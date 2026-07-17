Strahotno neurje udarilo Mali Lošinj! Bralec Andraž: »Ljudje so skakali po skalah, ženska je bila vsa porezana« (FOTO)

Oglasil se nam je bralec Andraž, ki dopust preživlja na Hrvaškem, natančneje na Malem Lošinju.
A je doživel strahotno izkušnjo, ko je v zaliv Balvanida udarilo neurje. Pravi, da se je neurje začelo ob 21:15. »5 jadrnic je vrglo na obalo. Ljudje so skakali po skalah in se reševali. Eni posadki žal ni uspelo in se jim je jadrnica prelomila in potopila,«.
Dodaja, da žal ni šlo brez poškodb: »Žensko je na skalah fajn poškodovalo, porezana je bila od skal. Ob 2h zjutraj je prišla kapitanija z reševalnim osebjem in so jo oskrbeli in odpeljali,«. Bralec Andraž še dodaja, da so ostali ljudje prenočili na skalah, ker drugje sploh ni bilo varno. »Mi smo srečno preživeli s prijateljem Denijem, a najbolj smo se bali drugih plovil, ki so jim sidra popustila, da bi se zaleteli, ker jih je nosilo po celotnem zalivu.«.