    PREGLED LETA

    Pregled leta: Bralec ujel skrivnostno letalo na Brniku, kaj se je zgodilo?

    Tudi letos ste bralci aktivno sodelovali pri ustvarjanju naših zgodb.
    Air Force C-17 Globemaster III. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
    Air Force C-17 Globemaster III. FOTO: Ricardo Arduengo/Reuters
    N. B.
     28. 12. 2025 | 18:00
    3:01
    A+A-

    Rubrika »bralci poročevalci«, kjer objavljamo vaše zgodbe, prigode in dileme, je letos ponovno dokazala, kako zanimivo in raznoliko je vsakdanje življenje naših bralk in bralcev. Izjemno brani članki so pokazali, kako preprosti trenutki in osebne izkušnje lahko pritegnejo široko občinstvo. Poglejmo podrobneje, katere zgodbe so vas letos najbolj navdušile.

    Letos je bila najbolj brana prigoda našega bralca Darka, ki se nam je oglasil iz Mengša, kjer je v objektiv ujel nenavadno letalo, ki je vzletalo z Brnika. Bilo je v temnih vojaških barvah, precej kratko, a s kar štirimi motorji, kar nakazuje, da je namenjeno posebnim, morda celo vojaškim operacijam in prevozu tudi težjega tovor. Ko je na specializiranih spletnih straneh preveril, za katero letalo gre, je z začudenjem opazil, da v registru sploh ni zabeležene destinacije letala. 

    Veliko pozornosti so letos pritegnili tudi medvedi in z njimi povezani incidenti. Bralec Tomaž nam je posredoval posnetek medveda, za katerega pravi, da je dlje časa taval po vaseh na območju občine Ilirska Bistrica. Kot vsako leto pa so vas zanimale tudi cene, ki so jih na počitnicah zaznali naši bralci. Bralka Klavdija nam je razkrila, koliko je pri zahodnih sosedih odštela za kavo, pico in sladico.

    Mirko nas je v začetku junija obvestil, da je v prostorih znanega trgovca s pohištvom prišlo do izrednega dogodka. Vsi zaposleni in kupci so morali prostore zapustiti, posledično pa se je na parkirišču hitro zbrala množica ljudi. Izkazalo se je, da je prišlo do tehnične težave na nadzornem sistemu, zaradi katere so se – izključno preventivno – odločili za takojšnjo evakuacijo vseh zaposlenih in obiskovalcev.

    Gromozanski jurčki in Darsovec, ki je izginil

    Ko se začne sezona gob, nam bralci z veseljem pošiljate zaklade, ki jih najdete v gozdu. Konec septembra nam je bralec Matej posredoval fotografije gromozanskega jurčka, v začetku avgusta pa je bralka Klavdija na Dolenjskem nabrala zavidljivo število te priljubljene vrste gob

    Gotovo se tudi vi spomnite napisov na elektronskih tablah na slovenskih avtocestah, kot so »Kampiraj v naravi, ne na levem pasu«, »Nisi hlod, ne vozi nasekan« in »Lep avto! Pa ima smernike?«. Na naše uredništvo se je pred časom obrnil bralec Tadej, ki je opazil, da se takšni šaljivi napisi ne pojavljajo več. »Škoda, res so bili zabavni,« je potarnal. Na Darsu smo preverili, kaj se dogaja, njihova pojasnila pa najdete v članku na tej povezavi.

    Sredi julija se nam je oglasila tudi bralka Jasna, ki je na Mangartskem sedlu doživela neprijetno presenečenje, bralec Janko pa je šok doživel kar v domači spalnici.

     

