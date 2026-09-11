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    Stanje v prometu obupno zaradi streljanja na policista, bralka s Katarine nad Ljubljano: »Folk gre z morja, kamperji so zablokirali vse«

    Na udaru so tudi obvozne poti.
    Gneča na avtocesti, simbolična fotografija. FOTO: Joze Suhadolnik
    Gneča na avtocesti, simbolična fotografija. FOTO: Joze Suhadolnik
    N. P.
     11. 9. 2026 | 15:59
     11. 9. 2026 | 15:59
    2:00
    A+A-

    Dramatičen incident na gorenjski avtocesti je danes po celotni osrednji Sloveniji povzročil popoln prometni kaos. »Gužve so brutalne zaradi zaprtja AC,« nam je sporočil bralec, medtem ko je bralka Jana opisala kaos na vzporednih poteh: »Prometni kolaps Katarina nad Ljubljano. Vse stoji. Folk gre z morja in jih je Google na Katarino peljal, kamperji so zablokirali vse.« Številni vozniki so na cestah obstali za več ur; bralec Mirko nam je javil, da je za pot od Ljubljane do Medvod potreboval kar uro in 45 minut.

    Kot smo že poročali, je do zaprtja in hudih zastojev prišlo, ker je 21-letni voznik pri izvozu Šmartno policistu odvzel pištolo, ga ustrelil v roko in s policijskim vozilom pobegnil. Policisti so ga kasneje prijeli v Radovljici, poškodovani policist pa na srečo ni v smrtni nevarnosti.

    Številni vozniki so na cestah obstali za več ur. FOTO: Bralec
    Številni vozniki so na cestah obstali za več ur. FOTO: Bralec

    Čeprav na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Vodicami proti Jesenicam promet sedaj že poteka po prehitevalnem pasu, se vozniki po državi, sodeč po informacijah, navedenih na promet.si, še vedno soočajo z obsežnimi zastoji:

    Gorenjski krak in Ljubljana: Zastoji ostajajo med Šentvidom in Vodicami proti Jesenicam ter pred Šmartnim proti Ljubljani. Zgostitve so opazne na Brodu, v Šmartnem, Šentvidu ter na mestnih ulicah, predor Šentvid pa proti Gorenjski občasno preventivno zapirajo.

    Ljubljanske obvoznice: Gost promet z zastoji je na severni obvoznici v obe smeri, na zahodni obvoznici od Kozarij proti Kosezam, na vzhodni obvoznici od Malenc proti Šentjakobu ter na južni obvoznici proti Dolenjski.

    Primorska avtocesta: Kolone nastajajo med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno proti Kopru, prav takšne razmere pa so med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani.

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