    'ZIMSKA TARIFA'

    Prijeli se boste za glavo: poglejte, kakšna je cena jurčkov na tržnici! Kot da bi bili iz zlata (FOTO)

    V Bruslju cene gob ušle izpod nadzora.
    Za konec gobarske sezone: na eni od bruseljskih tržnic opažena rekordna cena jurčkov neznanega izvora. FOTO: Peter Žerjavič
    Za konec gobarske sezone: na eni od bruseljskih tržnic opažena rekordna cena jurčkov neznanega izvora. FOTO: Peter Žerjavič
    Nina Čakarić
     4. 12. 2025 | 08:57
     4. 12. 2025 | 08:57
    2:52
    Vsako leto, ko pri nas nastopi gobarski vrhunec, se znova spomnimo na cene jurčkov doma in na tujem. Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič z nami je te dni delil zimske tarife gozdnih zakladov z bruseljske tržnice. Tokratni vpogled v cene je, milo rečeno, šokanten, in to celo za prodajalca.

    Jurčki skoraj zlati: 94,90 evra za kilogram

    Žerjavič je na eni od tržnic naletel na ceno, ki presega vse dosedanje rekorde. Jurčki neznanega izvora so bili označeni s kar 94,90 evra za kilogram. Pa še najlepši niso bili. Lisičke, kot kaže, držijo še jesensko ceno in je treba zanje odšteti  49,90 evra za kilogram.  »Celo prodajalcu se je zdelo drago,« poroča dopisnik, ki je trgovca povprašal, od kod sploh prihajajo te prestižne gobe. Možakar je obračal škatlo, listal po etiketi, a se ni znašel. »Običajno so iz Romunije ali Francije, lisičke pa tudi iz Ukrajine,« je za Slovenske novice pojasnil Žerjavič. Tokrat pa nobene oznake. Morda so jurčki res prišli iz kakšnega pozabljenega hladilnika …

    Kupci? Očitno jih je še vedno nekaj

    Ker so cene naravnost noro visoke, je vprašanje, ali jih sploh kdo kupi. In tudi na to je Žerjavič dobil odgovor. »Prodajalec je nekaj časa le zmajeval z glavo, potem pa priznal, da jih skoraj ni več.« To pomeni, da kupci vendarle obstajajo, čeprav ni jasno, kdo je pripravljen odšteti toliko denarja. Ob jurčkih in lisičkah je bilo mogoče kupiti tudi črne trobente.

    Konec avgusta jurčki za tretjino cenejši

    Na začetku sezone je bila slika na bruseljskih tržnicah precej bolj prizanesljiva. Inflacijski pritiski so bili zmerni, ponudba solidna. Francoske lisičke in romunski jurčki so bili konec avgusta daleč od današnjih rekordov: jurčki so stali okoli 60 evrov, lisičke pa so se tudi takrat gibale pri 49 evrih. V Bruslju so jurčki, če malo pretiravamo, skoraj vredni zlata. A slovenskemu gobarju se ob teh astronomski cenah verjetno še ne zvrti, saj je bila letošnja sezona, sodeč po objavah na Facebooku, izjemno bogata. Domači gozdovi so letos gobarje razvajali z obiljem, hkrati pa ostajajo najlepša in obenem najugodnejša gobarska samopostrežna »tržnica«.

    09:35
    Lifestyle  |  Stil
    RAZMERJA

    Hišni ljubljenčki v odnos prinašajo toplino

    Partnerja praviloma povezujejo, lahko pa tudi razdvajajo.
    4. 12. 2025 | 09:35
    09:25
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Toliko vas stane, če na ulici nahranite golobe

    Hranjenje ptic in drugih prostoživečih živali se zdi prijazno, a občine opozarjajo, da v urbanem prostoru pogosto povzroči več težav kot koristi.
    Kaja Berlot4. 12. 2025 | 09:25
    09:10
    Šport  |  Tekme
    NOGOMET

    Drevi derbi osmine finala pokala NZS: Celjani, pozor, zeleno-beli ne bodo nežni

    Branilci tega naslova bodo oslabljeni.
    Gorazd Nejedly4. 12. 2025 | 09:10
    09:00
    Bulvar  |  Suzy
    NJENA NEMIRNA KRI

    Zvezde Instagrama: Lea Mihevc (Suzy)

    Počasi se daleč pride, bi lahko rekli za to čarobno žensko. Pot si je začela utirati na modnih brveh, najprej pri nas, nato v tujini.
    4. 12. 2025 | 09:00
    09:00
    Bulvar  |  Tuji trači
    POLITIČNI BUMERANG

    Nerodno: zakon proti priseljencem bi udaril Melanio in Barrona Trumpa

    Republikanska prizadevanja za omejitev števila priseljencev bi lahko vplivala tudi na ženo in sina predsednika Združenih držav.
    4. 12. 2025 | 09:00
    Nina Čakarić4. 12. 2025 | 08:57

