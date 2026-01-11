Ste tudi vi danes opazili tole na nebu? Pojav je bil videti res nekaj posebnega (FOTO)

V Sloveniji je bilo danes zvečer na nebu možno videti poseben pojav, ki je zagotovo marsikoga presenetil. Opazil ga je tudi bralec Samo, ki nam je opisal, kako je bil videti, poslal pa nam je tudi slike tega pojava. Uradne potrditve, za kaj je šlo, danes zvečer še nismo imeli. Je pa zelo možno, da je pojav posledica današnje izstrelitve rakete Falcon 9 ameriškega podjetja SpaceX.

Sprva kot izjemno svetla »zvezda«

Kot nam je zaupal bralec Samo, je pojav opazil med večernim sprehodom na območju Borovcev, v okolici Ptuja. Prvič ga je zaznal okoli 17:15 ure, ko se je obrnil proti zahodnem delu neba. »Sprva je objekt deloval kot izjemno svetla "zvezda", opazno svetlejša od ostalih nebesnih teles v tistem trenutku. Njegova svetloba je bila točkovna, okrog objekta pa je bila videna megličasta struktura. Vidna sta bila tudi temnejša pasova ob straneh svetlobnega jedra, kjer se svetloba ni razpršila, kar me je sprva napeljalo na misel, da gre za optični učinek ali razpršitev svetlobe zaradi oblaka,« nam je sporočil. Pojav pa ni prav hitro izginil. »Približno 15 minut kasneje sem pojav ponovno opazoval in zaznal izrazito spremembo njegove oblike in svetilnosti. Svetlobno jedro je začelo hitro slabeti, megličasta struktura pa se je iz osrednjega dela pomikala v lokasto obliko na desno stran objekta,« je zapisal in dodal, da je v tem trenutku dogodek tudi dokumentiral s slikovnim gradivom.

FOTO: Samo Kodrič

Za tem je ta pojav na nebu počasi ugašal. »V nadaljnjih minutah je objekt izgubil svojo svetilnost, nakar je ostala vidna le še razpršena meglica. V celotnem času opazovanja se je pojav po nebu premaknil približno za 90°, od zahodnega proti severnemu delu neba,« je še zapisal bralec, ki je bil priča pojavu, ki ga človek res ne vidi vsak dan.