    KMALU ČETRTA JANŠEVA VLADA?

    Kaj je v ozadju skrivnostnega rokovanja Janše in Stevanovića? Bralec: »Trenutek, kot da ni namenjen širokemu občinstvu, ampak njima« (FOTO)

    Ali podpora Zoranu Stevanoviću za šefa parlamenta že pomeni novo koalicijo?
    Zoran Stevanović. FOTO: Blaž Samec
    M. U.
     12. 4. 2026 | 08:42
     12. 4. 2026 | 10:28
    4:21
    A+A-

    Kot je znano, je Slovenija v petek na ustanovni seji dobila novega predsednika parlamenta. To je postal Zoran Stevanović, ki je na tajnem glasovanju dobil 48 glasov.

    Zna zaboleti! Ste slišali, kaj je Mesec rekel o Stevanoviću?

    Kot navaja Delo, je eden najbolj polarizirajočih obrazov novejše slovenske politike, človek, ki je svojo prepoznavnost zgradil zunaj ustaljenih strankarskih struktur, predvsem z mobilizacijo nezadovoljstva med ljudmi v času kovidnih ukrepov in z močno navzočnostjo na družbenih omrežjih.

    Ali podpora Zoranu Stevanoviću za šefa parlamenta že pomeni novo koalicijo?

    Ali izvolitev Stevanovića torej pomeni, da že imamo obris nove vlade pod vodstvom Janeza Janše? Analitiki menijo, da je tako. Zelo pogosto izvolitev predsednika vlade namreč pomeni napoved nove vladne koalicije.

    Kaj o predsedniku DZ menita Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš preberite tule

    Bivši Janšev minister Žiga Turk o Stevanoviću

    Na primeru izvolitve Stevanovića je udarila na plano vsa tista latentna nestrpnost do tujcev, ki se jo levičarji sicer sramujejo in proti njej drugim stalno pridigajo, brbota pa nekje pod površjem. In zdaj ima demokratično zaskrbljen izgovor, da se izživi. Tudi gledamo tisti občutek večvrednosti suhcenih intelektualčkov, ki ga negujejo napram tistim, ki imajo vrat širši od čela, napram pravemu ljudstvu™, napram, kot je rekla gospa Clintonova, basket of deplorables. Mene ne moti nič od tega. Me pa moti njegovo simpatiziranje z Rusijo in zelo bom pozoren, če bodo pri njem interesi Srbije kdaj pred interesi Slovenije.

    Tudi nekdanja predsednika državnega zbora Pavel Gantar in Milan Brglez menita, da je izvolitev Stevanovića za predsednika DZ matematika, ki nakazuje novo koalicijo To sta povedala za STA, Gantar pa je dodal, da ta funkcija Stevanoviću omogoča, da se ne vključi v vlado in ni del bodoče koalicije, ampak jo podpira v DZ.

    Skrivnostno rokovanje med Janšo in Stevanovićem

    Ob tem pa nas je bralec Gaj opozoril na, kot pravi, skrivnostno rokovanje med Janšo in Stevanovićem.

    Zoran s torbico, varnostniki v supergah? Novi predsednik DZ prinaša svež veter ... (FOTO)

    »Stisk rok med tema dvema slovenskima politikoma na sliki presega navaden protokolarni pozdrav. To ni tisti hiter, uradni stisk, ampak nekoliko bolj zadržan in trden prijem, ki gotovo nakazuje na nekakšno že uveljavljeno razumevanje med njima. Opazno je, da sta rahlo nagnjena druga proti drugemu, kar daje vtis, kot da sta ustvarila nek zasebni prostor znotraj javnosti. Tak trenutek je videti, kot da ni namenjen širokemu občinstvu, ampak predvsem njima samima,« je opazil naš bralec. 

    Nova koalicija?

    SDS 28 poslancev

    NSi, SLS, Fokus 9 poslancev

    Demokrati 6 poslancev 

    Resni.ca 5 poslancev

    To po mnenju bralca pomeni, da takšen stisk rok lahko razumemo kot simbol nekega zavezništva ali vsaj začasnega soglasja interesov. Gre za pomembno neizrečeno sporočilo, ki včasih pove več kot besede – predvsem nekaj o ravni zaupanja, ki je očitno višja od običajnega formalnega stika med politikoma.

    Zoran Stevanović ni zameril nobenemu: »Pogovarjal se bom z obema stranema, da začnemo čim prej delati«

    No, avtor skritih kamer Franci Kek je njun stisk rok komentiral z besedami: »Položaj rok (enega in drugega) pove vse.«

    Ne le stisk roke, pomembni tudi pogledi

    Opazil je tudi poglede med politikoma: »Pogled med njima oziroma pogled, ki je usmerjen neposredno v sogovornika, ter zadržan, a obenem osredotočen izraz obraza, dodatno poudarjata resnost oziroma težo situacije. Takšna govorica telesa pogosto izraža tiho usklajevanje ali vnovično potrjevanje skupnih pogledov. Roke so položene tako, da ne dominirajo druga nad drugo – deluje kar uravnoteženo. To pa nakazuje določeno mero enakovrednosti, čeprav je mogoče začutiti tudi nekaj subtilnega vodstva s strani enega izmed njiju,«.

    FOTO: Blaž Samec

    Kako komentirate izvolitev Zorana Stevanovića in morebitno oblikovanje četrte Janševe vlade?

     

     

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

