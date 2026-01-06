  • Delo d.o.o.
    BRALCI POROČAJO

    Bralec opozoril na razmere na cestah! Tak kaos je na primorski avtocesti (FOTO)

    V prometu se je zgodilo več nesreč, nastajajo zastoji, težave v prometu so sicer po celi Evropi.
    Razmere na primorski avtocesti pred Logatcem FOTO: Bralec Tone

    Bralec pravi, da slabo plužijo FOTO: Bralec Tone

    M. U.
     6. 1. 2026 | 12:15
     6. 1. 2026 | 13:10
    4:16
    V večjem delu države sneži. Sneg se ponekod oprijema vozišč, vidljivost pa je zaradi snežnih padavin in megle zmanjšana. V prometu se je zgodilo več nesreč, nastajajo zastoji. 

    Dars opozarja vse voznike, naj ne prehitevajo plužnih skupin. »Naše posipne in plužne skupine so bile vso noč aktivne na avtocestnem omrežju in skrbele za prevoznost cest. Največ dela je bilo v nočnem času na območju Štajerske in Pomurja,« so zapisali na družbenem omrežju Facebook.

    Zimske razmere znova terjajo davek, huda prometna nesreča v Gaberju

    Agencija za okolje je zaradi sneženja celotno državo obarvala v rumeno, s čimer prebivalce poziva k pozornosti. 

    Bralec Tone nam je posredoval nekaj fotografij razmer na primorski avtocesti pred Logatcem, kjer vlada kaos in da cesto slabo plužijo.

    Zaradi burje že od jutra veljajo omejitve v prometu na Primorskem. Na vipavski hitri cesti med Nanosom in Selom je promet prepovedan za počitniške prikolice, hladilnike in vsa vozila s ponjavami. Na vipavski hitri cesti je trenutno na razcepu Nanos zaprt krak iz smeri Nove Gorice proti Kopru zaradi varnosti.

    Arso prižgal oranžni alarm! Pozor vsi, ki boste v tem delu države

    Občasno se burja pojavlja tudi na regionalni cesti Razdrto-Vipava, vozniki naj upoštevajo signalizacijo in omejitve. Promet je prepoved za tovorna vozila nad 7,5 tone na regionalnih cestah Soteska-Črmošnjice, Črmošnjice-Črnomelj, Novo mesto-Metlika in Štrekljevec-Jugorje.

    Prepoved za priklopnike in polpriklopnike pa velja na regionalnih cestah Spodnja Idrija-Godovič, Ajdovščina-Col-Črni Vrh-Godovič in Kozina-Starod, pa tudi na hrvaški strani prehodov Petrina, Vinica in Babno Polje.

    Burja se še okrepila

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro, napoveduje Arso. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.

    Zimsko vreme marsikje po Evropi še naprej povzroča težave v prometu. Na Nizozemskem je zaradi snega in ledu danes moten železniški promet, situacijo pa dodatno otežuje tehnična okvara. Na širšem območju Pariza je zaradi zimskih vremenskih razmer v ponedeljek pozno popoldne nastalo za več kot 1000 kilometrov prometnih zastojev. Na Madžarskem sta hladno vreme in močno sneženja danes zjutraj povzročila odpoved kretnic, zaradi česa je bil železniški promet na več območjih v državi upočasnjen. Posledično je več vlakov imelo zamude, nekatere pa so morali nadomestiti avtobusi.

    Po besedah Jerneja Papeža, vodje vzdrževanja cest pri družbi CGP, ki kot koncesionar skrbi za vzdrževanje državnih in nekaterih občinskih cest v jugovzhodni Sloveniji, Posavju, Zasavju in delu Notranjske, trenutno sneži na celotnem območju jugovzhodne Slovenije. Višina snega po nižinah znaša do 10 centimetrov, na višjih legah do 20, na nekaterih lokacijah na Kočevskem pa tudi do 30 centimetrov. Na terenu imajo trenutno vse razpoložljive plužno-posipne enote.

    Ponekod se sneg oprijema vozišč. Vidljivost je zmanjšana zaradi snežnih padavin in megle. Ne odpravljajte se na pot brez ustrezne zimske opreme in prilagodite vožnjo voznim razmeram. Občasno nastajajo zastoji zaradi plužnih in posipnih skupin. Vozniki, ne prehitevajte jih.

    Zima kaže zobe: prihaja rekordni mraz, preverite, kateri dan bo najhuje

    V povezavi s snežnimi razmerami so nekaj manjših prometnih nesreč in zdrsov obravnavali policisti Policijske uprave Koper. Voznike pozivajo k izjemni previdnosti, pa tudi, da naj hitrost prilagodijo razmeram, povečajo varnostno razdaljo in vozijo umirjeno in predvidljivo.

    Sneg pobelil tudi dele hrvaške Istre in območje Reke

    Na Hrvaškem je sneženje danes zajelo tudi Istro in Kvarner. V notranjosti Istre je zapadlo do deset centimetrov snega. V Pulju po poročanju lokalnih medijev obilno sneži po več kot 15 letih, pobelilo pa je tudi Reko. Od ponedeljka pada sneg tudi v notranjosti države.

    Imate fotografije razmer na cestah? 

    burjavremecestesnegpromet
