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    Šok: bralec je na Temuju naročil klimatsko napravo. Ko je prišla, ni mogel verjeti očem (FOTO)

    Človek ne ve, ali bi se ob tem jokal ali smejal ...
    Bralec je v mislih že montiral svojo novo klimo iz Temuja in nestrpno čakal dan, ko bo pozvonil poštar s paketom. Mislil je, da ga čaka nekaj takega kot na fotografiji, a resnica je bila drugačna ... FOTO: Peopleimages Shutterstock, fotografija je simbolična  
    Bralec je v mislih že montiral svojo novo klimo iz Temuja in nestrpno čakal dan, ko bo pozvonil poštar s paketom. Mislil je, da ga čaka nekaj takega kot na fotografiji, a resnica je bila drugačna ... FOTO: Peopleimages Shutterstock, fotografija je simbolična  
    E. N.
     16. 7. 2026 | 20:15
    1:13
    A+A-

    Bralec Jože je bil navdušen, ko je na platformi za poceni nakupovanje s Kitajske, Temu, uzrl klimatsko napravo. Cena je bila več kot ugodna, mislil je celo, da je prišlo do napake v ceni. S svojimi skromnimi prihodki iz penzije si boljše v lokalni trgovini ni mogel privoščiti. »V teh vročih dneh mi bo prišla zelo prav«, si je mislil in se v mislih že prijetno hladil ter odšteval dneve, ko bo na vratih njegovega skromnega domovanja pozvonil poštar s paketom iz Kitajske.

    Presenečenje je bilo zato toliko večje, ko je poštar res pozvonil, a paket, ki ga je prinesel, ni bil tak, kot je Jože pričakoval ... že res, da bralec priznava, da angleški jezik in spletno nakupovanje nista njegova močna plat, a kaj takega si ni predstavljal niti v sanjah. Kaj je prejel si oglejte sami, saj so vse besede odveč:

    Tole je klimatska naprava, ki jo je prejel Jože:

    FOTO: Bralec Jože
    FOTO: Bralec Jože

    Imate tudi vi zgodbo za nas? Pišite nam preko obrazca:

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