    MESEC DNI PO POŽARU

    Slovenci v trgovinah pogrešajo pršut in sirove štručke. Kdaj bo v Sparu spet vse po starem?

    Mesec dni po obsežnem požaru bralci iz posameznih Sparovih trgovin poročajo, da določenih živil še vedno ne najdejo.
    Nina Čakarić
     13. 1. 2026 | 13:12
     13. 1. 2026 | 13:47
    3:13
    Mineva mesec dni, odkar je Ljubljano pretresel obsežen požar v Sparovi osrednji pekarni in delu skladišča na Letališki cesti. Takrat so iz podjetja sporočili, da je škoda ogromna, okoli 40 milijonov evrov, in da je pekarno ogenj praktično izbrisal. Še vedno se oglašajo bralci: v eni od ljubljanskih trgovin naj ne bi našli pršuta, drugje pogrešajo sirove štručke, ponekod naj bi bila okrnjena tudi izbira nekaterih mlečnih izdelkov. To sicer niso stvari, zaradi katerih bi se svet ustavil in nihče ne bo lačen, če kdaj manjka ravno njihov najljubši izdelek, a smo se na trgovca vseeno obrnili z vprašanji, kdaj bo oskrba spet povsem utečena.

    Požar je izbruhnil 14. decembra v delu objekta, kjer deluje Sparova pekarna, in se delno razširil še drugam. Ogenj je zajel približno 7.000 kvadratnih metrov pekarne in jo v celoti uničil, dim in vročina pa sta prizadela tudi del skladišča za sveže izdelke ter hladilne sisteme.

    Po pojasnilih podjetja za Slovenske novice določen del skladišča za sveže izdelke v požaru ni bil poškodovan in ga že uporabljajo, vendar je večina skladišča za sveže izdelke potrebna obnove. Obnovo načrtujejo do sredine leta 2026. V tem času so vzpostavili vzporedno logistično podporo, med drugim tudi tako, da dobavitelji določeno blago vozijo neposredno v trgovine.

    FOTO: Blaž Samec
    FOTO: Blaž Samec

    »Pekarne in slaščičarne ne moremo ponuditi«

    Kupci poročajo o posameznih manjkajočih izdelkih. V eni od njihovih trgovin v Ljubljani naj ne bi bilo pršuta, drugje sirovih štručk, manjša pa je tudi izbira mlečnih izdelkov. V Sparu odgovarjajo, da večjih odstopanj v zalogah ni. Logistični proces še prilagajajo, zato se lahko zgodi, da je v posamezni trgovini začasno manjša založenost, ki jo po njihovih besedah nadomestijo v nekaj dneh.

    Obenem pa pojasnjujejo, da je najbolj očiten izpad izdelkov iz njihove pekarne in slaščičarne. »Zagotovo pa so vrzeli pri vseh izdelkih iz naše pekarne in slaščičarne, saj trenutno teh izdelkov ne moremo ponuditi svojim kupcem.«

    Kupci so razumevajoči

    V podjetju pravijo, da jim kupci tudi pišejo, a da so »zelo razumevajoči«. Najpogosteje opozorijo prav na to, da trenutno ni ponudbe Sparove pekarne in slaščičarne, za ta del pa še iščejo najboljšo rešitev. Kot primer občasnih nihanj omenjajo tudi sveže mleko, kjer se zaradi logističnih prilagoditev lahko zgodi, da v posamezni trgovini izdelek kdaj zmanjka, a po njihovih navedbah izpad nadomestijo v nekaj dneh. »Naš logistični proces iz dneva v dan učinkovitejši, zato pričakujemo, da bomo v kratkem uredili tudi dobavo izdelkov, ki jih je trenutno še manj, oziroma zagotovili, da bodo kupcem ponovno čim bolj zanesljivo na voljo,« še sporočajo kupcem.

