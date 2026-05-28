Slovenske novice prejemnik priznanja Best Buy 2026/2027

Za Slovenske novice je velik dan: potrošniki ste naš medij prepoznali kot medijsko znamko z izrazito dobrim razmerjem med ceno in kakovostjo. Slovenske novice so tako v Sloveniji prejele priznanje Best Buy Award 2026/2027, ki ga podeljuje mednarodna organizacija ICERTIAS – International Certification Association. Priznanje temelji na neodvisni raziskavi med potrošniki in potrjuje, da slovenski bralci oziroma potrošniki Slovenske novice v svoji kategoriji prepoznavajo kot medij z najboljšim oziroma posebej izrazitim razmerjem med ceno in kakovostjo.

Štejejo le neodvisna mnenja

Best Buy Award je mednarodno priznanje, namenjeno blagovnim znamkam, izdelkom in storitvam, ki jih potrošniki v posamezni državi in kategoriji zaznavajo kot najboljšo izbiro glede na razmerje med kakovostjo in ceno. Pri tem ne gre za uredniško oceno, interno primerjavo ali komercialno samooceno podjetja, temveč za rezultat raziskave, v kateri imajo glavno besedo potrošniki. Povedano po domače: nagrade ni mogoče kupiti, si jo samovoljno podeliti, koga podmazati ... štejejo zgolj neodvisna mnenja in ocene potrošnikov.

Za Slovenske novice je priznanje pomembna potrditev položaja na slovenskem medijskem trgu. Medijska znamka, ki vsak dan nagovarja na stotisoče bralk in bralcev, s tem dobiva dodatno potrditev, da jo javnost ne prepoznava le po dosegu, vsebini in prepoznavnosti, temveč tudi po vrednosti, ki jo ponujamo za svojo ceno.

Priznanje, ki meri potrošniško zaznavo vrednosti

ICERTIAS Best Buy Award meri predvsem zaznavo potrošnikov: katera blagovna znamka, izdelek ali storitev po njihovem osebnem mnenju oziroma izkušnji ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo v določeni kategoriji. To pomeni, da nagrada ne ocenjuje samo cene, temveč celotno potrošniško izkušnjo, v kateri se cena poveže z občutkom kakovosti, uporabnosti, zaupanja in zadovoljstva.

V primeru medijske znamke je takšna potrditev posebej dragocena. Bralci danes medije izbirajo v okolju, kjer je ponudbe veliko, pozornosti pa malo. Razmerje med ceno in kakovostjo zato ne pomeni zgolj vprašanja naročnine ali prodajne cene, temveč tudi vprašanje, kaj bralec za ta denar dobi: relevantne informacije, uporabne zgodbe, zanesljivost, razvedrilo, bližino vsakdanjemu življenju in občutek, da medij razume svoj prostor.

Slovenske novice so s priznanjem Best Buy Award 2026/2027 dobile potrditev, da jih slovenski potrošniki v tej luči uvrščajo v sam vrh svoje kategorije.

Kako poteka raziskava Best Buy Award?

Po metodologiji ICERTIAS priznanje Best Buy Award temelji na neodvisni kvantitativni potrošniški raziskavi. Raziskave se izvajajo po metodi CAWI oziroma Computer-Assisted Web Interviewing, torej s spletnim anketiranjem, pri katerem anketiranci odgovarjajo samostojno, brez vpliva anketarja. Pomemben del metodologije je tudi pristop DEEPMA oziroma Deep Mind Awareness. Ta anketirance spodbuja, da pri odgovorih ne navedejo zgolj prve blagovne znamke, ki se je spomnijo, temveč premislijo o svojih dejanskih izkušnjah, nakupih, uporabi, zadovoljstvu in občutku, ali je bila cena glede na prejeto kakovost upravičena.

Raziskava uporablja odprta vprašanja. To pomeni, da anketiranci ne izbirajo med vnaprej pripravljenim seznamom blagovnih znamk, temveč sami navedejo tisto, za katero menijo, da v določeni kategoriji ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo. Takšen pristop zmanjšuje možnost usmerjanja odgovorov in bolj neposredno pokaže spontano zaznavo potrošnikov.

Zmagovalec v posamezni kategoriji je blagovna znamka, ki prejme največ navedb oziroma glasov potrošnikov. ICERTIAS poudarja, da podjetja raziskav Best Buy Award ne naročajo, ne financirajo in ne vplivajo na oblikovanje vprašalnika, vzorčenje ali analizo rezultatov. Zmagovalci so identificirani na podlagi raziskovalnih podatkov, šele nato pa lahko pridobijo pravico do uporabe zaščitene oznake Best Buy Award.