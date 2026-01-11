  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    PRESENEČENJE NA NEBU

    Ste tudi vi danes opazili tole na nebu? Pojav je bil videti res nekaj posebnega (FOTO)

    Opazil ga je tudi bralec Samo, ki nam je poslal slikovno gradivo. Pojav je zaznal med večernim sprehodom na območju Borovcev, v okolici Ptuja.
    Današnji pojav na nebu. FOTO: Samo Kodrič
    Današnji pojav na nebu. FOTO: Samo Kodrič
    A. Ka.
     11. 1. 2026 | 21:15
     11. 1. 2026 | 21:30
    2:14
    A+A-

    V Sloveniji je bilo danes zvečer na nebu možno videti poseben pojav, ki je zagotovo marsikoga presenetil. Opazil ga je tudi bralec Samo, ki nam je opisal, kako je bil videti, poslal pa nam je tudi slike tega pojava. Uradne potrditve, za kaj je šlo, danes zvečer še nismo imeli. Je pa zelo možno, da je pojav posledica današnje izstrelitve rakete Falcon 9 ameriškega podjetja SpaceX.

    Sprva kot izjemno svetla »zvezda«

    Kot nam je zaupal bralec Samo, je pojav opazil med večernim sprehodom na območju Borovcev, v okolici Ptuja. Prvič ga je zaznal okoli 17:15 ure, ko se je obrnil proti zahodnem delu neba. »Sprva je objekt deloval kot izjemno svetla "zvezda", opazno svetlejša od ostalih nebesnih teles v tistem trenutku. Njegova svetloba je bila točkovna, okrog objekta pa je bila videna megličasta struktura. Vidna sta bila tudi temnejša pasova ob straneh svetlobnega jedra, kjer se svetloba ni razpršila, kar me je sprva napeljalo na misel, da gre za optični učinek ali razpršitev svetlobe zaradi oblaka,« nam je sporočil. Pojav pa ni prav hitro izginil. »Približno 15 minut kasneje sem pojav ponovno opazoval in zaznal izrazito spremembo njegove oblike in svetilnosti. Svetlobno jedro je začelo hitro slabeti, megličasta struktura pa se je iz osrednjega dela pomikala v lokasto obliko na desno stran objekta,« je zapisal in dodal, da je v tem trenutku dogodek tudi dokumentiral s slikovnim gradivom.

    FOTO: Samo Kodrič
    FOTO: Samo Kodrič

    Za tem je ta pojav na nebu počasi ugašal. »V nadaljnjih minutah je objekt izgubil svojo svetilnost, nakar je ostala vidna le še razpršena meglica. V celotnem času opazovanja se je pojav po nebu premaknil približno za 90°, od zahodnega proti severnemu delu neba,« je še zapisal bralec, ki je bil priča pojavu, ki ga človek res ne vidi vsak dan.

    Več iz teme

    neboSpaceXfalcon 9bralecpojav na nebu
    ZADNJE NOVICE
    21:33
    Novice  |  Slovenija
    MAJHNO VOZILO Z VELIKIM SRCEM

    Električni junak mesta, Kavalir po novem pomaga tudi obiskovalcem Žal

    Pozabite na hojo, brezplačni Kavalir po novem vozi tudi po Žalah.
    11. 1. 2026 | 21:33
    21:15
    Bralci
    PRESENEČENJE NA NEBU

    Ste tudi vi danes opazili tole na nebu? Pojav je bil videti res nekaj posebnega (FOTO)

    Opazil ga je tudi bralec Samo, ki nam je poslal slikovno gradivo. Pojav je zaznal med večernim sprehodom na območju Borovcev, v okolici Ptuja.
    11. 1. 2026 | 21:15
    20:11
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    ZAHTEVNO REŠEVANJE

    Drama na Prisojniku: slovenska plezalca padla 15 metrov globoko (FOTO)

    Izvidniški polet je pokazal, da gre za težko dostopen teren, ki ne dopušča pristanka ali ukrepanja s tal.
    11. 1. 2026 | 20:11
    19:28
    Bulvar  |  Domači trači
    EKSKLUZIVNO

    Slovenec, ki sije v mednarodnih igralskih projektih, trenutno blesti v priljubljeni hrvaški seriji

    Za nas je spregovoril Klemen Novak, ki ima v svojem mednarodnem igralskem portfelju tudi reference iz ZDA in Latinske Amerike.
    Kaja Grozina11. 1. 2026 | 19:28
    19:08
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    BRUTALEN UMOR

    Erotični večer se je končal v mlaki krvi: Znano vplivnico je zabodel več kot 30-krat

    Prijateljem se več dni ni oglašala, zato so obvestili policijo, ki je ob vdoru v stanovanje naletela na grozljiv prizor.
    Kaja Grozina11. 1. 2026 | 19:08
    18:44
    Novice  |  Slovenija
    OSTALA V HLEVU

    Ganljiva zgodba sove, ki ni odletela. Na veterini zapisali: »To ni naključje ...«

    Kot v zapisu poudarjajo na veterini, je bilo to, da sova ne odleti, jasen znak, da ne gre le za utrujenost.
    11. 1. 2026 | 18:44

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Izobraževanje

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

    Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

    Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
    Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
    Novice  |  Slovenija
    TELEKOM SLOVENIJE

    Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    8. 1. 2026 | 11:40
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

    Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

    Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
    Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
    Novice  |  Slovenija
    TELEKOM SLOVENIJE

    Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    8. 1. 2026 | 11:40
    Lifestyle  |  Izlet
    LIKE 2026

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM.SI

    Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

    Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
    19. 12. 2024 | 15:48
    Lifestyle  |  Stil
    RECEPTI

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:39
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZBIRANJE PONUDB

    Kdo bo kupil Uradni list?

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    6. 1. 2026 | 08:24
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    PROGRAMSKA OPREMA

    Popoln dostop do celotnega paketa, brez mesečnih naročnin

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    8. 1. 2026 | 09:24
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    INTERVJU

    »Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki