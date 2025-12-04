Prijeli se boste za glavo: poglejte, kakšna je cena jurčkov na tržnici! Kot da bi bili iz zlata (FOTO)

Vsako leto, ko pri nas nastopi gobarski vrhunec, se znova spomnimo na cene jurčkov doma in na tujem. Delov dopisnik iz Bruslja Peter Žerjavič z nami je te dni delil zimske tarife gozdnih zakladov z bruseljske tržnice. Tokratni vpogled v cene je, milo rečeno, šokanten, in to celo za prodajalca.

Jurčki skoraj zlati: 94,90 evra za kilogram

Žerjavič je na eni od tržnic naletel na ceno, ki presega vse dosedanje rekorde. Jurčki neznanega izvora so bili označeni s kar 94,90 evra za kilogram. Pa še najlepši niso bili. Lisičke, kot kaže, držijo še jesensko ceno in je treba zanje odšteti 49,90 evra za kilogram. »Celo prodajalcu se je zdelo drago,« poroča dopisnik, ki je trgovca povprašal, od kod sploh prihajajo te prestižne gobe. Možakar je obračal škatlo, listal po etiketi, a se ni znašel. »Običajno so iz Romunije ali Francije, lisičke pa tudi iz Ukrajine,« je za Slovenske novice pojasnil Žerjavič. Tokrat pa nobene oznake. Morda so jurčki res prišli iz kakšnega pozabljenega hladilnika …

Kupci? Očitno jih je še vedno nekaj

Ker so cene naravnost noro visoke, je vprašanje, ali jih sploh kdo kupi. In tudi na to je Žerjavič dobil odgovor. »Prodajalec je nekaj časa le zmajeval z glavo, potem pa priznal, da jih skoraj ni več.« To pomeni, da kupci vendarle obstajajo, čeprav ni jasno, kdo je pripravljen odšteti toliko denarja. Ob jurčkih in lisičkah je bilo mogoče kupiti tudi črne trobente.

Konec avgusta jurčki za tretjino cenejši

Na začetku sezone je bila slika na bruseljskih tržnicah precej bolj prizanesljiva. Inflacijski pritiski so bili zmerni, ponudba solidna. Francoske lisičke in romunski jurčki so bili konec avgusta daleč od današnjih rekordov: jurčki so stali okoli 60 evrov, lisičke pa so se tudi takrat gibale pri 49 evrih. V Bruslju so jurčki, če malo pretiravamo, skoraj vredni zlata. A slovenskemu gobarju se ob teh astronomski cenah verjetno še ne zvrti, saj je bila letošnja sezona, sodeč po objavah na Facebooku, izjemno bogata. Domači gozdovi so letos gobarje razvajali z obiljem, hkrati pa ostajajo najlepša in obenem najugodnejša gobarska samopostrežna »tržnica«.

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.