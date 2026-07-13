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    KAJ SE DOGAJA?

    Spolno nasilje nad deklico v Ljubljani?! Bralec opozarja na molk, policija odgovarja

    Ker v medijih o tem primeru ni zasledil nobenih zapisov, izpostavlja možnost, da bi »policija to skušala prikriti«.
    Simbolična fotografija. FOTO: Kaipong Getty Images
    Simbolična fotografija. FOTO: Kaipong Getty Images
    N. P.
     13. 7. 2026 | 12:15
    1:15
    A+A-

    Na naše uredništvo se je obrnil bralec Marko, ki opozarja na dogajanje v tednu med 15. in 19. junijem 2026. Po njegovih informacijah je bilo v tem času na območju Policijske postaje Center prijavljeno spolno nasilje nad mladoletno osebo. Bralec navaja, da gre po podatkih, s katerimi razpolaga, za posilstvo 12-letnice, storilec pa naj bi bil tuji državljan. Ker v medijih o tem primeru ni zasledil nobenih zapisov, izpostavlja možnost, da bi »policija to skušala prikriti«.

    Zaradi resnosti navedb smo na Policijsko upravo Ljubljana poslali uradna vprašanja, od koder so nam sporočili, da s takšnim dogodkom niso bili seznanjeni. »Po do sedaj opravljenem preverjanju o dogodku na območju centra Ljubljane, ki ga omenjate, do sedaj nismo bili obveščeni,« so zapisali.

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