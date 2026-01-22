Šele odprli diskontno trgovino v Kranju, nato pa šok: s stropa padla instalacija svetil

Mesec dni po odprtju novega Lidla na Planini v Kranju naj bi danes dopoldne prišlo do nevarnega dogodka. Kupec je v eni od facebook skupin objavil, da je v ponedeljek dopoldan s stropa odpadla kompletna instalacija svetil. V dokaz je objavil tudi fotografijo s kraja, s katere je razvidno, da je del razsvetljave pristal na tleh. Ob tem je opozoril, da bi bile posledice lahko zelo hude, če bi se v tistem delu trgovine takrat zadrževali kupci ali zaposleni.

»Danes ob 11:30 je v novem Lidlu na Planini, Cesta 1. maja v Kranju s stropa odpadla kompletna instalacija svetil. Na srečo takrat v tem delu ni bilo kupcev in prodajalk, saj bi bile posledice lahko hude. Preprečiti bodo morali, da se ne bi ponovilo drugod v trgovini! Vem, da bodo vaši odzivi različni. Lahko se nekaterim zdi smešno, ampak je tako le, dokler kaj takšnega z višine ne zgrmi na dojenčka, otroka ali starejšo osebo,« je zapisala.

Lidl: nihče ni bil poškodovan, vzroke še ugotavljajo

Z vprašanji smo se obrnili na Lidl Slovenija. V odgovoru so potrdili, da so z dogodkom seznanjeni, ter poudarili, da poškodovanih ni bilo.

»Z dogodkom smo seznanjeni in trenutno poteka ugotavljanje vzrokov za nastalo situacijo. Nihče od naših zaposlenih ali kupcev ni bil poškodovan. Zaposleni so nemudoma ustrezno zavarovali območje in obvestili pristojne oddelke, ki so takoj začeli z ustreznimi ukrepi in odpravo morebitnih pomanjkljivosti. Vzrok za nastalo situacijo še raziskujemo, bomo pa izvedli vse potrebne ukrepe, da se stanje čim prej v celoti sanira in se sistem vzpostavi nazaj v polno delovanje. Varnost zaposlenih in kupcev je za nas na prvem mestu,« so sporočili iz ekipe za korporativno komuniciranje Lidla Slovenija.

Lidlu smo poslali tudi vprašanja, ali so že obvestili izvajalce del in ali so zaznali še kakšne druge pomanjkljivosti pri izvedbi, a na ta del odgovorov nismo prejeli. Pod objavo kupca se je odvila razprava med Kranjčani predvsem o natančni montaži in o varnosti v novih objektih.

