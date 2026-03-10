  • Delo d.o.o.
    »NE BOMO VAS POSTREGLI, KER STE ROMI«

    Šok v znanem gostišču v Novem mestu: Romoma zavrnili postrežbo, 4-letnica jokala za sladoledom!

    Incident se pridružuje širši družbeni debati o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Lemanna Getty Images/iStockphoto
    A. G.
     10. 3. 2026 | 06:45
    2:28
    Na uredništvo Slovenskih novic je danes prišlo pretresljivo elektronsko sporočilo bralca iz romskega naselja Smihel v Novem mestu. Kristjan je v sporočilu opisal, da so ga skupaj s 4-letno hčerko v Gostišču Loka zavrnili z obljubo postrežbe – po njihovih besedah zato, ker so Romi. »Nikoli v življenju še nisem doživel kaj takega. Vsi smo ljudje in si zaslužimo enako spoštovanje – ne glede na narodnost, poreklo ali barvo kože,« je zapisal in dodal, da je zaradi incidenta poklical inšpekcijo in varuha človekovih pravic, saj meni, da gre za nedopusten primer diskriminacije, v katerem je bila prizadeta tudi mala hčerka, ki je zaradi tega jokala, ker ni dobila sladoleda ali tortice, medtem ko so drugi gostje normalno uživali v postrežbi.

    Gostišče Loka je sicer priljubljen lokal v Novem mestu z raznovrstno ponudbo hrane in pijače ter teraso ob reki Krki. Med obiskovalci so mnenja pomešana – nekateri hvalijo prijazno osebje in okusno hrano, drugi pa opozarjajo na nihanja v postrežbi in slabšo izkušnjo storitve. Dogodek je zdaj sprožil širšo razpravo o spoštovanju človekovih pravic, enakopravni obravnavi vseh gostov in boj proti diskriminaciji.

    Pravni nasveti in možnosti družine

    Pravni strokovnjaki poudarjajo, da družina v takšnih primerih ima več možnosti zaščite svojih pravic. Ena od njih je prijava incidenta Varuhu človekovih pravic, ki lahko preišče dogodek in po potrebi izda priporočila gostišču. Poleg tega je mogoča prijava tržni inšpekciji ali inšpekciji za javne storitve, saj zakonodaja zagotavlja, da vsakdo v Sloveniji lahko zahteva enako obravnavo v storitvah, ne glede na etnično pripadnost. Družina se lahko odloči tudi za civilno tožbo za moralno škodo, še posebej ker je bil pri incidentu prizadet otrok, ali pa nadaljuje javni pritisk preko medijev in družbenih omrežij, kar pogosto pospeši odziv lokalnih oblasti ali lastnika. Svetujejo se tudi dokazi, kot so priče ali posnetki, ki potrjujejo trditve o diskriminaciji.

    Incident v Gostišču Loka se tako pridružuje širši družbeni debati o položaju romske skupnosti v Sloveniji in pomenu enakopravne obravnave vseh državljanov, še posebej v javnih prostorih in storitvah.

    otrocičlovekove pravicediskriminacijaRomiincidentNovo mesto
