  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PRESTIŽNA NAGRADA ZA KAKOVOST

    Slovenske novice prejemnik priznanja Best Buy 2026/2027

    Bralci ste odločili: v najbolj priljubljenem časniku Slovenske novice smo prejeli priznanje Best Buy Award 2026/2027. Nagrado podeljuje švicarska neodvisna raziskovalna organizacija ICERTIAS in temelji na mnenju potrošnikov o najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo.
    Za Slovenske novice je priznanje Best Buy Award 2026/2027 potrditev zaupanja bralcev. V času, ko se medijski trg hitro spreminja, ko se navade občinstva selijo med tisk, splet, mobilne platforme, družbena omrežja in video, ostaja zaupanje ena najpomembnejših valut medijev.
    Za Slovenske novice je priznanje Best Buy Award 2026/2027 potrditev zaupanja bralcev. V času, ko se medijski trg hitro spreminja, ko se navade občinstva selijo med tisk, splet, mobilne platforme, družbena omrežja in video, ostaja zaupanje ena najpomembnejših valut medijev.
    Uredništvo
     28. 5. 2026 | 12:16
    5:24
    A+A-

    Za Slovenske novice je velik dan: potrošniki ste naš medij prepoznali kot medijsko znamko z izrazito dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. Slovenske novice so tako v Sloveniji prejele priznanje Best Buy Award 2026/2027, ki ga podeljuje mednarodna organizacija ICERTIAS – International Certification Association. Priznanje temelji na neodvisni raziskavi med potrošniki in potrjuje, da slovenski bralci oziroma potrošniki Slovenske novice v svoji kategoriji prepoznavajo kot medij z najboljšim oziroma posebej izrazitim razmerjem med ceno in kakovostjo.

    Štejejo le neodvisna mnenja

    Best Buy Award je mednarodno priznanje, namenjeno blagovnim znamkam, izdelkom in storitvam, ki jih potrošniki v posamezni državi in kategoriji zaznavajo kot najboljšo izbiro glede na razmerje med kakovostjo in ceno. Pri tem ne gre za uredniško oceno, interno primerjavo ali komercialno samooceno podjetja, temveč za rezultat raziskave, v kateri imajo glavno besedo potrošniki. Povedano po domače: nagrade ni mogoče kupiti, si jo samovoljno podeliti, koga podmazati ... štejejo zgolj neodvisna mnenja in ocene potrošnikov.

    Za Slovenske novice je priznanje pomembna potrditev položaja na slovenskem medijskem trgu. Medijska znamka, ki vsak dan nagovarja na stotisoče bralk in bralcev, s tem dobiva dodatno potrditev, da jo javnost ne prepoznava le po dosegu, vsebini in prepoznavnosti, temveč tudi po vrednosti, ki jo ponujamo za svojo ceno.

    Priznanje, ki meri potrošniško zaznavo vrednosti

    ICERTIAS Best Buy Award meri predvsem zaznavo potrošnikov: katera blagovna znamka, izdelek ali storitev po njihovem osebnem mnenju oziroma izkušnji ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v določeni kategoriji. To pomeni, da nagrada ne ocenjuje samo cene, temveč celotno potrošniško izkušnjo, v kateri se cena poveže z občutkom kakovosti, uporabnosti, zaupanja in zadovoljstva.

    V primeru medijske znamke je takšna potrditev posebej dragocena. Bralci danes medije izbirajo v okolju, kjer je ponudbe veliko, pozornosti pa malo. Razmerje med ceno in kakovostjo zato ne pomeni zgolj vprašanja naročnine ali prodajne cene, temveč tudi vprašanje, kaj bralec za ta denar dobi: relevantne informacije, uporabne zgodbe, zanesljivost, razvedrilo, bližino vsakdanjemu življenju in občutek, da medij razume svoj prostor.

    Slovenske novice so s priznanjem Best Buy Award 2026/2027 dobile potrditev, da jih slovenski potrošniki v tej luči uvrščajo v sam vrh svoje kategorije.

    Kako poteka raziskava Best Buy Award?

    Po metodologiji ICERTIAS priznanje Best Buy Award temelji na neodvisni kvantitativni potrošniški raziskavi. Raziskave se izvajajo po metodi CAWI oziroma Computer-Assisted Web Interviewing, torej s spletnim anketiranjem, pri katerem anketiranci odgovarjajo samostojno, brez vpliva anketarja. Pomemben del metodologije je tudi pristop DEEPMA oziroma Deep Mind Awareness. Ta anketirance spodbuja, da pri odgovorih ne navedejo zgolj prve blagovne znamke, ki se je spomnijo, temveč premislijo o svojih dejanskih izkušnjah, nakupih, uporabi, zadovoljstvu in občutku, ali je bila cena glede na prejeto kakovost upravičena.

    Raziskava uporablja odprta vprašanja. To pomeni, da anketiranci ne izbirajo med vnaprej pripravljenim seznamom blagovnih znamk, temveč sami navedejo tisto, za katero menijo, da v določeni kategoriji ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Takšen pristop zmanjšuje možnost usmerjanja odgovorov in bolj neposredno pokaže spontano zaznavo potrošnikov.

    Zmagovalec v posamezni kategoriji je blagovna znamka, ki prejme največ navedb oziroma glasov potrošnikov. ICERTIAS poudarja, da podjetja raziskav Best Buy Award ne naročajo, ne financirajo in ne vplivajo na oblikovanje vprašalnika, vzorčenje ali analizo rezultatov. Zmagovalci so identificirani na podlagi raziskovalnih podatkov, šele nato pa lahko pridobijo pravico do uporabe zaščitene oznake Best Buy Award.

    Potrditev zaupanja bralcev

    CERTIAS poudarja transparentnost uporabe priznanja. Oznaka Best Buy Award se sme uporabljati v povezavi s konkretno kategorijo, državo in obdobjem, za katero je bila podeljena. Vsako priznanje je vezano na preverljive podatke o raziskavi, kot so izvajalec raziskave, obdobje ter metodološki okvir. Za Slovenske novice je priznanje Best Buy Award 2026/2027 potrditev zaupanja bralcev. V času, ko se medijski trg hitro spreminja, ko se navade občinstva selijo med tisk, splet, mobilne platforme, družbena omrežja in video, ostaja zaupanje ena najpomembnejših valut medijev.

    Med prejemniki nagrade Best Buy so v svojih kategorijah tudi znamke kot so Samsung, Toyota, Nestle, Bosch, Henkel, GSK, P&G, Generali in Bayer.

    Več iz teme

    raziskavablagovne znamkeBest BuyIcertiasSlovenske novice
    ZADNJE NOVICE
    12:37
    Novice  |  Slovenija
    OKROGLA OBLETNICA

    Zmajevi mladički praznujejo deset let

    Človeške ribice bodo v soboto slavile okroglo obletnico. Postale so senzacija, ki si jo želi videti ves svet.
    28. 5. 2026 | 12:37
    12:33
    Novice  |  Slovenija
    GANLJIVO

    Toča je lomastila, štorklja pa ni odletela: to je prizor, ki para srce (VIDEO)

    Med silovito točo je odrasla štorklja v gnezdu razprla krila in z lastnim telesom zaščitila mladiče, ganljiv prizor pa je mnoge opomnil, kaj pomeni pravo zavetje.
    28. 5. 2026 | 12:33
    12:16
    Bralci
    PRESTIŽNA NAGRADA ZA KAKOVOST

    Slovenske novice prejemnik priznanja Best Buy 2026/2027

    Bralci ste odločili: v najbolj priljubljenem časniku Slovenske novice smo prejeli priznanje Best Buy Award 2026/2027. Nagrado podeljuje švicarska neodvisna raziskovalna organizacija ICERTIAS in temelji na mnenju potrošnikov o najboljšem razmerju med ceno in kakovostjo.
    28. 5. 2026 | 12:16
    12:12
    Lifestyle  |  Izlet
    IDEJA ZA IZLET

    Čudovito Škofjeloško hribovje: skriti, osamljeni svet (FOTO)

    To hribovje med Alpami in Dinarskim gorstvom je tudi razvodnica med Jadranskim in Črnomorskim povodjem.
    28. 5. 2026 | 12:12
    12:00
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE V STRANKI

    Težave pri Stevanoviću? Zapustilo ga je več članov, tudi občinski svetnik

    Svetnik pravi, da v politiki obstajajo ljudje, ki zaradi lastne koristi izgubijo pogum in izdajo svoja načela.
    28. 5. 2026 | 12:00
    11:54
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    To je največja napaka pri zalivanju trate v vročini – dela jo skoraj vsak

    Strokovnjaki opozarjajo, da vsakodnevno zalivanje trate poleti pogosto naredi več škode kot koristi. To je pravilna rešitev.
    Kaja Berlot28. 5. 2026 | 11:54

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    HLAJENJE

    Zakaj se v nekaterih domovih počutimo bolje kot v drugih?

    Nekoč smo klimatsko napravo povezovali predvsem z nekaj najbolj vročimi poletnimi dnevi. Danes je njena vloga precej širša.
    27. 5. 2026 | 10:32
    Promo
    Novice  |  Svet
    NOVOST

    Kar je nekoč zahtevalo ure, danes nastane v trenutku

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 15:11
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    VIDEO

    36 slovenskih organizacij ga že ima. Kdo se jim bo pridružil letos?

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    27. 5. 2026 | 09:26
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    SPREMEMBE

    Zakaj so vaši nakupovalni vozički prazni?

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Slovenske novice27. 5. 2026 | 08:43
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Bulvar  |  Glasba in film
    KONCERTI

    Slovenska filharmonija vabi k vpisu abonmajev

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 09:42
    Promo
    Novice  |  Svet
    INOVACIJE

    Zakaj Slovenci iščejo priložnosti pri severnih sosedih?

    Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
    22. 5. 2026 | 09:36
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPT

    Schwarzwaldske kocke brez peke – najbolj sočna sladica tega poletja (VIDEO)

    Sladica, polna sadne svežine, pričara nostalgijo po klasični schwarzwaldski torti – v še bolj mamljivi različici za poletna druženja.
    28. 5. 2026 | 06:05
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    DEMENCA

    Brezplačne vaje za spomin in ustvarjanje

    Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
    9. 5. 2026 | 14:59
    Promo
    Novice  |  Svet
    PREHRANSKA INDUSTRIJA

    Kaj se dogaja v prehranski industriji?

    Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
    Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    EKOLOGIJA

    Kar razkriva ta žabica, bi moralo skrbeti več ljudi

    Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
    Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    DOPUST

    Ne spreglejte dragocenega bisera med Splitom in Trogirom

    Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
    2. 5. 2026 | 10:08
    Promo
    Novice  |  Svet
    SPREMEMBE V TUJINI

    Nemčija po pritiskih spreminja smer

    Nemška vlada je maja letos potrdila osnutek novega zakona o modernizaciji stavb, s katerim želi nadomestiti dosedanji zakon o ogrevanju.
    Promo Slovenske novice26. 5. 2026 | 12:47
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TRAJNOSTNI RAZVOJ

    Slovenska podjetja, ki bodo letos stopila v ospredje

    Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
    26. 5. 2026 | 09:18
    Novice  |  Slovenija
    ŠKODE V STANOVANJIH

    Spori med sosedi so se razplamteli

    Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
    25. 5. 2026 | 10:31
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POŠTA

    Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

    Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
    25. 5. 2026 | 13:07
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOMAČE OMREŽJE

    Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

    Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
    22. 5. 2026 | 10:38
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    TVEGANJA

    Neplačani računi iz Nemčije? Izterjava je mogoča kar v 50 državah

    Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
    26. 5. 2026 | 08:54
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NOVOST

    Robert Roškar v novi vlogi

    Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
    Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NA POMOČ

    Obstali sredi Evrope: nasveti, ki vam lahko rešijo dopust

    Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
    15. 5. 2026 | 10:04
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOMAČA HRANA

    Od svežih jajc do brancina iz Pirana: zgodbe slovenskih pridelovalcev

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 08:47
    Novice  |  Slovenija
    PISARNE

    Nova pravila poslovnih stavb

    Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
    25. 5. 2026 | 10:45
    Novice  |  Slovenija
    PRENOVA DOMA

    Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

    Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
    25. 5. 2026 | 10:37
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KOVINSKI IZDELKI

    Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

    Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
    22. 5. 2026 | 10:10
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    E-MOBILNOST

    Spodbude, ki jih mnogi podjetniki spregledajo

    Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
    22. 5. 2026 | 10:19
    Novice  |  Slovenija
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    27. 5. 2026 | 08:19
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    SLUH

    Se dogaja tudi vam? Preverite, da ne bo prepozno

    Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
    28. 5. 2026 | 07:53
    Novice  |  Slovenija
    NEPREMIČNINE

    Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

    Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
    25. 5. 2026 | 10:28
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice28. 5. 2026 | 08:11
    PremiumPromo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    BOLEČINE

    Bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših

    To je bolezen, ki prizadene kar 85 do 90 % starejših ljudi. Spoznajte spondilozo in se pravočasno odzovite na bolečine v hrbtenici.
    26. 5. 2026 | 08:57
    PremiumPromo
    Lifestyle  |  Polet
    PIKNIK SEZONA

    Svetovni uspeh iz Kamnika: priloga, ki je presenetila celo ameriške ocenjevalce

    Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
    2. 5. 2026 | 13:02
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki