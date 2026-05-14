Slovenske novice so vedno vroče! Poglejte, kaj nam želi za rojstni dan

Na današnji dan pred 35 leti je izšla prva številka časopisa Slovenske novice, glavni temi pa razpad Jugoslavije in naraščanje napetosti pred osamosvojitvijo.

Ob tem visokem jubileju objavljamo prisrčno čestitko, ki nam jo je poslal bralec Gaj.

»Spoštovano uredništvo

Naj bo življenje kot Slovenske novice:

vedno zanimivo,

sladko kot potica,

občasno začinjeno s fovšijo

in obogateno z zgodbami,

ki so vedno dovolj vroče,

da ne gredo v pozabo.

Vse najboljše ob 35. rojstnem dnevu

z željo, da vas bodo brali še naprej vsi —

tudi tisti, ki tega nikoli ne priznajo.

Gaj«