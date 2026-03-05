Smeji se jim vsa Slovenija: Takole je namočilo igralce na tekmi Grosuplje - Olimpija (VIDEO)

Po nogometaših Kalcerja Radomelj so si polfinale pokala Pivovarne Union priigrali še igralci Brinja. V prvem četrtfinalu so Radomljani v Dekanih po podaljšku premagali Jadran s 4:2, v drugem pa je Brinje Grosuplje presenetilo Olimpijo in zmagalo z 1:0.

A tekma bo vsem v spominu ostala po tem, da so se ob 22. uri pridno vključili vnaprej programirani pršilniki vode za zalivanje zelenice. In temeljito zalili nogometaše. Nekdo ni opravil svojega dela in jih izključil. Glavni sodnik Rade Obrenović je prekinil tekmo in napotil vse igralce v slačilnico. Po petminutni prekinitvi so se igralci vrnili še za zadnjih šest minut tekme.

Oglejte si videoposnetek, ki nam ga je poslal bralec

Kako je potekala tekma?

Domači so začeli bolje in povedli v četrti minuti prek Kevina Benkiča. Olimpija je prevladovala v polju, posebej nevarna pa ni bila. V drugem polčasu je bila slika podobna, Olimpija je imela pobudo, domači pa so bili v nekaj akcijah celo nevarnejši. V 83. minuti pa so slednji ostali brez izključenega Matevža Matka, minuto zatem se je z izjemno obrambo izkazal domači vratar Jaka Zrnec, nekaj trenutkov pozneje pa je Benkič na drugi strani zapravil novo lepo priložnost domačih.

Že v sodniškem dodatku se je na hudo jezo gostov in olajšanje utrujenih domačih prižgal namakalni sistem in za nekaj trenutkov prekinil tekmo. Ekipi sta šli v slačilnico in se po nekaj minutah vrnili. Tik pred iztekom dodatka je Vidovšek šel pomagat v anemičen Olimpijin napad, a so gosti prišli do žoge, Lazar Ikač je povlekel v kazenski prostor gostov, a nerazumljivo ni streljal proti praktično praznim vratom. Kljub temu za to domači niso bili kaznovani in se veselili preboja v polfinale.

Prihodnji teden bosta še obračuna Fužinar Ravne - Aluminij in Bravo - Nafta 1903.