S sinom, ki ima avtizem, se je želela vrniti v Ljubljano, a so jima prepovedali vstop: »Tak pa že ne more na avtobus«

Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki želi opozoriti na neprijetno izkušnjo, ki jo je skupaj z desetletnim sinom doživela med vračanjem z izleta. Deček ima avtizem in druge nevrološke težave, zaradi katerih težko razume nenadne spremembe načrtov, še posebej v situacijah, ko se znajde v stiski.

V soboto, 6. junija, sta se iz Ljubljane z javnim prevozom odpravila v Radovljico, kjer je potekalo festivalsko dogajanje in koncert. »Sin obožuje glasbo, zato sva se odločila za izlet. Želela sem mu pričarati lep dan in do takrat je vse potekalo brez težav,« pripoveduje mama. Šele na poti sta ugotovila, da zaradi del na progi vlaki ne vozijo in da je organiziran nadomestni avtobusni prevoz. To ju ni motilo. »Moj sin ima zelo rad prevozna sredstva in mu je bilo vseeno, ali greva z vlakom ali avtobusom. Pomembno mu je bilo predvsem, da greva na izlet,« pojasnjuje.

Izlet se je spreobrnil v hudo stisko

Težave so se začele ob vračanju domov. Ob 15.57 bi morala iz Radovljice proti Ljubljani odpeljati nadomestna avtobusna povezava. Po besedah naše sogovornice je avtobus nekoliko zamujal, ko je prispel na postajo, pa naj bi voznik sporočil, da je vozilo polno in da dodatnih potnikov ne more sprejeti. »Naslednji avtobus je bil predviden šele ob 18.26. V tistem trenutku sem vedela, da bo to za sina zelo težko. Ne razume koncepta prepolnega avtobusa ali logističnih težav. Razume samo to, da je bil načrt, da greva domov, in da se to zdaj ne bo zgodilo,« opisuje.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Rekel je, da sin v takšnem stanju ne more na avtobus, ker naj bi ogrožal ostale potnike.

Deček je začel jokati, kričati in postajal vse bolj vznemirjen. »To ni bila trma ali razvajenost. Šlo je za odziv na stisko. Ko otroci z avtizmom izgubijo občutek predvidljivosti in varnosti, se lahko odzovejo zelo burno.« Ker si ni predstavljala, da bo otrok v takšnem stanju zdržal več kot dve uri čakanja, je poklicala prevoznika in prosila za pomoč. Po telefonskem pogovoru je na postajo kmalu pripeljal še en avtobus. »Ko sem ga zagledala, sem si oddahnila. Mislila sem, da je težava rešena,« pripoveduje.

»Tak pa že ne more na avtobus«

Toda sledilo je novo razočaranje. Medtem ko so drugi potniki vstopali na avtobus, naj bi jima sprevodnik preprečil vstop. »Rekel je, da sin v takšnem stanju ne more na avtobus, ker naj bi ogrožal ostale potnike.« Sama je poskušala pojasniti, da gre za otroka z avtizmom in da je njegovo vedenje posledica trenutne stiske. Pokazala je tudi invalidsko izkaznico ter večkrat poudarila, da se bo otrok umiril takoj, ko bo sedel na avtobus. »Povedala sem, da ne predstavlja nevarnosti za nikogar. Prosila sem za razumevanje. Celo predlagala sem, da sama izstopiva, če se po nekaj minutah vožnje ne bi umiril. Toda nisem bila uslišana,« pravi.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Po njenih besedah naj bi bil voznik pripravljen poiskati rešitev, vendar naj bi sprevodnik vztrajal pri odločitvi, da jima vstop ni dovoljen. »Takrat sem se počutila popolnoma nemočno. Ne zaradi sebe, ampak zaradi sina. Namesto da bi mu nekdo pomagal, je bil zaradi zavrnitve še bolj prestrašen in vznemirjen.« Na postaji sta nato ostala do naslednjega odhoda. Materi je uspelo sina postopoma pomiriti, ob 18.26 pa sta se z naslednjim avtobusom brez težav odpeljala proti Ljubljani. »Sedela sva tik za voznikom. Sin je bil miren in ni povzročal nobenih težav. Ravno zato me vse skupaj še toliko bolj boli. Prepričana sem, da ni šlo za nevarnost, ampak za nerazumevanje njegovega stanja,« pravi.

Otroci z avtizmom svet doživljajo drugače. Njihovi odzivi so lahko glasni in intenzivni, a to še ne pomeni, da so nevarni. Včasih potrebujejo le nekaj potrpežljivosti, razumevanja in človečnosti.

Dodaja, da zgodbe ni delila zato, da bi kogarkoli javno obtoževala, temveč zato, ker si želi več razumevanja za ljudi z nevidnimi invalidnostmi. »Otroci z avtizmom svet doživljajo drugače. Njihovi odzivi so lahko glasni in intenzivni, a to še ne pomeni, da so nevarni. Včasih potrebujejo le nekaj potrpežljivosti, razumevanja in človečnosti,« sklene.