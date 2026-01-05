Prve snežinke v Ljubljani, kolesar presenečen: »Zakaj ne solijo ali posipajo peska?«

Ko so nad Ljubljano danes zjutraj rahlo poplesavale snežinke, je na spletnem forumu že bilo čutiti rahlo napetost. Ljubljančan je opisal, da je prekolesaril »čez pol Ljubljane« in ostal neprijetno presenečen, saj po njegovih besedah kolesarske poti in pločniki niso bili urejeni, čeprav so napovedovali minus in sneg. »Ravno sem šel čez pol Ljubljane. KPL ni posolil niti še enega pločnika niti kolesarske. Zakaj ne? Napovedan je minus, plus nekaj malega snega. Prihodnje dni še malo bolj mrzlo. Zakaj ne solijo ali posipajo peska?«

Vprašanja smo naslovili na Komunalno podjetje Ljubljana (KPL), zakaj pločnikov in kolesarskih stez niso posolili preventivno, kljub napovedanemu snegu in temperaturam pod lediščem, ter ali so ocenili, da ukrepanje še ni potrebno. Odgovorili so, da preventivnega posipa pločnikov in kolesarskih stez niso izvedli namenoma in pojasnili, kdaj se za to običajno odločajo.

FOTO: Voranc Vogel

Preventivno posipajo predvsem ob napovedi poledice

»KPL pločnikov in kolesarskih stez ni preventivno posolil, ker se preventivni posip asfaltnih površin izvaja predvsem ob meteorološki napovedi poledice ter takoj ob pričetku snežnih padavin, z namenom preprečevanja nastanka t. i. »snežne deske« oziroma zglajenega, zbitega snega,« so pojasnili.

Dodali so še, da so razmere spremljali sproti in ugotovili, da posip kljub sneženju še ni bil potreben: »…, saj se poledica ni ustvarjala oziroma so bile temperature nad lediščem.«

Ker pa naj bi sneg naletaval cel dan, so napovedali ukrepanje pozneje: »Glede na napoved celodnevnega sneženja smo se zato odločili, da se pločnike po potrebi v večernih urah spluži in posuje z mešanico peska in soli oziroma jih bomo zgolj posuli.«

KPL je navedel tudi pragove, po katerih se odločajo za pluženje pločnikov. »Pri tem se pločniki v centru mesta, ob lokalnih glavnih cestah in avtobusnih progah začnejo plužiti pri debelini snega približno 5 cm, ostali pločniki pa pri debelini snega okoli 10 cm.«

Ob tem so poudarili še, da so ceste zjutraj preventivno posipali: »Preventivni posip cest je bil v jutranjih urah izveden skladno z napovedanimi vremenskimi razmerami.«

