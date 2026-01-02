Ste videli, kako je videti Kranj dan po novem letu? Ljudje razkačeni: »Kdo je bolj nor?«

Dan po vstopu v novo leto je na družbenih omrežjih zakrožil posnetek iz kranjskega naselja Planina, ki je marsikomu pokvaril praznično razpoloženje. Namesto mirnega začetka leta jih je namreč pričakal prizor, ki bolj spominja na razdejanje po bitki kot kaj drugega. Na posnetku je po tleh videti ostanke pirotehničnih izdelkov, a to še ni vse. Vandali so igrišče dodobra razdejali: na tleh leži odvržen gasilni aparat, klopce so polomljene in razmetane, na delu igrišča pa so opazne tudi saje, ki bi, kot kaže, lahko nastale ob močnejši eksploziji pirotehnike.

Zakaj ne pospravijo za seboj?

Ob tem se odpira preprosto vprašanje: zakaj nekateri po praznovanju ne pospravijo za seboj? Morda v novoletnem zanosu – in ob morebitnem vplivu alkohola – preprosto »pozabijo«. A to še ne pomeni, da je takšno ravnanje sprejemljivo. Praznovanje mine, naslednji dan pa ostane – in z njim tudi nered ter škoda.

Kranj pa ni osamljen primer. Kot smo že nedavno poročali, imajo s podobnimi izpadi težave tudi drugje – med drugim v Kopru, kjer vandali vsako leto povzročijo za več deset tisočakov škode.

Splet ogorčen: zahtevajo vse od kazni do prepovedi

Komentatorji pod objavo posnetka niso varčevali z besedami. Eden je zapisal, da je prizor »žalosten« in da se sprašuje, »kdo je bolj nor«. Drugi je izpostavil, da je Nizozemska uvedla popolno prepoved pirotehnike, in dodal: »Naj bo Slovenija naslednja!« Nekateri so šli še dlje. Eden od komentatorjev je zapisal, da se je v Kranj priselil pred dvema letoma in da ga je raven uničenja tako razočarala, da razmišlja o odhodu, ker si ne želi, da bi otrok odraščal v takšnem okolju. Drugi je bil neposreden: za škodo bi morali po njegovem odgovarjati starši vandalov (v kolikor gre za mlajše osebe) – visoke kazni, plačilo škode in obvezno čiščenje.

Posnetek iz Kranja je močno razburil ljudi. FOTO: Zajem Zaslona Facebook

Med odzivi se je pojavila tudi cinična »modrost«: »Kjer se osel valja, dlako pusti …« Spet drugi so opozarjali na dvoličnost: včeraj se je govorilo, da je pokanje tradicija, danes pa tišina, ko je treba pogledati posledice. Nekateri so v jezi predlagali celo radikalne rešitve. Eden meni, da obnova igrišča nima smisla, ker se je po njegovih besedah spremenilo v »bojišče«, zato predlaga, naj ga raje spremenijo v parkirišče. Drugi je zapisal, da ga je sram, da živi v tem naselju, in prav tako namignil, da igrišča »ne služijo več svojemu namenu«. Pojavili so se tudi strahovi glede prihodnosti: eden opozarja, da bodo takšna dejanja prinesla še več nadzora (videokamere, strožji nadzor), na koncu pa lahko tudi nove prepovedi pirotehnike – in da s tem »takšna dejanja jemljejo svobodo« tudi ostalim občanom.

Naslednji dan pokaže, kdo smo

Posnetek s Planine nastavlja ogledalo: ne le za tiste, ki so (domnevno) za seboj pustili razdejanje, ampak tudi za skupnost, ki mora z njim živeti. Novo leto se začne z zaobljubami – a včasih že prvi dnevi pokažejo, kako hitro se praznična »evforija« spremeni v problem, ki ga rešujejo drugi.

Ste tudi vi kaj opazili ob vstopu v novo leto? Kontaktirajte nas.