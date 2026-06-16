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    ZA NEMCE CENEJE KOT ZA SLOVENCE

    Razkrivamo: ali trgovec sme Slovencem prodajati dražjo robo kot Nemcem?

    Slovenski potrošnik je pri trgovcu v Nemčiji želel naročiti prenosnik. Ko jih je zaprosil za predračun z vključeno poštnino, je doživel šok. Ne samo poštnina, ker je bil iz Slovenije, je bil prenosnik zanj za petino dražji, kot pa ga je isti trgovec oglaševal na svoji spletni strani.
    Kupec iz Slovenije nas je prosil za pomoč. Objavljamo pojasnila Evropskega potrošniškega centra. FOTO: Delo UI

    Kupec iz Slovenije nas je prosil za pomoč. Objavljamo pojasnila Evropskega potrošniškega centra. FOTO: Delo UI

    Cena istega prenosnika za našega bralca v Sloveniji: 1029 evra.   

    Cena istega prenosnika za našega bralca v Sloveniji: 1029 evra.   

    Cena prenosnika za nemške kupce: 849 evra.   

    Cena prenosnika za nemške kupce: 849 evra.   

    Kupec iz Slovenije nas je prosil za pomoč. Objavljamo pojasnila Evropskega potrošniškega centra. FOTO: Delo UI
    Cena istega prenosnika za našega bralca v Sloveniji: 1029 evra.   
    Cena prenosnika za nemške kupce: 849 evra.   
    E. N.
     16. 6. 2026 | 19:33
    7:32
    A+A-

    Slovenski potrošnik mora potrpeti marsikaj. Že pregovorno so marsikateri izdelki pri nas v trgovinah dražji kot isti izdelki v tujini, širi se celo urbani mit, da določene multinacionalke na naš trg vozijo kakovostno manjvredno blago v primerjavi s tistim, ki ga lahko kupimo čez severno ali zahodno mejo. Kregarija, ali je poljska Nutela, ki jo večinoma prodajajo domači trgovci, kakovostno slabša od italijanske, je na forumih dolga na kilometre. Da bi bila mera polna, pa smo zdaj priča še različnim cenam za Slovence in Nemce – za isti izdelek v isti spletni trgovini. In ne, razlike ne gre pripisati nekajodstotnemu razhajanju v stopnji DDV ali stroških poštnine. Sam izdelek ima pri istem trgovci različno ceno, če ga naročite v Nemčijo ali Slovenijo.

    Bralec: na pomoč, zame je bil prenosnik za petino dražji, kot piše na spletni strani

    Piše nam bralec: »Prosim za preverbo, ali sledeč primer predstavlja neupravičeno diskriminacijo kupca na podlagi države bivanja: nemška spletna trgovina Alternate.de prodaja slovenskim kupcem isti izdelek za petino dražje kot slovenskim kupcem, pri čemer razlika ne nastaja zaradi obračuna poštnine ali različnih stopenj DDV. Alternate.de namreč za nemške kupce prodaja prenosnik po ceni 849 evrov z vključenim 19 % nemškim DDV. Za slovenske kupce je cena prenosnika 1029 evrov z vključenim 22 % slovenskim DDV in še strošek poštnine. Razlika v davku je sicer 3 odstotne točke, končna razlika v ceni pa več kot 20-odstotna! In to samo zato, ker sem iz Slovenije!«

    Kot je razvidno iz prilog, ki jih objavljamo spodaj, je bila cena prenosnika za nemške kupce 849 evrov + 7,99 evra poštnine. Skupaj torej 856,99 evra z davkom vred. Slovenski kupec pa je dobil predračun za isti prenosnik po ceni 1029 evra + 19,90 evra poštnine. Skupaj torej 1048,90 evra z davkom vred. Drži torej, da je razlika med obema cenama petinska.

    Izmotavanje nemškega prodajalca: »Gre za del promocije za določeno območje«

    Predstavnik podjetja Alternate je pojasnil kupcu: »Zaradi celovitosti in v okviru morebitnih prijav želimo poudariti, da na splošno vzdržujemo pariteto cen na podlagi neto cene. To lahko povzroči različne bruto cene, odvisno od stopnje DDV in morebitnih davkov v državi kupca. Tudi stroški pošiljanja se lahko razlikujejo.

    Poleg tega so nekatere promocijske cene morda na voljo le v določenih državah. To je zato, ker je prodajna cena ponujena kot del promocije s proizvajalcem/dobaviteljem za določeno pogodbeno območje. Na tem območju prejemamo subvencije za stroške oglaševanja, kar nam omogoča, da dosežemo ugodnejšo nakupno ceno, ki jo lahko nato prenesemo na stranke. Vendar pa je sodelovanje v promocijskih cenah možno tudi iz tujine, če je izbran naslov za dostavo v Nemčiji, kar je mogoče doseči tudi s storitvijo posredovanja paketov. Trenutno ni vzpostavljene geografske blokade.«

    Pravniki: diskriminacija na podlagi bivališča je prepovedana, ampak ...

    Kaj se dogaja, smo povprašali na Evropskem potrošniškem centru. Predstavnica Albina Babić Marušič nam je pojasnila sledeče: »Evropska uredba o geografskem blokiranju prepoveduje neupravičeno diskriminacijo kupcev na podlagi njihovega državljanstva, prebivališča ali sedeža. Vendar pa uredba trgovcem ne nalaga obveznosti, da morajo v vseh državah članicah ponujati enake cene ali enake komercialne pogoje.

    Ključno vprašanje je, ali je slovenski kupec zaradi svojega prebivališča obravnavan manj ugodno pri dostopu do izdelka oziroma pogojev nakupa, ali pa gre zgolj za razlikovanje cen med različnimi trgi. Po uredbi o geoblokiranju trgovec praviloma ne sme:

    • kupcu preprečiti dostopa do spletne strani ali ga samodejno preusmeriti na drugo nacionalno različico brez njegovega soglasja;
    • zavrniti prodaje blaga kupcu iz druge države članice, če je kupec pripravljen prevzeti blago na lokaciji, kamor trgovec sicer dostavlja;
    • uporabljati različne splošne pogoje prodaje zgolj zaradi kupčevega državljanstva ali prebivališča.


    Po drugi strani pa uredba trgovcu ne prepoveduje, da za različne nacionalne trge oblikuje različne prodajne cene, ponudbe ali marketinške akcije. Evropska komisija v svojih pojasnilih izrecno navaja, da lahko trgovci prosto določajo cene in usmerjajo ponudbe na posamezne trge, če kupcem iz drugih držav članic ne preprečujejo dostopa do teh ponudb pod enakimi pogoji.

    Iz splošnih pogojev poslovanja predmetnega trgovca Alternate izhaja, da je osnovno območje dostave sicer Nemčija, vendar trgovec izrecno predvideva tudi evropska naročila (t. i. "europaweite Bestellungen") in kupce napotuje na posebne informacije za naročila iz drugih evropskih držav. Poleg tega splošni pogoji določajo možnost osebnega prevzema blaga na sedežu družbe v Lindenu v Nemčiji. Te določbe kažejo, da trgovec načeloma posluje tudi s kupci iz drugih držav članic EU in ne izključuje čezmejne prodaje.

    Zato samo dejstvo, da je isti izdelek na nemškem trgu oglaševan po ceni 849 EUR, medtem ko je kupcu z naslovom v Sloveniji ponujen po višji ceni, še ne pomeni nujno kršitve uredbe o geoblokiranju. Za presojo morebitne kršitve bi bilo treba ugotoviti predvsem: ali lahko slovenski kupec dostopa do nemške ponudbe po ceni 849 EUR; ali lahko slovenski kupec pod enakimi pogoji kot nemški kupec naroči izdelek na nemški spletni strani in ga dostavi na naslov v Nemčiji oziroma ga osebno prevzame; ali trgovec slovenskega kupca zaradi njegovega prebivališča samodejno preusmeri na dražjo ponudbo oziroma mu onemogoči nakup po pogojih, ki veljajo za kupce v Nemčiji.

    Če bi trgovec slovenskemu kupcu preprečil nakup po ceni in pogojih, ki veljajo za nemške kupce, zgolj zato, ker ima prebivališče v Sloveniji, bi lahko šlo za neupravičeno diskriminacijo v smislu uredbe o geoblokiranju. Če pa trgovec zgolj uporablja različne cenovne politike za različne nacionalne trge, pri čemer kupcem iz drugih držav ne omejuje dostopa do ponudbe in možnosti nakupa pod enakimi pogoji, takšno ravnanje samo po sebi ni v nasprotju z uredbo.

    Na podlagi trenutno predloženih informacij zato ni mogoče zaključiti, da gre že zgolj zaradi razlike v ceni za kršitev pravil o geoblokiranju. Za dokončno presojo bi bilo potrebno preveriti tudi dejanski potek naročila, zlasti ali je slovenski kupec lahko dostopal do nemške ponudbe ter jo izkoristil pod enakimi pogoji kot kupec v Nemčiji (npr. z dostavo na nemški naslov ali z osebnim prevzemom v Nemčiji).«

    Cena prenosnika za nemške kupce: 849 evra.   
    Cena prenosnika za nemške kupce: 849 evra.   

    Cena istega prenosnika za našega bralca v Sloveniji: 1029 evra.   
    Cena istega prenosnika za našega bralca v Sloveniji: 1029 evra.   

    Na papirju nemški trgovec ni kršil uredbe EU, ki prepoveduje potrošniško diskriminacijo na podlagi države bivanja, saj omogoča prevzem naročenega blaga po nemški ceni na sedežu svojega podjetja v mestu Linden. Kako realistično pa je, da se bo slovenski kupec odpeljal v 850 kilometrov oddaljen kraj, kjer bi prenosnik lahko prevzel po "nemški" ceni, pa presodite sami.

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