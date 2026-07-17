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    Strahotno neurje udarilo Mali Lošinj! Bralec Andraž: »Ljudje so skakali po skalah, ženska je bila vsa porezana« (FOTO)

    Opisal nam je buren večer, ko je narava pokazala zobe.
    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž

    Razdejanje v zalivu Balvanida FOTO: Bralec Andraž

    Razdejanje v zalivu Balvanida FOTO: Bralec Andraž

    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž
    Razdejanje v zalivu Balvanida FOTO: Bralec Andraž
    M. U.
     17. 7. 2026 | 07:04
     17. 7. 2026 | 07:18
    1:20
    A+A-

    Oglasil se nam je bralec Andraž, ki dopust preživlja na Hrvaškem, natančneje na Malem Lošinju.

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    Drama pri Lošinju: potonila ladja, poškodovano brodolomko nujno odpeljali v bolnišnico

    A je doživel strahotno izkušnjo, ko je v zaliv Balvanida udarilo neurje. Pravi, da se je neurje začelo ob 21:15. »5 jadrnic je vrglo na obalo. Ljudje so skakali po skalah in se reševali. Eni posadki žal ni uspelo in se jim je jadrnica prelomila in potopila,«.

    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž

    Bili tudi poškodovani

    Dodaja, da žal ni šlo brez poškodb: »Žensko je na skalah fajn poškodovalo, porezana je bila od skal. Ob 2h zjutraj je prišla kapitanija z reševalnim osebjem in so jo oskrbeli in odpeljali,«. Bralec Andraž še dodaja, da so ostali ljudje prenočili na skalah, ker drugje sploh ni bilo varno. »Mi smo srečno preživeli s prijateljem Denijem, a najbolj smo se bali drugih plovil, ki so jim sidra popustila, da bi se zaleteli, ker jih je nosilo po celotnem zalivu.«.

    FOTO: Bralec Andraž
    FOTO: Bralec Andraž

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