Supertajfun dosegel Filipine, potem odjeknilo: Znana slovenska podjetnica se več ne oglaša ...

Poročali smo, da se Filipinom približuje supertajfun Fung-Wong z močnim vetrom in nalivi , zaradi česar so v provincah na severu, vzhodu in v osrednjem delu države evakuirali več kot 900.000 ljudi. Supertajfun je že dosegel del države in po prvih podatkih zahteval dve smrtni žrtvi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na nas se je ob tem obrnil tudi zaskrbljeni bralec Vanja. »Med osebami, ki so se v času naravne nesreče nahajale na prizadetem območju, je bila tudi slovenska podjetnica Tea Smrdel, katere načrtovana vrnitev domov je bila zaradi evakuacije odpovedana. Tea je bila že od včeraj brez signala, zato je med njenimi bližnjimi in kolegi vladala velika zaskrbljenost za njeno varnost. Njeni prijatelji so poročali, da se na klice in sporočila ni odzivala, kar je sprožilo val skrbi med slovenskimi znanci in poslovnimi partnerji, je zapisal. Smrdelova je sicer širši javnosti znana kot ena izmed vidnejših osebnosti nohtne industrije v Sloveniji in tujini. V poznejših urah pa je z njegove strani prišla pomirjujoča novica. »Tea se je končno oglasila in sporočila, da so v redu,« je sporočil.

Pozor, če ste na Filipinih

Ne pozabimo, slovensko zunanje ministrstvo državljanom Slovenije, ki se nahajajo na Filipinih, svetuje, da spremljajo opozorila filipinskega sveta za zmanjševanje in obvladovanje tveganja nesreč ter napovedi in opozorila meteorološke službe.

Vsem, ki bodo na območju naravnih nesreč, na ministrstvu predlagajo, naj upoštevajo navodila lokalnih oblasti, se založijo z zadostno količino vode in hrane ter sledijo poročilom lokalnih medijev. Slovenski državljani na Filipinih, ki potrebujejo nujno konzularno pomoč, pa lahko pokličejo dežurni telefon za nujne konzularne primere: +63 962 712 9104, je na družbenem omrežju X še zapisalo ministrstvo.

Imate zgodbo za nas? Stopite v kontakt z nami preko spodnjega obrazca.