    MRZLA PRHA

    Smeji se jim vsa Slovenija: Takole je namočilo igralce na tekmi Grosuplje - Olimpija (VIDEO)

    Točno ob 22. uri so se vključili vnaprej programirani pršilniki vode za zalivanje zelenice, ki jih je nekdo pozabil izklopiti.
    Takole so igralci poskusili zapreti škropilnike. A ni šlo. FOTO: Bralec Dušan
    Takole so igralci poskusili zapreti škropilnike. A ni šlo. FOTO: Bralec Dušan
    E. N.
     5. 3. 2026 | 14:36
     5. 3. 2026 | 14:38
    2:13
    Po nogometaših Kalcerja Radomelj so si polfinale pokala Pivovarne Union priigrali še igralci Brinja. V prvem četrtfinalu so Radomljani v Dekanih po podaljšku premagali Jadran s 4:2, v drugem pa je Brinje Grosuplje presenetilo Olimpijo in zmagalo z 1:0.

    A tekma bo vsem v spominu ostala po tem, da so se ob 22. uri pridno vključili vnaprej programirani pršilniki vode za zalivanje zelenice. In temeljito zalili nogometaše. Nekdo ni opravil svojega dela in jih izključil. Glavni sodnik Rade Obrenović je prekinil tekmo in napotil vse igralce v slačilnico. Po petminutni prekinitvi so se igralci vrnili še za zadnjih šest minut tekme.

    Oglejte si videoposnetek, ki nam ga je poslal bralec

    Kako je potekala tekma?

    Domači so začeli bolje in povedli v četrti minuti prek Kevina Benkiča. Olimpija je prevladovala v polju, posebej nevarna pa ni bila. V drugem polčasu je bila slika podobna, Olimpija je imela pobudo, domači pa so bili v nekaj akcijah celo nevarnejši. V 83. minuti pa so slednji ostali brez izključenega Matevža Matka, minuto zatem se je z izjemno obrambo izkazal domači vratar Jaka Zrnec, nekaj trenutkov pozneje pa je Benkič na drugi strani zapravil novo lepo priložnost domačih.

    Že v sodniškem dodatku se je na hudo jezo gostov in olajšanje utrujenih domačih prižgal namakalni sistem in za nekaj trenutkov prekinil tekmo. Ekipi sta šli v slačilnico in se po nekaj minutah vrnili. Tik pred iztekom dodatka je Vidovšek šel pomagat v anemičen Olimpijin napad, a so gosti prišli do žoge, Lazar Ikač je povlekel v kazenski prostor gostov, a nerazumljivo ni streljal proti praktično praznim vratom. Kljub temu za to domači niso bili kaznovani in se veselili preboja v polfinale.

    Prihodnji teden bosta še obračuna Fužinar Ravne - Aluminij in Bravo - Nafta 1903.

    NK OlimpijaOlimpijanogometSlovenija
    16:27
    Bulvar  |  Tuji trači
    ARETIRALI SO JO

    Britney Spears noč preživela za zapahi!

    Zvezdnico so policisti v Kaliforniji aretirali v sredo ob 21.30 po lokalnem času.
    5. 3. 2026 | 16:27
    16:25
    Novice  |  Svet
    VOJNA NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

    Đurotu nalil čistega vina o Iranu: »Raje se drži igre, geopolitika ni zate«

    Slovenski igralec Branko Đurić Đuro je kritiziral Trumpa za napad na iranski islamistični režim. Na pojasnilo, da naj se raje drži igralske vloge in pusti geopolitiko drugim, ni bilo treba čakati dolgo.
    5. 3. 2026 | 16:25
    16:15
    Novice  |  Slovenija
    SLOVENIJA JE USPELA

    Tanja Fajon si je oddahnila: »Uspelo nam je nemogoče«

    600 Slovencev je po težkih dneh spet doma.
    5. 3. 2026 | 16:15
    16:11
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    PREISKAVA V TEKU

    Grozljivka v okolici Poreča: našli tri trupla, policija na terenu.

    Ugotavljajo okoliščine dogodka.
    5. 3. 2026 | 16:11
    15:45
    Novice  |  Svet
    OSEBNI MOTIVI

    Nečakinja Donalda Trumpa trdi, da pozna »pravi razlog«, zakaj je napadel Iran (VIDEO)

    Pravi, da ima njen stric skriti motiv za vojno proti Iranu.
    5. 3. 2026 | 15:45
    15:44
    Bulvar  |  Zanimivosti
    RAZVESELJUJE ŠTUDENTE

    Tale rdečedlaka mačka obožuje predavanja (FOTO)

    Na škotskem kolidžu so preprečili vstop kosmatinki. Pred vrati lahko še naprej razveseljuje študente.
    5. 3. 2026 | 15:44

