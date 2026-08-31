Prizor na Viču zgrozil sprehajalca, policisti pojasnili: Moški grozil, zadržal ga je občan (FOTO)

Občan je med sprehodom v Ljubljani pri podhodu za pešce pod železniško progo na Viču naletel na prizor, ki ga je močno presenetil. Na tleh je brez majice ležal vklenjen moški, ob njem pa je bilo mogoče opaziti policijsko vozilo in več policistov. Po navedbah očividca sta bila poleg dveh uniformiranih policistov na kraju še dva moška, za katera je ocenil, da bi lahko bila kriminalista. Kmalu po videnem je zaslišal še zvoke reševalnega vozila, ki je bilo na poti na kraj dogodka.

Na Policijski upravi Ljubljana smo preverili, kaj se je dogajalo in zakaj so policisti posredovali. V okviru varstva osebnih podatkov potrjujejo, da so bili danes, okoli 11. ure obveščeni, da na območju Viča moški vznemirja ter grozi ljudem. Po do sedaj znanih podatkih je v rokah držal olfa nož, zaradi nevarnega vedenja pa je eden izmed občanov zoper njega uporabil plinski razpršilec in ga tako zadržal do prihoda policistov. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti zoper osumljenca vodijo predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja groženj. Po vseh zbranih obvestilih bo o vseh ugotovitvah obveščeno pristojno državno tožilstvo v Ljubljani.