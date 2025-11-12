Slovenski vodnik na Filipinih: Zmanjkalo je elektrike in vode, nato smo izgubili še mobilni signal ...

Filipine je v nedeljo zvečer dosegel supertajfun Fung-Wong, ki je po vsej državi povzročil poplave in plazove ter zahteval najmanj pet smrtnih žrtev . Supertajfun Fung-Wong je v nedeljo zvečer udaril na vzhodni obali Filipinov in zajel skoraj celotno otočje. Na svoji poti je ruval drevesa ter poplavljal vasi in mesta. Strokovnjaki ob tem opozarjajo, da so tajfuni in tropske nevihte zaradi podnebnih sprememb, ki jih povzroča človek, vse močnejši in povzročajo vse več škode.

Slovensko zunanje ministrstvo je državljanom Slovenije, ki so na Filipinih, svetovalo, da spremljajo opozorila filipinskega sveta za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč ter napovedi in opozorila meteorološke službe. Ravno v tistem času se je tam znašel vodnik Agencije Oskar Senad Osmanaj. Zaupal nam je pretresljive podrobnosti o izkušnji, ki jo je povzročila nepredvidljivost matere narave.

»Bil je to navidez še en november, čas, ko začenjamo s potovanji na rajske Filipine. Nič ni slutilo na razdejanje, ki sta v manj kot tednu dni pustila dva super tajfuna Tino in Fung-wong, nič ni slutilo na to, da bo naše robinzonsko otočkanje postalo robinzonsko brez vseh vajenih civilizacijskih dosežkov,« zančne svojo pripoved Senad. »Morda je kdo postal nov vernik, morda še večji satanist, morda se je vse skupaj zgodilo brez razloga, morda, ... Tisti najbolj prizadeti domačini so vse kot običajno spremljali z nasmeškom, tujci z grozo, naši potniki z začudenjem nad neverjetno močjo narave in različnimi pogledi glede na karakter vsakega posameznika.«

»Proti koncu potovanja smo potnikom obljubljali robinzonske počitnice na osamljenem otočku sredi rajskega Palawana. Še preden je letalo poletelo proti Puerto Princesi, sem vedel, da se bliža močan tajfun, ki bo prešel čez naše kraje.«

nam zaupa, a doda, da ki je kljub previdnemu načrtovanju jih narava prehitela. »Plan je bil dober, saj vse do večera ni bilo ne vetra ne dežja, a na žalost neizvedljiv zaradi prepovedi plutja po morju s strani filipinske obalne straže. Tako smo izviseli in iskali alternativno namestitev v priobalnem pristaniškem mestu.«

In potem je sledil udarec. »Izredno glasen in močan naliv, ki nikakor ni prenehal, je napolnil ulice in ceste, zalil dvorišča in hiše, hotele in restavracije, veter je dodal svoje. Pričela se je borba z vodo. Pričela se je evakuacija ca 5.000 meščanov in tistih turistov iz pritličnih prostorov. Kmalu je bilo celo mesto pod vodo. Nato je zmanjkalo še elektrike, malo kasneje še vode, pozneje v noči smo izgubili še mobilni signal, da bi zjutraj izvedeli, da je poleg morja zdaj zaprta še edina cestna povezava zaradi sproženih ca 20 plazov.« In v tisti tišini, sredi razdejanja, misel:

»To je popolno stanje za robinzonsko počitnikovanje, le na glas še tega ne izustim.«

»Veliko se dogaja v glavah vsakega izmed nas, vsak od nas je tudi drugače odreagiral na prihod tajfuna. Nekdo je bil družbeno koristen in priskočil na pomoč nesrečnim Filipincem in turistom, ki so se borili z ujmo v globoko poplavljenih okoliških blatnih ulicah. Nekdo je globoko podoživljal ta trenutek naravne katastrofe v sebi. Nekdo je pomagal premočenim in jim podarjal suha oblačila. Nekdo je bil pripravljen na nudenje prve medicinske pomoči morebitnim ponesrečenim. Nekdo je samo opazoval vse skupaj iz varne razdalje ... Skratka, vsak karakter po svoje. Mimogrede, kako bi ti odreagiral, kakšen karakter si?« se sprašuje v zapisu.

»Po prespani noči pridejo na plano dejstva o posledicah. Obala popolnoma razdejana, drevesa porušena, nekaj utopljenih živalih, masaker hobotnic, ki jih je vrglo na kopno, celotno mesto prizadeto, vsi še naprej brez osnovne infrastrukture, mesto odrezano od sveta,« pove in doda, da vendar so domačini vedno nasmejani. »Lastnica kavarne brezplačno nudi kavo vsem potrebnim, župan ureja logistiko, gradbinci prestavljajo težke stroje na najbolj potrebne predele ceste, vsak dela nekaj koristnega za dobrobit vseh.«

Ko se zdi, da se je vse umirilo, je prišel nov udarec. »Super tajfun Fung-wong, na satelitskih slikah zgleda zastrašujoče, velik je kot cela država in pravkar bo udaril na vzhodno obalo najbolj poseljenega otoka Luzon. To bo nova katastrofa,« opisuje. A sreča jim tokrat le pogleda v oči: »Dan je bil lep, brez dežja in vetra, imeli smo srečo in uspeli smo poleteti proti domu. Le nekaj ur zatem je tajfun udaril in še vedno traje. Evakuiranih je bilo čez 1 mio ljudi … Ljudje pa kot po navadi, čez dan čistijo posledice z nasmeškom na obrazu, tako je vsem lažje.«

Senad na kocu doda, si na poti nazaj proti Dohi si na TV zaslonu izbere glasbenico Dusty Springfield, visoko v zraku, daleč vstran od Filipinov. »Čez nekaj trenutkov se zvrsti pesem z naslovom Just One Smile (Samo en nasmeh,op.p,), kot obliž na srce za vse preminule dogodke. Ponovim jo večkrat.«