    BRALCI POROČEVALCI

    Strašen prizor po nesreči v predoru Jasovnik, bralka Tina: »Zelo me je stisnilo pri srcu …«

    V deževnih in snežnih razmerah je na cestah priporočena dodatna previdnost.
    N. P.
     24. 12. 2025 | 14:28
    Na štajerski avtocesti v predoru Jasovnik je danes prišlo do prometne nesreče, ki je po besedah naše bralke Tine izgledala naravnost pretresljivo. Bila je na poti v smeri proti Celju in nam varno s sopotniškega sedeža sporočila, da je bil predor »čisto zadimljen«, udeleženci pa so morali avtomobil gasiti z gasilnim aparatom. Okrog 13.50 ure, ko nam je pisala, gasilcev še ni bilo videti, predor pa je bil po njenem opažanju zaprt tudi na drugi strani.

    »Zelo me je stisnilo pri srcu, ko sem videla fanta, ki ga je nekdo objemal, ker je bil v šoku,« nam je zaupala. Dodala je, da je videla ljudi zunaj vozil in da se je zdelo, da so v redu: »Vsi so videti ok. Ampak je bil grozen prizor,« je še sporočila, ob tem pa poudarila, da ne more potrditi, kakšno je stanje morebitnih oseb v avtomobilih. »Ne vem, kaj je pa na drugi strani, ker imajo prav rdečo luč,« je dodala.

    Za dodatne informacije smo se obrnili na PU Ljubljana, pod čigar pristojnost sodi predor Jasovnik, njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

    Mokre ceste, ponekod sneg

    O zaporah poroča tudi promet.si. Na štajerski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkoma Šentrupert in Vransko proti Ljubljani, hkrati pa sta pred predorom Jasovnik proti Mariboru zaprta prehitevalni in vozni pas.

    Zastoji in ovire so sicer tudi drugod: na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Dolenjski, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas med razcepom Dragučova in Pernico proti Lendavi ter pred priključkom Sveta Trojica proti Mariboru, na podravski avtocesti med priključkoma Lancova vas in Podlehnik proti Gruškovju pa je promet oviran.

    V deževnih in snežnih razmerah je na cestah priporočena dodatna previdnost. Hitrost naj bo prilagojena razmeram na cestišču, varnostna razdalja naj bo povečana, luči pa naj bodo prižgane. Posebna pazljivost je potrebna v predorih, kjer se lahko razmere v nekaj sekundah nevarno spremenijo, vidljivost pa je ob nesrečah in dimu lahko močno zmanjšana.

