  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    NOV REŽIM

    Prodajalci v strahu pred konflikti: po novem za cigarete na Petrolu osebni dokument, pa četudi ste stari 70 let

    Prodajalci v anonimnem dopisu opisujejo prepire, žalitve in zastraševanje za pultom. Vodstvo sprašujejo, na koga se lahko obrnejo, če jim stranka zagrozi.
    Slika je simbolična. FOTO: UI
    Slika je simbolična. FOTO: UI
    G. P.
     10. 11. 2026 | 18:55
    2:42
    A+A-

    Na naše uredništvo so se obrnili zaposleni z nekaterih Petrolovih servisov, kjer se po njihovih besedah nakup cigaret vse prevečkrat konča s prepirom. Pravijo, da morajo od 2. novembra pri prodaji cigaret in nekaterih drugih izdelkov od vsakega kupca zahtevati osebni dokument. Navodilo naj bi veljalo na servisih, kjer je bila zaradi preteklih kršitev že prepovedana prodaja tobačnih izdelkov.

    »Kupci pogosto ne razumejo, zakaj morajo pri svojih petdesetih, šestdesetih ali sedemdesetih letih pokazati osebni dokument. Svoje nezadovoljstvo nato usmerijo proti prodajalcem, ki pri sprejemanju teh pravil niso sodelovali in jih morajo zgolj izvajati,« so zapisali v anonimnem dopisu.

    Starost naj bi preverjali tudi pri papirčkih

    Po izkušnjah prodajalcev se na blagajni zahteva za preverjanje starosti pojavi tudi pri nakupu papirčkov za zvijanje cigaret. Prodajalec sme od vsakega kupca tobaka, tobačnega ali povezanega izdelka zahtevati, da starost izkaže z javno listino, določa 31. člen zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov. Zaposlene zanima, na kateri podlagi naj bi to zahtevali tudi pri nakupu papirčkov. »Naj ostanemo mirni, profesionalni in se ne spuščamo v konflikte,« zaposleni povzemajo navodilo, ki so ga po svojih besedah dobili. Nato opišejo, kaj jih skrbi. »Kaj naj stori prodajalka, ko stranka začne kričati nanjo? Kaj, ko si prebere njeno ime na priponki in ob odhodu izreče besede, ki jih lahko razume kot grožnjo?«

    image_alt
    Bo sobotni bojkot bencinskih servisov udaril po trgovcih? Tako odgovarjajo naftni velikani

    Pravijo, da razumejo, zakaj je treba preprečevati prodajo mladoletnim. Od vodstva pa želijo izvedeti, ali je pred uvedbo navodila računalo na takšne odzive kupcev in kaj je storilo, da bi zaščitilo ljudi za blagajno. Zanima jih tudi, ali bo Petrol način preverjanja starosti znova preučil. Zaposleni navajajo, da so se že obrnili na pristojne službe v Petrolu in sindikalne predstavnike, inšpektoratu za delo pa so podali anonimno prijavo. Zaradi strahu pred posledicami so nas prosili, naj izpustimo podrobnosti, po katerih bi bilo mogoče prepoznati njih ali posamezen servis.

    Navedbe bomo preverili pri Petrolu, Tržnem inšpektoratu in Inšpektoratu RS za delo. Prispevek bomo dopolnili, ko prejmemo odgovore.

    Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

    Več iz teme

    Petrolcigaretebencinski servisprodajatržni inšpektoratgrožnjeprodajalcizaposlenitobačni izdelkipreverjanje starostiosebni dokument
    ZADNJE NOVICE
    20:00
    Lifestyle  |  Astro
    LUNINE MENE

    Vpliv lune od 10. do 16. november: Med optimizmom in napetostmi

    Teden prinaša val optimizma, a tudi preizkušnje v odnosih in pri odločanju. Ob koncu tedna bo več prostora za druženje in nove načrte.
    10. 11. 2026 | 20:00
    20:00
    Novice  |  Slovenija
    CILJNA RAVNINA

    Mesec v novi anketi bližje Jankoviću. Bo ljubljanski župan prvič moral v drugi krog?

    Na tretje mesto se je uvrstil Aleš Primc. V tekmi za mestni svet Jankovićevo listo in Levico ločita dobri dve odstotni točki.
    10. 11. 2026 | 20:00
    19:41
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    INCIDENT, KI PRETRESA REGIJO

    Žalost do neba: po tragični smrti Kristiana Josipa, njegova zaročenka izgubila še otroka

    Niso ubili le njega, ampak tudi otroka, pravi užaloščena družina pokojnega 32-letnika.
    10. 11. 2026 | 19:41
    18:55
    Bralci
    NOV REŽIM

    Prodajalci v strahu pred konflikti: po novem za cigarete na Petrolu osebni dokument, pa četudi ste stari 70 let

    Prodajalci v anonimnem dopisu opisujejo prepire, žalitve in zastraševanje za pultom. Vodstvo sprašujejo, na koga se lahko obrnejo, če jim stranka zagrozi.
    10. 11. 2026 | 18:55
    18:54
    Novice  |  Slovenija
    LIDIJA GLAVINA

    Roberta Goloba zasliševali na Nacionalnem preiskovalnem uradu, lovijo ga stare sence iz leta 2019

    V Svobodi menijo, da ima zaslišanje politični pridih. Dogovor, po katerem je Glavina pred odhodom v Gen-I obdržala direktorsko plačo in pozneje dobila odpravnino, je že pred leti obravnavala KPK.
    10. 11. 2026 | 18:54
    18:35
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    GROZLJIVO

    V Nemčiji ugrabili 13-letno Liso, nato so jo našli mrtvo v zapuščeni hiši: razkrite nove podrobnosti (VIDEO)

    Osumljenec naj bi območje dobro poznal, saj starši njegove nekdanje partnerice živijo v neposredni bližini hiše, v kateri so našli deklico.
    10. 11. 2026 | 18:35

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MREŽA

    Jug Slovenije – raj za posel?

    Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
    10. 11. 2026 | 07:47
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREKO ČAKALNIH VRST

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    VARNOST PODATKOV

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 09:19
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MREŽA

    Jug Slovenije – raj za posel?

    Občina Črnomelj ponuja podjetjem več kot klasično poslovno lokacijo. S svojo lego ob slovensko-hrvaški meji, urejenim poslovnim okoljem, zgodovinskim mestnim jedrom in raznovrstno ponudbo doživetij je prostor za podjetja, ki iščejo možnosti za razvoj, povezovanje, poslovna srečanja ali neformalna druženja zaposlenih.
    10. 11. 2026 | 07:47
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PREKO ČAKALNIH VRST

    Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

    Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
    Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    VARNOST PODATKOV

    Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

    Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
    Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
    Novice  |  Slovenija
    ENERGETIKA

    Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

    Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
    10. 11. 2026 | 09:19
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POSEL

    Že 40 let aktivni na Dunaju

    BKS Bank podjetjem ponuja finančno moč in znanje mednarodne bančne skupine, ob tem pa ohranja osebni pristop butične banke s sodobnimi digitalnimi storitvami.
    2. 11. 2026 | 09:43
    Novice  |  Slovenija
    JEK2

    »Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

    Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
    6. 11. 2026 | 09:25
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DEPOZITI

    Kaj počne vaš denar, medtem ko čaka?

    Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
    Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:28
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NAKUPI

    Zakaj za izdelke plačujemo več, kot je vredna njihova vsebina

    Ko kupimo mleko ali kavo, plačamo več kot le njegovo vsebino. V ceni je lahko tudi oglas tega izdelka, ki smo ga večer prej videli na televiziji.
    Promo Slovenske novice29. 10. 2026 | 09:24
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    HORMONI

    Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

    Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
    6. 11. 2026 | 13:32
    Photo
    Novice  |  Slovenija
    INDUSTRIJSKA MOČ

    »Pri nas res sto let za kačami pridemo na plan (video)«

    Medtem ko svetovne velesile krepijo proizvodnjo, se evropska industrija spoprijema z visokimi cenami energije in počasnim sprejemanjem ukrepov. Ali Slovenija zaradi zamujenih odločitev izgublja konkurenčnost?
    4. 11. 2026 | 07:53
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    INVESTICIJSKI SKLADI

    Kje se skrivajo naslednji slovenski milijonarji?

    SID Kapital objavlja odprti poziv za vlaganja v alternativne investicijske sklade
    Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 09:26
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

    NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
    10. 11. 2026 | 08:30
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    VARNOST

    V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

    Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
    Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NAPOVED

    Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

    Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
    9. 11. 2026 | 08:40
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OSKRBA

    Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

    Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
    Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    KAKOVOST BIVANJA

    Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

    Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
    Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
    PromoPhoto
    Novice  |  Slovenija
    ODLOČITVE

    Prodaja poskočila za več kot 25 odstotkov. Kaj je skrivnost?

    Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
    10. 11. 2026 | 08:45
    PremiumPromo
    Novice  |  Slovenija
    ODNOSI

    Združili moči s prvakom med pijačami

    Povezovanje poslovanja na dveh sosednjih trgih, nova partnerstva in naložbe v učinkovitost odpirajo prostor za nadaljnjo rast.
    2. 11. 2026 | 13:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KARTICE

    Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

    Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
    9. 11. 2026 | 09:01
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NARAVNA SNOV

    Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

    Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
    5. 11. 2026 | 10:24
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SLADKO UDOBJE

    Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

    Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
    Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
    PromoPhoto
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PROGRAM ZA USPEH

    Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

    Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
    Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki