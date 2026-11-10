Prodajalci v strahu pred konflikti: po novem za cigarete na Petrolu osebni dokument, pa četudi ste stari 70 let

Na naše uredništvo so se obrnili zaposleni z nekaterih Petrolovih servisov, kjer se po njihovih besedah nakup cigaret vse prevečkrat konča s prepirom. Pravijo, da morajo od 2. novembra pri prodaji cigaret in nekaterih drugih izdelkov od vsakega kupca zahtevati osebni dokument. Navodilo naj bi veljalo na servisih, kjer je bila zaradi preteklih kršitev že prepovedana prodaja tobačnih izdelkov.

»Kupci pogosto ne razumejo, zakaj morajo pri svojih petdesetih, šestdesetih ali sedemdesetih letih pokazati osebni dokument. Svoje nezadovoljstvo nato usmerijo proti prodajalcem, ki pri sprejemanju teh pravil niso sodelovali in jih morajo zgolj izvajati,« so zapisali v anonimnem dopisu.

Starost naj bi preverjali tudi pri papirčkih

Po izkušnjah prodajalcev se na blagajni zahteva za preverjanje starosti pojavi tudi pri nakupu papirčkov za zvijanje cigaret. Prodajalec sme od vsakega kupca tobaka, tobačnega ali povezanega izdelka zahtevati, da starost izkaže z javno listino, določa 31. člen zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Zaposlene zanima, na kateri podlagi naj bi to zahtevali tudi pri nakupu papirčkov. »Naj ostanemo mirni, profesionalni in se ne spuščamo v konflikte,« zaposleni povzemajo navodilo, ki so ga po svojih besedah dobili. Nato opišejo, kaj jih skrbi. »Kaj naj stori prodajalka, ko stranka začne kričati nanjo? Kaj, ko si prebere njeno ime na priponki in ob odhodu izreče besede, ki jih lahko razume kot grožnjo?«

Pravijo, da razumejo, zakaj je treba preprečevati prodajo mladoletnim. Od vodstva pa želijo izvedeti, ali je pred uvedbo navodila računalo na takšne odzive kupcev in kaj je storilo, da bi zaščitilo ljudi za blagajno. Zanima jih tudi, ali bo Petrol način preverjanja starosti znova preučil. Zaposleni navajajo, da so se že obrnili na pristojne službe v Petrolu in sindikalne predstavnike, inšpektoratu za delo pa so podali anonimno prijavo. Zaradi strahu pred posledicami so nas prosili, naj izpustimo podrobnosti, po katerih bi bilo mogoče prepoznati njih ali posamezen servis.