Pravnik pomaga bralki Novic: »Sosed je prisegel, da me bo ubil!​«

V sklopu akcije Pravnik brezplačno svetuje bralcem Slovenskih novic, ki ga izvajamo skupaj s partnerji iz projekta Pravnik na dlani smo prejeli vprašanje bralke Novic. Takole piše:

Z možem (sva čez 60., oz. 70 let) živiva v 10-nadstropnem bloku v Ljubljani. Pred parimi leti se je vselil mlajši moški z družino. Že med adaptacijo njihovega stanovanja so padale grde besede z njegove strani na večino stanovalcev v naši vertikali. Se pa stvari zaostrujejo. V tem času so se njegova žena in dva otroka odselili. Posebno "alergijo" pa je dobil na mojega moža. Vsakič, ko se srečata na parkirišču, pred dvigali začne nanj vpiti in mahati z rokami proti njemu, mu govoriti, da ga bo pretepel. Pred 4 tedni mu je prisegel na svoja otroka, da ga bo ubil in ga udaril po obrazu. Pred parimi dnevi smo se zopet srečali in mu je zagrozil, da ga bo že še našel, saj živimo v istem bloku. Do mene zaenkrat ni bil agresiven.

Trikrat sva ga prijavila na policiji, ko ga je udaril, sta policista prišla k nama domov. Vsakič so naredili zapisnik, povedali, da če nima prič, ne morejo storiti nič. Policista sta šla menda do njega domov, samo njima ni odprl. Je pa človek pogumen, saj vedno počaka, da je mož sam. Kaj lahko storiva? Čakava, da ga ubije? Prosim za vaše mnenje in nasvet. Prosim za anonimnost.

Pravnik odgovarja

Spoštovana gospa,

ravnanja vašega soseda imajo vse znake kaznivega dejanja in sicer ali grožnje po členu 135. KZ-1 ali celo Mučenje po členu 135 a. KZ-1. Razlika med obema opisoma kaznivega dejanja pa je bistvena, saj se pregon za kaznivo dejanje po členu 135. Grožnja začne na predlog oškodovanca. Opis oziroma lastnosti drugega kaznivega dejanja pa so drugačne in se vodi kazenski postopek preko okrožnega državnega tožilstva po uradni dolžnosti. Zagrožena kazen za kaznivo dejanje grožnje po prvem odstavku je denarna kazen ali zapor do 6 mesecev ali kvalificirana (težja) oblika po drugem odstavku prav tako denarna kazen ali zapor do enega leta. Predlog oškodovanca pomeni, da morate sami sprožiti kazenski postopek tako, da sami ali vaš pooblaščenec vložite direkten obtožni predlog ali zahtevo za preiskavo. Nadaljevanja postopka zaradi obsežnosti posebej ne bomo obrazlagali.

Opis oziroma kvalifikacija drugega kaznivega dejanja je težja, saj gre za naklepno dejanje in tudi zagrožena kazen je zapor do 10 let. V takem primeru se vloži kazenska ovadba, na podlagi katere bo okrožno državno tožilstvo začelo kazenski postopek v primeru, da bo prepoznalo izpolnjene znake kaznivega dejanja. V vašem primeru gre za precej mejno zadevo, pa vendar bi lahko nekdo zadevo ustrezno preiskal.

Vas sosed nadleguje ali vam celo grozi? Kadar sosedski spori prerastejo v grožnje ali fizično nadlegovanje, ne gre več le za nesporazum, temveč za kaznivo dejanje. Za strokovno pomoč pri pripravi kazenske ovadbe in zaščito vaše varnosti se posvetujte s Pravnikom na dlani. Pokličite 01 280 8000 in ustavite sosedsko nasilje še danes!

Glede na vaše vprašanje, iz katerega izhaja, da ste že nekajkrat poklicali policijo, vam predlagamo, da se v prihodnje obrnete direktno na najbližje okrožno državno tožilstvo. Menimo, da se policija vsekakor ni dovolj potrudila, saj bi morala podrobneje raziskati vaše trditve in ne samo zvoniti na vrata in odnehati, če ni odziva! Policija bi morala sprejeti ustno ovadbo in osumljenega pozvati na službeni pogovor na podlagi policijskih pooblastil. To bi morali narediti, saj je bilo prijav več! Vsekakor bi morali zoper soseda ukrepati vsaj za storitev prekrška kršitve javnega reda in miru ter zoper njega napisati ustrezno prijavo ali mu izdati plačilni nalog za storitev tega prekrška.

Na podlagi povedanega vam predlagamo, da vložite kazensko ovadbo zoper soseda in jo naslovite direktno na okrožno državno tožilstvo. V ovadbi je potrebno podrobno opredeliti, kdaj so bila dejanja storjena, kako in kakšne posledice imate tako vi kot soprog. Prav tako je potrebno opisati, kdaj so bili klicani policisti in kako so ukrepali. Najbolje bi bilo, da se pred vložitvijo posvetujete še s kakšnim odvetnikom ali ustrezno usposobljeno osebo, ki vam lahko pomaga. V primeru, da vam bo ODT ovadbo zavrnil, boste imeli možnost v 30 dneh od prejema zavrnitve vložiti zasebno kazensko tožbo.