekonomske nuje (skupna hipoteka) tega pogoja ne izpolni.

    Imate vprašanja glede dedovanja? Ne tvegajte drage napake.

    Nejasnosti pri dedovanju lahko hitro vodijo v spore ali napačne odločitve. Preverite svoje pravice in možnosti – jasno, hitro in brez zapletov.

    Telefon: 01 280 8000 – pokličite Pravnika na dlani in odgovor dobite še danes!

    Dedna pravica zunajzakonskega partnerja je v skladu z 4.a členom Zakona o dedovanju (ZD) izenačena s pravicami zakonca, a nastopi le ob obstoju dejanske zunajzakonske skupnosti v trenutku smrti. Notarsko urejena dokumentacija o prenehanju partnerstva je v vašo korist, saj dokazuje formalno prenehanje razmerja. Vsekakor pa lahko sestava oporoke, s katero se dediči (in morebitne druge okoliščine) jasno opredelijo, v vašem primeru predstavlja dodaten nivo pravne varnosti.

    Kako do brezplačnega pravnega nasveta

    V elektronskem obrazcu na tej strani opišite težavo ali zastavite vprašanje. Pravni strokovnjaki Pravnika na dlani, s katerim sodelujejo Slovenske novice, bodo pripravili odgovor in nam ga posredovali v objavo. Uredništvo bo predvidoma enkrat tedensko objavilo članek, v katerem bo opisana težava bralca in naveden pravni nasvet. Javna objava bo kakopak anonimizirana in vaši osebni podatki NE bodo objavljeni.

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Kateri dejavnik je ključen pri odločitvi za sončno elektrarno?

    Cene sončnih panelov in baterijskih hranilnikov so med ponudniki primerljive, podobno velja tudi za stroške montaže, zagona ter garancij za material in delo.
    7. 4. 2026 | 08:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POSTANI VOJAK

    V blatu, mrazu in pod pritiskom: tu se kalijo pravi vodje

    Slovenska vojska trenutno šteje 909 častnikov, kmalu pa se jim bo pridružilo tudi 37 kandidatk in kandidatov iz 38. generacije Šole za častnike, ki se trenutno usposablja v Vojaškem objektu Kadetnica v Mariboru ter tudi na terenu. Med njimi so tako notranji kot zunanji kandidati, ki ob uspešno končanem šolanju napredujejo v čin poročnika.
    7. 4. 2026 | 09:18
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NEVERJETNO

    Resnična zgodba: zjutraj brez, popoldne pa že z novimi zobmi

    Si predstavljate, da bi lahko v enem dnevu rešili svoje težave z brezzobostjo? Zakaj je pravzaprav pomembno, da manjkajoče zobe čim prej nadomestimo?
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:58
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    NASVET

    Vas po obroku »peče« v želodcu? Osvojite preproste korake za boljše počutje

    Ste že kdaj po kosilu ali večerji začutili tisti neprijetni pekoči občutek v prsih ali grlu? Ali pa kisel okus, ki kar noče izginiti? Niste edini. Takšni občutki so precej pogosti in se pojavijo ravno takrat, ko bi si želeli le malo miru po obroku.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 08:31
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    IZJEMNA PRILOŽNOST

    Osvojite prenovo kopalnice v vrednosti 10.000 evrov!

    dm podarja prenovo kopalnice po vaših željah
    Promo Slovenske novice1. 4. 2026 | 09:43
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ČUDOVITO

    Ko se poezija renesanse spremeni v nekaj, kar lahko nosite

    Pred Botticellijevo mojstrovino Rojstvo Venere se zdi, kot da se čas za trenutek upočasni.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 09:12
    Promo
    Šport  |  Odmevi
    LEPA ZGODBA

    Slovenska zgodba na svetovnem zemljevidu

    S premišljenimi projekti je Olimpijski komite Slovenije v času zimskih olimpijskih iger Milano Cortina 2026 okrepil prisotnost države doma in na tujem.
    3. 4. 2026 | 08:49
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    DOBRO JE VEDETI

    Stara okna, visoki računi: koliko toplote vam uide skozi okna?

    V času, ko cene energentov nenehno rastejo, se mnogi sprašujejo, kako zmanjšati stroške ogrevanja in elektrike.
    Promo Deloindom7. 4. 2026 | 11:11
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    KULINARIKA

    Ekskluzivni večer, ko bodo točili vino, ki je prepričalo svet

    Najuspešnejši slovenski kleti z lanskega Decanterjevega ocenjevanja bosta v koprski restavraciji KOGO predstavili nagrajena vina.
    3. 4. 2026 | 14:22
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SVETOVNI DAN ZDRAVJA

    Ko zdravje ne more čakati: koliko nas v resnici stane predolgo čakanje

    Zakaj so pravočasna preventiva, dostopnost in zanesljive informacije ključne za zdravje Slovencev.
    Promo Slovenske novice7. 4. 2026 | 10:56
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    Vsa merila arhitekture

    Arhitekturni festival Odprte hiše Slovenije 2026

    Od 17. do 19. aprila bo festival po vsej Sloveniji brezplačno odprl vrata več kot 100 izbranim projektom in javnost povabil v doživetje arhitekture.
    3. 4. 2026 | 14:17
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki