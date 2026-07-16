Šok: bralec je na Temuju naročil klimatsko napravo. Ko je prišla, ni mogel verjeti očem (FOTO)

Bralec Jože je bil navdušen, ko je na platformi za poceni nakupovanje s Kitajske, Temu, uzrl klimatsko napravo. Cena je bila več kot ugodna, mislil je celo, da je prišlo do napake v ceni. S svojimi skromnimi prihodki iz penzije si boljše v lokalni trgovini ni mogel privoščiti. »V teh vročih dneh mi bo prišla zelo prav«, si je mislil in se v mislih že prijetno hladil ter odšteval dneve, ko bo na vratih njegovega skromnega domovanja pozvonil poštar s paketom iz Kitajske.

Presenečenje je bilo zato toliko večje, ko je poštar res pozvonil, a paket, ki ga je prinesel, ni bil tak, kot je Jože pričakoval ... že res, da bralec priznava, da angleški jezik in spletno nakupovanje nista njegova močna plat, a kaj takega si ni predstavljal niti v sanjah. Kaj je prejel si oglejte sami, saj so vse besede odveč:

Tole je klimatska naprava, ki jo je prejel Jože:

FOTO: Bralec Jože

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