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    Zamude, višji dodatek in gradbišče v Ljubljani: to morate vedeti, če se vozite z vlaki

    Na Slovenskih železnicah so odgovorili na vprašanja, ki se porajajo bralcem.
    FOTO: Črt Piksi

    FOTO: Črt Piksi

    Tako je bila videti železniška postaja v Ljubljani pred prenovo. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

    Tako je bila videti železniška postaja v Ljubljani pred prenovo. FOTO: Jože Suhadolnik/delo

    Ljubljanska železniška postaja, Ljubljana 10. julij 2025. FOTO: Matej Družnik

    Ljubljanska železniška postaja, Ljubljana 10. julij 2025. FOTO: Matej Družnik

    Potniški center Ljubljana FOTO: Slovenske železnice

    Potniški center Ljubljana FOTO: Slovenske železnice

    Takole bo videti novi potniški center v Ljubljani. FOTO: Slovenske železnice

    Takole bo videti novi potniški center v Ljubljani. FOTO: Slovenske železnice

    Potniški center Ljubljana FOTO: Slovenske železnice

    Potniški center Ljubljana FOTO: Slovenske železnice

    FOTO: Črt Piksi
    Tako je bila videti železniška postaja v Ljubljani pred prenovo. FOTO: Jože Suhadolnik/delo
    Ljubljanska železniška postaja, Ljubljana 10. julij 2025. FOTO: Matej Družnik
    Potniški center Ljubljana FOTO: Slovenske železnice
    Takole bo videti novi potniški center v Ljubljani. FOTO: Slovenske železnice
    Potniški center Ljubljana FOTO: Slovenske železnice
    N. P.
     16. 7. 2026 | 17:45
    4:39
    A+A-

    Na naše uredništvo se občasno obračajo bralci in potniki, ki se jim porodi takšno ali drugačno vprašanje v zvezi z vsakodnevnimi migracijami s slovenskimi vlaki. Med glavnimi temami, ki zanimajo potnike, so potek gradbenih del v Ljubljani, delovanje sistema obveščanja ob morebitnih zamudah ter nedavna podražitev dodatkov za nakup vozovnice na vlaku. Mnoge pa zanima tudi, ali je na vlaku mogoče plačati s kartico ali drugimi plačilnimi sredstvi.

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    Nakup vozovnice na vlaku odslej z 12 evri dodatka, spremembe tudi za kolesarje in mestne relacije

    Na Slovenskih železnicah pojasnjujejo, da je bil dodatek zvišan z namenom spodbujanja nakupa na postajah, kartomatih ali prek spletne in mobilne aplikacije. S tem želijo zmanjšati prodajo vozovnic na vlakih, kar osebju omogoča, da se bolj posveti nalogam, povezanim z varnostjo in kakovostjo storitev. Hkrati na SŽ izpostavljajo, da s tem naslavljajo tudi težave z izogibanjem plačilu vožnje, ki jo zaznavajo »pri delu potnikov, predvsem na krajših relacijah v prometnih konicah«. Zaradi zasedenosti vlakov in kratkega časa vožnje osebju namreč včasih ne uspe preveriti vseh potnikov, preden ti izstopijo, kar nekateri izkoriščajo.

    Pri določanju cene so se zgledovali po tujini, kjer so kazni še precej bolj brutalne:

    • Avstrija (ÖBB): Na mestnih vlakih vas bo vožnja brez listka stala kar 110 evrov, če ne plačate takoj, pa še dodatnih 50 evrov za administracijo.
    • Nemčija (DB) in Francija (SNCF): Kazen za potnika brez vozovnice znaša 60 oziroma 70 evrov.
    • Hrvaška (HŽ-PP): Če se osebju ne javite sami, vas čaka kazen v višini 66,36 evra.

    Za potnike pa prihaja vsaj ena olajšava, saj bo do sredine julija na vlakih končno zaključena polna uvedba novih mobilnih terminalov, ki podpirata plačevanje z bančnimi karticami in storitvijo Flik.

    Takole bo videti novi potniški center v Ljubljani. FOTO: Slovenske železnice
    Takole bo videti novi potniški center v Ljubljani. FOTO: Slovenske železnice

    Zmeda z zamudami: »Spletna stran kaže eno, vlak pa odpelje prej!«

    Bralci opozarjajo tudi na primere, ko aplikacija ali table kažejo visoko zamudo, vlak pa del te zamude nadoknadi in odpelje prej, kot so potniki pričakovali, zaradi česar ostanejo na peronu. Na SŽ odgovarjajo, da gre za izjemne primere in ne za sistemsko težavo. Poudarjajo, da je podatek o zamudi vedno le ocena, ki se med vožnjo spreminja: »Namen sistema obveščanja je potnikom zagotavljati čim bolj ažurne informacije glede na razpoložljive podatke v posameznim trenutku, pri čemer se te informacije lahko spreminjajo skladno z dejanskim potekom vožnje.« 

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    Komaj se je zdanilo, pa ima vlak že 40-minutno zamudo! Bralka Tina: »To je preseglo vse meje«

    Konec začasnih peronov v Ljubljani

    Glede velikega gradbišča na glavni železniški postaji v Ljubljani na SŽ uvodoma izpostavljajo, da niso oni investitor projekta, ampak to prenovo vodi Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI). Dodajajo pa, da je izvajanje prometa med tako zahtevnimi deli v tujini prava redkost, njim pa uspeva promet skozi prestolnico ohranjati skoraj ves čas. V ta namen vzpostavljena začasna perona ob Masarykovi cesti in Njegoševi ulici pa ne bosta več dolgo v napoto. »Oba začasna perona bosta predvidoma ukinjena najkasneje do konca poletja,« napovedujejo na železnicah. Število vlakov na osrednjem delu postaje bodo začeli povečevati že prej z odpiranjem novih tirov.

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    Začela so se dela na ljubljanski železniški postaji, kmalu nov potniški terminal (VIDEO)

    Ljubljanska železniška postaja, Ljubljana 10. julij 2025. FOTO: Matej Družnik
    Ljubljanska železniška postaja, Ljubljana 10. julij 2025. FOTO: Matej Družnik

    Kljub očitkom beležijo rekorde

    Na očitke bralcev o zamudah na SŽ odgovarjajo, da so sami krivi le za zanemarljiv delež, saj vlaki stojijo predvsem zaradi vzdrževalnih del na omrežju ter izrednih dogodkov, kot so nesreče na prehodih, vandalizem in povoženja. Po njihovih podatkih 75 odstotkov vlakov vozi redno, 15 odstotkov pa jih ima zamudo do 10 minut.

    Kljub vsem pritožbam pa se Slovenci očitno še vedno radi vozimo z vlaki. V letu 2025 so slovenske železnice zabeležile zgodovinski uspeh, saj je z njimi prvič potovalo kar 20,9 milijona potnikov, kar je največ v zgodovini samostojne države.

    Na SŽ poudarjajo, da so v posodobitev vlakov vložili že pol milijarde evrov in kupili 72 novih sodobnih potniških garnitur, s čimer so povprečno starost vlakov prepolovili s 40 na 20 let. Konec leta 2025 so podpisali še pogodbo za 4 nove lokomotive in 20 vagonov za mednarodni promet. Novi vlaki ponujajo več udobja, Wi-Fi, vtičnice in več prostora za kolesa, potnikom pa je po državi na voljo tudi 156 kartomatov za lažji nakup.

    Ste tudi sami opazili kaj, kar bi morali vedeti? Pišite nam. 

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