    OSEM MESECEV ČAKANJA

    Tudi to je mogoče v Sloveniji! Prijaznost medicinske sestre v ZD Metelkova bralko Vlasto pustila odprtih ust

    Brez nje bi ambulanto zapustila besna in brez pregleda.
    FOTO: Voranc Vogel
    FOTO: Voranc Vogel
    A. G.
     12. 3. 2026 | 12:57
     12. 3. 2026 | 12:59
    3:22
    Na naše uredništvo se je obrnila bralka Vlasta, ki je želela deliti svojo izkušnjo iz Zdravstvenega doma Metelkova. Po osmih mesecih čakanja na pregled (ni bil nujen) v Centru za bolezni dojk jo je presenetila prijaznost in profesionalnost medicinske sestre. »Zaradi pristne potrpežljivosti in strokovnosti sestre v Zdravstvenem domu Metelkova, sem se danes mirnejša zbudila v nov dan,« je zapisala Vlasta. Njena zgodba je dokaz, da empatija in profesionalnost lahko močno vplivata na pacientovo doživljanje zdravstva.

    Vlasta je mislila, da je prišla na pregled z napotnico za ultrazvok, vendar jo je že ob sprejemu čakalo presenečenje. »Dobila sem napotnico za Zdravstveni dom Metelkova, se naročila po telefonu in dobila datum. Receptorka me je pri vhodu napotila v tretje nadstropje, tam med drugim Dora opravlja mamografijo. Sestra, ki jo ujamem na hodniku, me usmeri nadstropje višje, tam pa mi rečejo, da je prava ambulanta v prvem,« opisuje bralka. Ko je končno našla pravo ambulanto, je bila takoj na vrsti, a nervoza je ostala: »Nervozna. 'Ste prvič tukaj? Izpolniti morava vprašalnik.' Iskreno, zapletlo se je že pred vprašalnikom, saj mi je sestra povedala, da me bo zdravnik 'le' pregledal in mi na podlagi pregleda svetoval mamografijo. Ultrazvoka ne izvajajo. 'Oprostite, dobila sem napotnico za ultrazvok.' 'Niste, to je napotnica za pregled.«

    Pričakovanja omejujejo

    Kljub začetni zmedi je sestri uspelo pomiriti bralko: »Da je to napotnica … in še tretjič ponovi, kot da ni teh besed rekla še nikoli. Izpolniva najprej vprašalnik, potem pa vas bo zdravnik pregledal, potem pa pridete nazaj k meni.« Poročena, ločena ali samska – potem so sledila vprašanja o preteklih zdravstvenih stanjih, splavih, kontracepciji, boleznih, starših in prejšnjih obiskih Dore. Vlasta je postajala vedno bolj nervozna. Čakal jo je zdravnik in po njegovem pregledu morda le možnost mamografije. »Vse narobe, pretipal me bo, nič ultrazvoka, potem le možnost mamografije. Zakaj mi je osebni ginekolog rekel drugače? Čaka me služba, zgubljam čas. Sem zdrava? Na pregledu sem bila zadnjič pred tridesetimi leti in še več,« je razmišljala in že hotela oditi, pa si je premislila. Po pogovoru s sestro je izbrala, kar brezplačno ponuja naš zdravstveni sistem. »Zdravnik me je pretipal in ugotovil, da sem zdrava. Sicer mi je svetoval tudi mamografijo, zaradi let, pa sem rekla hvala. Sem zdrava. Brez prijazne medicinske sestre pa bi ambulanto zapustila besna brez pregleda, ker sem pričakovala drug pregled. Pričakovanja omejujejo.«

    Ker v zadnjem času pogosto slišimo kritike na račun zdravstva, je njena zgodba dokaz, da empatija, razumevanje in strokovnost še vedno obstajajo in lahko resnično spremenijo dan pacienta.

    Več iz teme

    zdravstvopacientimedicinske sestrezdravstveni sistemzdravstveni dom Metelkova
