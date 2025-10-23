  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    NOVOSTI IN NAGRADNA IGRA ZA BRALCE

    Prenovljene Slovenske novice na spletu bere že vsak drugi Slovenec!

    Velik uspeh našega portala: z grafično prenovo, novimi vsebinami in boljšo uporabniško izkušnjo še bolj razvajamo bralce. V mesecu dni ste na našem novem portalu ustvarili več kot 26 milijonov klikov.
    Najbolj priljubljen časopis Slovenske novice tudi na spletu bere že vsak drugi uporabnik spleta v Sloveniji. FOTO: Uredništvo

    Najbolj priljubljen časopis Slovenske novice tudi na spletu bere že vsak drugi uporabnik spleta v Sloveniji. FOTO: Uredništvo

       

       

       

       

    Najbolj priljubljen časopis Slovenske novice tudi na spletu bere že vsak drugi uporabnik spleta v Sloveniji. FOTO: Uredništvo
       
       
    Uredništvo
     23. 10. 2025 | 14:47
    5:17
    A+A-

       
       
    Za Slovenske novice, vaš in naš daleč najbolj priljubljen časopis na Slovenskem, so pomembni časi: vse več vlagamo v digitalizacijo, naš glas se na spletu širi hitreje kot kadarkoli. Raziskava Merjenje obiskanosti spletnih strani (MOSS) pri Slovenski oglaševalski zbornici kaže, da nas je v obdobju 30 dni od prenove prebiralo že več kot 700 tisoč različnih Slovenk in Slovencev! Upoštevaje, da je v istem obdobju vse slovenske spletne strani prebiralo 1,47 milijona različnih slovenskih uporabnikov, to pomeni, da skoraj vsak drugi Slovenec in Slovenka prebira spletne Slovenske novice*! In to še ni vse, v enomesečnem obdobju ste na našem portalu kliknili več kot 26-milijonkrat! 

    Izpostavljamo ključne novosti

    V septembru smo popolnoma prenovili naš spletni portal. Namenili smo mu sodobnejšo grafično podobo, izboljšali smo uporabniško izkušnjo, čisto nov in sodoben pa je tudi "motor pod pokrivom", ki skrbi za hitrejše in učinkovitejše nalaganje strani ter prilagajanje naših vsebin za prebiranje tako na nekajcentimetrskih zaslonih mobilcev kot tudi velikih zaslonih računalniških monitorjev.

    • Branje portala je očem prijaznejše, saj lahko preklapljate med svetlo in temno temo. Če nas prebirate zvečer v postelji ob ugasnjenih lučeh, vam bo temna tema s temnim ozadjem in brez bleščečih svetlih grafik prijetnejša. Mnogi pa še vedno prisegajo na tradicionalno svetlo temo, ki je kontrastnejša. Med temama preklapljate s klikom na polmesec v navigaciji na vrhu strani desno.
       
    • Nov je iskalnik po vsebinah: po novem lahko iščete po vseh edicijah naše medijske hiše, med rezultati pa se vam bodo izpisali tudi članki iz tiskanih edicij. S pomočjo filtra lahko iskanje po posameznih edicijah vklapljate ali izklapljate, sortiranje rezultatov pa prilagajate glede na relevantnost ali časovno komponento. Iskalna lupa vam je prav tako na vojo v navigaciji. Novi iskalnik lahko preizkusite tudi tukaj.
       
    • Zmanjšali smo količino rubrik, ki jih ponujamo bralcem. A brez skrbi, nobene vsebine nismo okrnili, le bolj smiselno smo jih razporedili med Novice (vse, kar se je zgodilo pomembnega v Sloveniji in tujini, zapisano na priljubljen svojski način, kakršnega ponujamo le mi), Bulvar (trači iz domačih logov in na tujem), Lifestyle (za tiste, ki vas zanimajo astrologija, zdravje, svetovalnice, izleti ...), Šport in Bralce, kjer ponujamo zgodbe, ki vam jim piše življenje.
       
    • Povsem nova je rubrika Zabava. Tukaj boste vsak dan našli svežo kratko križanko in sudoku. Najhitrejši reševalci se boste vpisali v lestvico najboljših in tekmovali med sabo.
       
    • Posebno težo in veljavo dajemo našemu paradnemu podkastu Šokkast. Tu si lahko na enem mestu ogledate vse epizode in preberete vse trače, ki so nam jih zaupali gostje naše voditeljice Petre Kalan.
       
    • Vemo, da malce starejši občani nimamo več kot sokol ostrih oči. Zato si lahko po novem besedilo znotraj članka povečujete s pritiskom na ikonico A+ oziroma zmanjšujete s pritiskom na A-.
       
    • Kdor si na svoj pametni telefon ali tablico še ni namestil aplikacije Slovenske novice, ga vabimo z novostmi tudi tam. Jutrišnjo tiskano izdajo lahko prebirate že na predvečer po 22. uri, članki so vam na voljo tudi brez spletne povezave (dovolj je, da si pretočite sveže izdaje, preden greste od doma). Omogočamo številne prilagoditve pri branju vsebin, prvič tudi za uporabnike s posebnimi potrebami. Za prilagoditev uporabniške izkušnje so vam na voljo ročno povečevanje velikosti pisave, pretvorba pisane besede v govor (naš Govorec vam prebira članke v audio obliki), optimizacija branja za dislektike in prilagoditev barvne sheme za lažje branje. Na voljo vam je tudi arhiv Novic od leta 2010 naprej. Za namestitev kliknite: Apple iOS | Android.


    Posebna akcija: v zahvalo za vašo zvestobo ob prenovi Slovenskih novic pripravljamo nagradno igro, v kateri bomo pet naših bralcev razveselili z darilnimi boni. Kliknite za več informacij in sodelovanje.

     

       
       
    Kot je dobro znano, na Novicah ne sprejemamo čekov, ki jih pišejo strici iz ozadja. Zato se obračamo na vas, lojalne bralce: podprite naše delo in se naročite na digitalni paket Slovenskih novic, ki vam bo na spletni strani odklenil duri prav vsem vsebinam, tudi premijskim. Na voljo vam je že za ceno dveh kapučinov na mesec (5,99 evra), če dodate še nekaj malega evrov, pa si lahko omislite tudi neomejen dostop do aplikacije (9,99 evra). Za razliko od drugih pri nas vezav in dolgoročnih obveznosti ni; če ne boste zadovoljni, lahko naročnino kadarkoli prekinete.

     

    _________

    Vir: MOSS (Dotmetrics), obiskanost spletnega portala Slovenskih novic med 15. 9. in 15. 10. 2025. Izmerjeni doseg: 700.683 oziroma 48 % različnih uporabnikov. Doseg (Slovenija) pove, koliko različnih oseb iz slovenskih IP številk je v danem obdobju meritve vsaj enkrat obiskalo spletno mesto. Doseg % (Slovenija) je v odstotku izraženo razmerje med številom obiskovalcev (različnih oseb iz slovenskih IP številk), ki so v danem obdobju vsaj enkrat obiskali izbrano spletno mesto, in skupnim številom slovenskih spletnih uporabnikov v danem obdobju.

    Več iz teme

    Slovenske noviceprenovanagradna igrabranost
    ZADNJE NOVICE
    15:10
    Novice  |  Slovenija
    FESTIVAL HARMONIKE

    V Ribnici zaigralo 122 harmonikarjev v čast legendi Francu Miheliču

    V čast Francu Miheliču prvi festival diatonične harmonike. Že letos izjemen odziv tekmovalcev, pomerili so se v osmih kategorijah.
    Milan Glavonjić23. 10. 2025 | 15:10
    15:00
    Lifestyle  |  Stil
    SOBNE RASTLINE

    Nezahtevna lončnica, ki čisti zrak

    Če razmišljate, s katero lončnico bi to jesen polepšali svoj dom, izberite takšno s številnimi učinki na zdravje in počutje.
    23. 10. 2025 | 15:00
    14:54
    Novice  |  Slovenija
    NOVI SISTEM

    Strožja pravila na tehničnih pregledih tudi pri nas? To prinaša evropska direktiva

    Slovenija opozarja, da so predlagane rešitve drage, zapletene in preveč birokratske.
    23. 10. 2025 | 14:54
    14:47
    Bralci
    NOVOSTI IN NAGRADNA IGRA ZA BRALCE

    Prenovljene Slovenske novice na spletu bere že vsak drugi Slovenec!

    Velik uspeh našega portala: z grafično prenovo, novimi vsebinami in boljšo uporabniško izkušnjo še bolj razvajamo bralce. V mesecu dni ste na našem novem portalu ustvarili več kot 26 milijonov klikov.
    23. 10. 2025 | 14:47
    14:45
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    ŽELEZNIŠKI MUZEJ

    Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    23. 10. 2025 | 14:45
    14:41
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    HUDA PROMETNA NESREČA

    Huda nesreča na Tolminskem: voznika so morali oživljati

    Ostala sta ukleščena v avtomobilih.
    23. 10. 2025 | 14:41

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Elektrika

    Kdo prejme denar, ki ga plačamo za omrežnino?

    Slovenija se je z Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) zavezala ambicioznim ciljem prehoda v nizkoogljično družbo.
    20. 10. 2025 | 12:51
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Starši, pozor! To morate vedeti, preden otrok začne trenirati

    Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Gorivo, ki ga uporablja kar tretjina vseh gospodinjstev. Katera izbira je boljša?

    Hibridni sistemi združujejo zanesljivost tradicionalnih virov in prednosti obnovljivih. Primerni so za vse, ki želijo prilagodljivost in energetsko varnost.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 10:02
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REHABILITACIJA

    To so lahko razlogi za bolečine v hrbtenici

    Bolečine v hrbtu so pogosto posledica neravnovesja v telesu. Spoznajte vzroke in poiščite ustrezno pomoč, ki vas bo odrešila muk.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:50
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Sovoznik

    Bo šel nekdanji direktor Lidla v politiko? (video)

    Gregor Kosi, nekdanji direktor Lidla Slovenija, v podkastu Sovoznik razkriva, zakaj pravi vodja za seboj ne pušča praznine in zakaj so odnosi ključni.
    3. 10. 2025 | 09:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Finance

    Ta banka nudi kredit za male podjetnike po izjemno ugodnih pogojih

    V Addiko banki partnersko podpiramo poslovno rast samostojnih podjetnikov ter malih in srednje velikih podjetij – tudi ko pride do investicij.
    20. 10. 2025 | 08:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Varčevanje

    Ste tudi vi v desetih letih izgubili 10.000 evrov?

    Še pred ne tako davnim je bila inflacija velika težava. V nekem trenutku je na letni ravni celo presegla 10 odstotkov. Danes, ko je okrog dva odstotka, se o njej skoraj ne govori več, čeprav jo vsak od nas lahko občuti v svojem žepu.
    21. 10. 2025 | 09:35
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prehrana

    Je »brez sladkorja« res brez sladkorja?

    Dandanes je skoraj nemogoče ubežati številnim nasvetom o zdravem prehranjevanju, uživanju prehranskih dopolnil in superživil.
    Promo Slovenske novice16. 10. 2025 | 15:41
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Organizacija

    Ste vedeli, da lahko tako veliko privarčujete?

    Nič več Excelovih preglednic in papirnate dokumentacije za upravljavce voznega parka. Tu je nova digitalna rešitev za boljšo organizacijo in manj birokracije.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 10:13
    Novice  |  Slovenija
    Tehnološki velikani

    Kako prepoznati lažni glas sodelavca

    Gost podkasta je Matjaž Beričič, direktor Omrežja in infrastrukture pri Telekomu Slovenije in prejemnik nagrade za življenjsko delo na konferenci Infosek 2025.
    23. 10. 2025 | 09:06
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Prihranki

    Se bo elektrika podražila?

    Kako lahko v treh mesecih znižate račun za elektriko? Izkoristite Petrolovo posebno akcijo za nove in obstoječe odjemalce.
    22. 10. 2025 | 08:09
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Industrija

    Več ur so iskali napako, končno so našli pravi način

    Vse preveč proizvodnih podjetij v Sloveniji se še vedno spopada z razdrobljenimi procesi ter nepovezanimi sistemi in podatki.
    Promo Slovenske novice22. 10. 2025 | 11:05
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VHODNA VRATA

    Slovenski proizvajalec vhodnih vrat zavzema vodilni položaj v Evropi

    V svoji hiši lahko uživate brez debelih puloverjev ali ušesnih čepkov tudi zaradi vhodnih vrat.
    21. 10. 2025 | 12:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INVESTIRANJE

    »Ali je zdaj pravi trenutek? Kaj pa, če pride kriza?« (video)

    Čakanje na popoln trenutek za vlaganje pogosto pomeni zamujene priložnosti – dolgoročna disciplina in redno investiranje pa sta ključ do uspeha. O metodi DCA in pravem trenutku za vlaganje smo se pogovarjali z Damirjem Mrkuličem, višjim skrbnikom pri Triglav Investments.
    22. 10. 2025 | 10:48
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    MOBILNA TEHNOLOGIJA

    Nova tehnologija zaslonov, ki razumejo svetlobo

    Popoldne v sodobnem domu redko mine brez gibanja. Otroci se igrajo, iz kuhinje diši po poznem kosilu, sonce pa skozi okna riše sledi na tleh in zaslonih.
    23. 10. 2025 | 09:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podjetništvo

    Kdo lahko po novem dostopa do podatkov o lastnikih podjetij?

    Register dejanskih lastnikov, ki ga vzdržuje AJPES, je eden ključnih mehanizmov za zagotavljanje preglednosti lastniških struktur gospodarskih subjektov.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 09:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TRAJNOST

    Kdo so slovenski junaki trajnosti 2025? Spoznajte podjetja, ki spreminjajo prihodnost!

    Znani so nagrajenci natečaja SME EnterPRIZE 2025, s katerim zavarovalnica Generali spodbuja mala in srednje velika podjetja k trajnostnim praksam.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 11:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Ogrevanje

    Kako bomo preživeli najhladnejše zimske dni?

    Geotermalne toplotne črpalke omogočajo stabilno, varčno in okolju prijazno ogrevanje z dolgoročnimi prihranki.
    21. 10. 2025 | 15:08
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    LASERSKA TERAPIJA

    Čas za nov pristop – premišljen, varen, učinkovit

    Gladka, negovana koža ni le vprašanje videza, ampak tudi samozavesti. Odstranjevanje neželenih dlačic pomeni nelagodje, veliko stroškov in predvsem izgubo časa.
    15. 10. 2025 | 12:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Zrak

    Kako ukrepati, če je v vašem domu plesen?

    Tudi energetsko sanirani objekti brez prezračevalnih sistemov ne zagotavljajo dovolj čistega zraka. Direktor podjetja LUNOS zato opozarja na nujnost trajnostnih rešitev.
    Promo Slovenske novice17. 10. 2025 | 12:08
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKOJNINSKO ZAVAROVANJE

    Davčna olajšava, ki je Slovenci pogosto ne izkoristijo

    Vsakdo, ki varčuje za pokojnino, ima pravico, da zniža svojo davčno osnovo. Spoznajte, kako z vplačili v dodatno pokojninsko zavarovanje lahko tudi prihranite.
    22. 10. 2025 | 13:14
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    ŽELEZNIŠKI MUZEJ

    Prestolnica drugače: kje je ena najbolj nostalgičnih točk mesta?

    Doživite Ljubljano drugače. Skozi zgodbe, ki pripovedujejo zgodovino železnic in oživljajo spomine na potovanja, ki so zaznamovala generacije.
    23. 10. 2025 | 14:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Bolezen, ki spremeni življenje cele družine (video)

    Oglejte si pogovor s Štefanijo L. Zlobec, v katerem je iskreno spregovorila o življenju z demenco in vlogi Spominčice:
    Promo Delo17. 10. 2025 | 09:15
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    PRILOŽNOST

    Smučanje? To je še en dragulj na avstrijskem Koroškem

    Koroška se iz turistične idile preobraža v evropsko silicijevo dolino, kjer se znanost in podjetništvo združujeta v trajnostni napredek.
    Promo Slovenske novice23. 10. 2025 | 12:02
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    AKTIVNI IN ZDRAVI

    Varno na poti do športnih ciljev

    Ne glede na to, ali gre za športne treninge, igro na prostem ali vsakodnevne izzive, je aktivno življenje polno gibanja – in tudi nepredvidljivih trenutkov. Z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine ter zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco pri Zavarovalnici Generali lahko družine poskrbijo za celovito zaščito ob poškodbah in boleznih.
    Promo Slovenske novice21. 10. 2025 | 09:44
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Materinstvo

    Dokazano: mame so danes pod večjim pritiskom

    Philips Avent poziva skupnost, da bolj podpira mamice in pomaga zmanjšati pritisk, s katerim se spopadajo, s svojo novo pobudo Share the Care.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 13:56
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KIBERNETSKA ZAŠČITA

    Bo to botrovalo naslednji tehnološki revoluciji?

    Svet podjetništva se je v zadnjem desetletju močno spremenil. Digitalizacija je prinesla hitro rast in nove priložnosti, hkrati pa tudi številne ranljivosti.
    20. 10. 2025 | 09:37
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    Čist zrak

    Onesnažen zrak: »Rakaste bolezni pljuč pri nekadilcih naraščajo«

    Pulmologinja dr. Ana Novaković opozarja, da so posledice onesnaženega zraka vseprisotne – od zamašenega nosu do pljučnega raka, tudi pri nekadilcih.
    Promo Slovenske novice20. 10. 2025 | 08:44
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki