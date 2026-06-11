Pretresljivi prizori strašnega neurja po Sloveniji: »Prišlo je v roku pol minute od nikoder« (VIDEO in FOTO)

Le nekaj minut je bilo dovolj, da so se sončno nebo, močan veter in debela toča spremenili v prizore, ki jih prebivalci ne bodo kmalu pozabili. Neurje je na več območjih Slovenije povzročilo poškodbe na objektih, vrtovih in kmetijskih površinah, prve fotografije in pričevanja pa razkrivajo obseg škode, ki jo bodo v prihodnjih dneh še natančneje ocenjevali.

Nevihta, ki je zajela območje Kamnika, Komende, Domžal in Lukovice, je povzročila številne težave, gasilci pa so imeli polne roke dela pri odpravljanju posledic. Po poročanju portala Domžalec.si so na terenu zabeležili več intervencij zaradi močnega vetra, nalivov in toče.

O silovitosti neurja pričajo tudi objave prebivalcev na družbenih omrežjih. Pevka Alenka Gotar je na Facebooku opisala razmere v Komendi kot pravo »razdejanje«, kjer je voda skupaj s točo z višje ležečih območij na vrt nanesla velike količine ledenih zrn. Po njenih besedah so bili poškodovani vrt, vrtnice, vinska brajda, drevesa, veter pa je dvignil tudi del strehe.

Na strani Misticizem sta Matjaž in Simona iz Velike Nedelje objavila videoposnetek neurja ter zapisala, da sta toča in močan veter območje zajela praktično v pol minute.

Fotografije posledic je na Neurje.si poslal tudi Gregor Cvetko iz Male vasi v občini Sveti Tomaž, kjer je bilo toče toliko, da je ponekod ostala na tleh še naslednje jutro. Mala vas leži v izrazito kmetijskem območju občine Sveti Tomaž, kjer ima kmetijstvo pomembno vlogo v lokalnem okolju.

Bralec Srečko nam je v sredo zvečer malo pred polnočjo poslal fotografijo strele nad mariborsko pošto.

Mariborska pošta FOTO: Bralec Srečko

Posledice za poljščine in vrtnine

Čeprav uradne ocene škode še niso znane, prvi podatki in fotografije kažejo na precejšnje poškodbe poljščin in vrtnin. Pri močnejši toči lahko pride do mehanskih poškodb listov, stebel in plodov, kar zmanjšuje pridelek in kakovost pridelkov. Posebej občutne so lahko posledice pri zelenjadnicah, sadju, vinski trti in koruzi. Izkušnje iz preteklih podobnih neurij v Sloveniji kažejo, da lahko močna toča na posameznih območjih poljščine in vrtnine celo povsem uniči. Ob obsežnejših poškodbah se zmanjšata tako količina kot kakovost pridelka, kmetje pa se pogosto soočajo tudi z dodatnimi stroški sanacije in ponovne setve.

Neja iz Škofje Loke nam je poslala fotografijo toče.

Toča v Škofji Loki FOTO: Bralka Neja

Tudi bralka iz Zaloga pri Cerkljah nas je opozorila, da je bilo v sredo zvečer 15 centimetrov in več toče, ruvalo je tudi drevesa.

Dodatno tveganje predstavlja velika količina padavin, ki spremlja neurja. Močni nalivi lahko povzročijo erozijo tal, spiranje hranil in zastajanje vode na njivah, kar še povečuje škodo na posevkih. Pri sadnem drevju in vinski trti so po toči pogoste tudi poškodbe vej in lubja, skozi katere lahko kasneje v rastline prodrejo bolezni. Obseg škode bo mogoče natančneje oceniti šele v prihodnjih dneh, ko bodo kmetje in pristojne službe pregledali prizadete površine. Na nekaterih območjih bo mogoče pričakovati delno obnovitev posevkov, medtem ko bodo tam, kjer je bila toča najintenzivnejša, posledice verjetno dolgoročnejše.