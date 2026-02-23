Slovenci sredi streljanja v turističnem mestecu v Mehiki: »Iz kombija je skočil moški z rutko čez usta« (FOTO)

Kar bi moral biti brezskrben jubilejni oddih ob 40. rojstnem dnevu, se je za nekaj Slovencev v priljubljenem mehiškem turističnem mestu Tulum sprevrglo v prizor, ki ga ne bodo nikoli pozabili. Sredi belega dne je na glavni ulici počilo več strelov. Le nekaj deset metrov stran je stal mož naše bralke Lee, ki nam je opisala dogodek ravno na dan, ko je mehiška vojska v operaciji v nedeljo ubila najbolj iskanega vodjo mamilarskega kartela v državi. Praznovanje je sicer potekalo dve tisoč kilometrov stran, a se zdi, da je po likvidaciji po vsej Mehiki izbruhnil val nasilja. Privrženci Nemesia Oseguere Cervantesa, znanega kot El Mencho, v odzivu na njegovo smrt med drugim požigajo trgovine in zapirajo ceste v okoli desetih zveznih državah, čemur je bila priča tudi bralka Lea.

»Bili smo v Mehiki, kakih 20 nas, z vseh vetrov. Praznujemo 40 let prijateljice iz Slovenije. Danes bi morali imeti večerjo na plaži, v fini restavraciji,« pripoveduje Lea. Do večera je vsak počel svoje. Nekateri so uživali ob bazenu v kompleksu v Tulumu, drugi so šli po nakupih. Njen mož se je sam odpravil v mesto, da bi poskusil lokalne restavracije.

Okoli 14.50 po lokalnem času, ko so se odpravljali v trgovino, ji je poslal sporočilo, ki ji je zaledenelo kri. »Na glavni ulici je streljanje,« ji je napisal.

Po njegovih besedah se je pripeljal kombi. Iz zadnjega dela je skočil moški z rutko čez usta in nos. »Trikrat ali štirikrat je ustrelil -ne v nikogar določenega, temveč v smer stran od moža. Nato je skočil nazaj v vozilo in odpeljal. »Mož je bil kakih 60 metrov stran. Če bi streljal v drugo smer, bi ga lahko zadel,« pravi Lea. Njen mož je najprej mislil, da gre za pok iz izpuha.

Takole je Lein mož kosil, ko so nekaj deset metrov stran odjeknili streli. FOTO: Bralka Lea

Napetost v zraku

Skupina se je kljub temu odpravila proti trgovinam po hrano. Tam so izvedeli, da naj bi bil ubit eden od vodilnih mož največjega kartela. »Lokalec nam je rekel, da se zdaj dogaja povračilni val,« opisuje. Trgovine na glavni ulici so začele zapirati vrata, na prizorišče so prihiteli policisti z dolgimi puškami, promet iz smeri Playa del Carmen proti Tulumu so preusmerjali. Njihovi prijatelji so obstali v prometnem kaosu.

V resortu jih je varnostnik sprva pomiril, češ naj ne verjamejo vsem govoricam. A ko so se drugi vrnili, so povedali drugače: varnostniki so razmere jemali zelo resno in svetovali, naj ne zapuščajo kompleksa. Ko so se peš odpravljali nazaj, so po naključju srečali natakarja iz restavracije, kjer so večer prej večerjali. Njegove besede so jih pretresle: »Karkoli naredite, ne kličite taksija, vsi delajo za kartel.« Po njih sta nato prišli prijateljici z najetim avtomobilom. »Povsod po mestu so stali policisti v neprebojnih jopičih. Tisti, ki so se vrnili iz lagune, so slišali, da so drugod zanetili več požarov lokalov in avtomobilov.«

»Nekateri so paničarili, drugi so vse skupaj jemali bolj zlahka. Jaz sem bila živčna. Čutilo se je napetost v zraku,« priznava Lea. Zdaj po njenih besedah po mestu patruljirajo varnostne sile, pregledujejo torbe in ljudi. Po besedah domačinov si dva kartela delita območja na glavni promenadi, streljanje pa naj bi bilo sporočilo o prevladi. Iz Playa del Carmen medtem poročajo o smrtni žrtvi.

Tulum je eno najbolje ohranjenih obalnih majevskih najdišč in danes je priljubljena turistična destinacija. FOTO: Bralka Lea

Ubit eden najbolj iskanih

Dogajanje sovpada z veliko akcijo mehiških oblasti. Te so sinoči potrdile, da je vojska ubila vplivnega vodjo kartela Jalisco New Generation Cartel Nemesia Oseguero, znanega kot El Mencho. Ranjen je bil v spopadu z vojsko, nato pa je med prevozom v Ciudad de Mexico umrl. V raciji v mestu Tapalpa je vojska ubila še šest članov kartela, trije vojaki so bili ranjeni. Sodelovale so tudi ameriške oblasti.

Oseguera je veljal za eno največjih tarč mehiških in ameriških oblasti po aretacijah vodilnih mož kartela Sinaloa. Za njegovo glavo je bila razpisana nagrada v višini 15 milijonov dolarjev. Kartel Jalisco New Generation, ustanovljen leta 2009, po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva sodi med najbolj nasilne kriminalne združbe v Mehiki. ZDA ga uvrščajo med teroristične organizacije in mu očitajo obsežno trgovino s kokainom, heroinom, metamfetaminom in fentanilom. Racija sledi tudi pritiskom Washingtona, naj Mehika ostreje zatre trgovino z drogami, predvsem fentanilom.