Pred informativnimi dnevi odmeva anonimka, dijaki naj bi v Slovenski Bistrici doživljali ponižujoče kazni

»Obračam se na vas kot anonimni vir z namenom opozoriti na neprimerne pedagoške prakse na eni izmed srednjih šol v Slovenski Bistrici. Svojo izjavo podajam izključno pod pogojem popolne anonimnosti. Pri pouku ene izmed profesoric se po navedbah dijakov uporablja oblika kaznovanja, ki ima značilnosti fizične kazni. V primeru, da dijak ne prinese učbenika ali učnega gradiva, mora pred razredom izvajati telesne vaje, kot so sklece. Takšno ravnanje dijaki doživljajo kot ponižujoče in neprimerno za šolski prostor. Poleg tega so pisni preizkusi znanja pri tem predmetu pogosto izjemno dolgi, trajajo tudi do tri ure. Testi se po navedbah dijakov izvajajo zelo pogosto, v nekaterih primerih skoraj vsak mesec, kar povzroča velik pritisk in stres. Dijaki prav tako navajajo, da se pri ocenjevanju pri pisnih preizkusih odštevajo točke, če dijak pri rednem pouku ne zna odgovoriti na vprašanje, ali ne sodeluje aktivno, kar ni jasno opredeljeno vnaprej in dodatno vpliva na ocene. Menim, da gre za prakse, ki niso v skladu s sodobnimi pedagoškimi pristopi in bi jih bilo treba preveriti. Namen te izjave ni škodovati posameznikom.«

Odgovor ravnatelja Srednje šole Slovenska Bistrica

Za pojasnila smo se obrnili na ravnatelja Srednje šole Slovenska Bistrica Marjana Kampuša in ga vprašali, katere postopke bi šola lahko izvedla za preverjanje, ali se navedbe iz anonimnega pisma nanašajo na njihovo šolo in kako bi v takšnih primerih ukrepali. Na šoli poudarjajo, da želijo ohranjati varno, spodbudno in spoštljivo učno okolje za vse dijake. Ob tem poudarjajo pomen odprte komunikacije in sodelovanja med dijaki, starši, zaposlenimi ter vodstvom šole. V primeru morebitnih nepravilnosti pa napovedujejo, da bodo ukrepali v skladu s predpisi in veljavnimi postopki.

»Na Srednji šoli Slovenska Bistrica je med temeljnimi cilji šole tudi odprtost. Do sedaj nam je z vsemi deležniki - dijaki, starši in zaposlenimi uspelo uresničevati ta cilj. Zato me vaše sporočilo oziroma vsebina toliko bolj preseneča. Učitelji in vodstvo šole smo kadarkoli na voljo za morebitne pripombe, sugestije in pogovor - s tem so seznanjeni tako dijaki kot njihovi starši. Zagotavljam, da bo vodstvo šole kljub anonimnosti vira in odsotnosti kakršnegakoli dokaza ali izjave, med zaposlenimi preverilo, ali zapisane navedbe držijo. Osebno vse zapisane navedbe zavračam. Zaposleni pri svojem delu uporabljajo sodobne pedagoške prakse in pri ocenjevanju vse zakonsko predpisane smernice. Prav zaradi tega v preteklih letih na šoli ni bilo tovrstnih prijav. Žal živimo v svetu, kjer ljudje izkoriščajo anonimnost za namerno škodovanje posameznikom in institucijam - še posebej v času pred informativnimi dnevi. Vsakemu posamezniku, ki se je kadarkoli obrnil na nas s pripombo in željo po razjasnitvi dela zaposlenih, je bila zagotovljena anonimnost - tako bi ravnali tudi v tem primeru, če bi se gospod ali gospa obrnil/a na nas. Verjamem, da smo in bomo tudi v prihodnje ostali šola s posluhom, kjer ustvarjamo več kot spomine. Zahvaljujem se vam, da ste me seznanili z vsebino anonimke in da ste pripravljeni prisluhniti tudi drugi strani.«

