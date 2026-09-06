Slovenskemu trgovcu zagodla umetna inteligenca? Poglejte, kaj so začeli prodajati sredi poletne vročine

Pisal nam je zvesti bralec Slovenskih novic Darko in nagajivo pokomentiral: »Avgusta sem bil v Hoferjevi trgovini ob Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Zunaj je bilo prek 30 stopinj Celzija, sonce je pripekalo, iz nas je tekel pot. Ampak poglejte, kaj so nam v sklopu posebne sezonske ponudbe prodajali v trgovini. Namig: ne, ni bila klima niti senčnik.«

Iz pripete fotografije je razvidno, da na trgovski polici res ni bil pripomoček za hlajenje v pripeki. Hofer je sredi poletja v ponudbo izdelkov uvrstil – grelne blazine. Izdelek znamke Ambiano je iz mehkega in toplega pliša, stane dobrih 36 evrov, prijetno toploto blazini pa zagotavlja akumulator. Vzkliknili bi, da gre za odlično idejo za hladne jesenske večere ob knjigi ali spremljevalca ob piškotih in dišečem čaju v zimskih mesecih. Nenavadna pa je odločitev trgovca, da je izdelek prodajal avgusta, ko smo se pritoževali nad temperaturami celo do 40 stopinj Celzija in so ljudje v vrsti stali za nakupe klimatskih naprav in hladnih napitkov, ne pa grelnih blazin.

Hofer je sredi poletne vročine začel prodajati - grelne blazine. Fotografija je bila posneta 6. avgusta v prodajalni pri Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. FOTO: Bralec Darko

Hofer v Sloveniji eksperimentira

Trgovec se je letos že znašel pod plazom kritik, ker so bile nekaj časa njihove trgovine skoraj povsem prazne. Kot smo poročali, v najtežjem času v Ljubljani pri njih v času kosila ni bilo možno kupiti niti žemlje. Vzrok niso bile poslovne težave podjetja, saj kupci poročajo, da so Hoferjeve trgovine v Avstriji in Nemčiji ves čas pokale od ponudb in izdelkov. Vzrok za negodovanje kupcev v Sloveniji je bila temeljita reorganizacija in optimizacija nabave ter logistike, kar je po navadi lepši izraz za racionalizacijo in zmanjševanje števila zaposlenih zaradi vpeljave naprednih računalniških sistemov. Pri Hoferju so takrat sporočili, da so digitalizirali sisteme v nabavi, logistiki in prodaji z avtomatizacijo procesov, ki skrbijo tudi za upravljanje zalog izdelkov v trgovinah.

Digitalizacija in avtomatizacija procesov v novodobnem žargonu pomeni tudi vpeljavo sistemov umetne inteligence v poslovanje. Kot kaže primer prodaje grelnih blazin sredi peklensko vročega avgusta, pa se mnogi zdaj sprašujejo, ali vendarle ni bilo preuranjeno, da o tem, kaj stoji na policah, odloča umetna inteligenca? Sploh če smo v času poletne pripeke in je vprašanje, ali je bolje prodajati ventilatorje ali grelne blazine? Včasih stara dobra kmečka pamet pač prevlada, čeprav ni tako nobel in vsevedna kot Chatgpt, hudomušno pripominjajo Hoferjevi kupci.