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    BELA MAVRICA

    Redek prizor nad Ljubljanskim barjem: poglejte, kaj se je pojavilo na nebu (FOTO)

    Razlog za nenavaden videz se skriva v drobnih kapljicah megle.
    FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
    FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
    N. Č.
     5. 10. 2026 | 14:59
     5. 10. 2026 | 14:59
    2:23
    A+A-

    Nad Ljubljanskim barjem se je pojavil nenavaden in precej redek optični pojav, ki na prvi pogled spominja na običajno mavrico, le da skoraj povsem brez barv. Agencija RS za okolje je objavila fotografijo tako imenovane bele mavrice, ki jo je posnel njihov sledilec Dare Šere.

    »Bela mavrica je pojav v ozračju, ki je po obliki podoben mavrici, vendar je po videzu v celoti bel ali pa ima zelo šibke barve,« so pojasnili meteorologi Arsa.

    Razlog za nenavaden videz se skriva v drobnih kapljicah megle. Te so bistveno manjše od dežnih kapljic, zato se svetloba ob prehodu skozi njih obnaša nekoliko drugače kot pri običajni mavrici.

    »Ker so kapljice v megli bistveno manjše od dežnih kapljic, prevladuje pojav uklona svetlobe nad njenim lomom,« so zapisali na Arsu. Prav zaradi tega se posamezni barvni pasovi močno razširijo in med seboj prekrivajo. Posledica je prizor, ki je videti skoraj brezbarven. »Zaradi uklona se svetloba v posameznih barvnih pasovih močno razširi in prekrije, zato se barve izbrišejo, lok pa je videti belkast,« pojasnjujejo meteorologi.

    FOTO: Arso
    FOTO: Arso

    Potrebni so prav posebni pogoji

    Da lahko belo mavrico sploh opazimo, se mora hkrati ujeti več precej natančnih pogojev. Sonce mora biti dovolj nizko na nebu in za hrbtom opazovalca, pred njim pa mora biti primerna plast megle.

    Na Arsu pojasnjujejo, da mora biti »megla ravno prav plitva in enakomerna«, zato so za tak pojav še posebej primerne jutranje ure.

    Belo mavrico pogosto imenujejo tudi meglični lok. Podobna je običajni mavrici, vendar zaradi zelo drobnih kapljic vode v megli nima izrazitih rdečih, oranžnih, rumenih, zelenih in modrih pasov. Občasno se na robovih lahko pojavijo le zelo nežni barvni odtenki.

    Prav zaradi kombinacije megle, nizkega sonca in primernega kota opazovanja je takšen prizor precej redkejši od običajne mavrice. Tokrat so se pogoji ujeli nad Ljubljanskim barjem in ustvarili skoraj povsem bel lok na jutranjem nebu.

    Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.

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