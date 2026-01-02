  • Delo d.o.o.
    OGORČENJE

    Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

    Prostor, namenjen otrokom in družinam, je uničen.
    FOTO: Zajem Zaslona Facebook
    FOTO: Zajem Zaslona Facebook
    N. P.
     2. 1. 2026 | 14:15
    3:30
    A+A-

    Dan po vstopu v novo leto je na družbenih omrežjih zakrožil posnetek iz kranjskega naselja Planina, ki je marsikomu pokvaril praznično razpoloženje. Namesto mirnega začetka leta jih je namreč pričakal prizor, ki bolj spominja na razdejanje po bitki kot kaj drugega. Na posnetku je po tleh videti ostanke pirotehničnih izdelkov, a to še ni vse. Vandali so igrišče dodobra razdejali: na tleh leži odvržen gasilni aparat, klopce so polomljene in razmetane, na delu igrišča pa so opazne tudi saje, ki bi, kot kaže, lahko nastale ob močnejši eksploziji pirotehnike.

    Zakaj ne pospravijo za seboj?

    Ob tem se odpira preprosto vprašanje: zakaj nekateri po praznovanju ne pospravijo za seboj? Morda v novoletnem zanosu – in ob morebitnem vplivu alkohola – preprosto »pozabijo«. A to še ne pomeni, da je takšno ravnanje sprejemljivo. Praznovanje mine, naslednji dan pa ostane – in z njim tudi nered ter škoda.

    Kranj pa ni osamljen primer. Kot smo že nedavno poročali, imajo s podobnimi izpadi težave tudi drugje – med drugim v Kopru, kjer vandali vsako leto povzročijo za več deset tisočakov škode.

    image_alt
    Strah in groza v Kopru! Tolpa na skuterjih s pirotehniko terorizira mesto, ljudje obupani

    Splet ogorčen: zahtevajo vse od kazni do prepovedi 

    Komentatorji pod objavo posnetka niso varčevali z besedami. Eden je zapisal, da je prizor »žalosten« in da se sprašuje, »kdo je bolj nor«. Drugi je izpostavil, da je Nizozemska uvedla popolno prepoved pirotehnike, in dodal: »Naj bo Slovenija naslednja!« Nekateri so šli še dlje. Eden od komentatorjev je zapisal, da se je v Kranj priselil pred dvema letoma in da ga je raven uničenja tako razočarala, da razmišlja o odhodu, ker si ne želi, da bi otrok odraščal v takšnem okolju. Drugi je bil neposreden: za škodo bi morali po njegovem odgovarjati starši vandalov (v kolikor gre za mlajše osebe) – visoke kazni, plačilo škode in obvezno čiščenje.

    Posnetek iz Kranja je močno razburil ljudi. FOTO: Zajem Zaslona Facebook
    Posnetek iz Kranja je močno razburil ljudi. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

    Med odzivi se je pojavila tudi cinična »modrost«: »Kjer se osel valja, dlako pusti …« Spet drugi so opozarjali na dvoličnost: včeraj se je govorilo, da je pokanje tradicija, danes pa tišina, ko je treba pogledati posledice. Nekateri so v jezi predlagali celo radikalne rešitve. Eden meni, da obnova igrišča nima smisla, ker se je po njegovih besedah spremenilo v »bojišče«, zato predlaga, naj ga raje spremenijo v parkirišče. Drugi je zapisal, da ga je sram, da živi v tem naselju, in prav tako namignil, da igrišča »ne služijo več svojemu namenu«. Pojavili so se tudi strahovi glede prihodnosti: eden opozarja, da bodo takšna dejanja prinesla še več nadzora (videokamere, strožji nadzor), na koncu pa lahko tudi nove prepovedi pirotehnike – in da s tem »takšna dejanja jemljejo svobodo« tudi ostalim občanom.

    Naslednji dan pokaže, kdo smo

    Posnetek s Planine nastavlja ogledalo: ne le za tiste, ki so (domnevno) za seboj pustili razdejanje, ampak tudi za skupnost, ki mora z njim živeti. Novo leto se začne z zaobljubami – a včasih že prvi dnevi pokažejo, kako hitro se praznična »evforija« spremeni v problem, ki ga rešujejo drugi.

    Ste tudi vi kaj opazili ob vstopu v novo leto? Kontaktirajte nas.

    praznikinovo letovandalizempolicijaKranjposnetekpirotehnikakazendružbena omrežja
    14:35
    Novice  |  Nedeljske novice
    POSPRAVLJENO

    Majhen, a nepogrešljiv

    S samolepilnim valjčkom bo lažje vzdrževati urejen dom, dovolj je, da ga zapeljemo po površini, in nesnaga se prilepi nanj.
    Mateja Florjančič2. 1. 2026 | 14:35
    14:25
    Bulvar  |  Suzy
    NIČ JI NI TEŽKO

    Beli prazniki Jasne Kuljaj: zavihala je rokave! (Suzy)

    Delo nikoli ne počiva, in ker je morala na pot, je najprej poskrbela še za konkretno telesno vadbo.
    2. 1. 2026 | 14:25
    14:15
    Bralci
    OGORČENJE

    Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

    Prostor, namenjen otrokom in družinam, je uničen.
    2. 1. 2026 | 14:15
    14:05
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    STRAŠLJIVO

    Novoletni ognjemet se je sprevrgel v grozo: žensko na balkonu nekaj zadelo v prsi

    Zgodilo se je v Parecagu.
    2. 1. 2026 | 14:05
    13:05
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    TRAGEDIJA V SKOPJU

    Dveletni otrok umrl, na silvestrovanju ga je v glavo zadel kovinski drobec

    V trenutku poškodbe je v materinem naročju in gledal ognjemet.
    2. 1. 2026 | 13:05
    12:45
    Novice  |  Slovenija
    VREME

    Meja sneženja bo najprej »zbežala« navzgor, nato pa se bo vrnila v doline: kdaj in kje lahko pobeli?

    Na severu se bo delno zjasnilo, jugozahodni veter bo popuščal, temperature pa bodo v večjem delu Slovenije med 3 in 9 stopinjami, v bolj zatišnih legah severa okoli 1 °C.
    2. 1. 2026 | 12:45

