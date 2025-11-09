Ta matematična naloga za 4. razred razburja slovenske starše

Na družbenih omrežjih se je v zadnjih dneh razvnela prava mala afera zaradi na videz preproste matematične naloge za učence četrtega razreda osnovne šole. Starš, ki je fotografijo naloge objavil na spletu, je bil ogorčen: »Naloga za 4. razred, sistem se dela norca iz otrok in staršev!« je zapisal. A vsi si niso delili njegovega mnenja.

Kaj pravi naloga?

Naloga, ki je razdelila starše, se glasi:

»Metka je čez vikend prebrala 21 strani knjige. V soboto je prebrala 5 strani več kot v nedeljo. Koliko strani je prebrala v soboto in koliko v nedeljo? Koliko strani je prebrala v ponedeljek? Namig: Pomagaj si s skico.«

Že na prvi pogled se zdi, da gre za klasično nalogo o seštevanju in odštevanju. Toda zadnje vprašanje »Koliko strani je prebrala v ponedeljek?«, je povzročilo val zmede. V nalogi namreč ni nikjer podatka, da bi Metka v ponedeljek sploh brala.

Naloga, ki je razdelila starše. Je prezahtevna za 9-letnike? FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

Starši razdeljeni: »Nesmiselna naloga!« ali »Učijo logično razmišljanje«?

Objava je sprožila burno razpravo. Nekateri starši so ogorčeni: »To je nesmiselna naloga! Otroci imajo 9 let, niso odrasli, da bi znali razmišljati tako abstraktno!«

Drugi pa opozarjajo, da prav takšne naloge spodbujajo razumevanje besedila: »To se imenuje bralna pismenost. Otrok mora ugotoviti, da podatka o ponedeljku ni – in to tudi navesti. To ni težka matematika, ampak vaja iz razumevanja.«

Nekateri so spomnili, da so podobne naloge reševali že pred leti: »Gre za vajo, kjer mora otrok prepoznati, da ni dovolj podatkov za izračun. Nič drastičnega, samo preverjanje razumevanja besedila,« je pojasnil eden od staršev.

V ospredju staro vprašanje: koliko naj starši pomagajo?

Med komentarji se je vnela še širša razprava o vlogi staršev pri učenju. »Starši bi morali poskrbeti za disciplino, ne pa učiti matematiko. Učitelji so za to plačani,« je zapisala ena od uporabnic.

Drugi pa opozarjajo na preobremenjenost učiteljev in hiter tempo snovi: »Prehodi med temami so prehitri. Starši moramo doma razlagati, ker šolski sistem ne omogoča utrjevanja snovi. To ni prav.«

Strokovnjakinja: »Ni nič narobe z nalogo«

Med komentatorji se je oglasila tudi specialna pedagoginja, ki je poskrbela za strokovni pogled: »Ni nič narobe z nalogo. Otrok mora malo razmišljati, uporabiti logiko in skico. To ni zafrkavanje, ampak vaja iz miselne prožnosti. V življenju ne bo vse samo plus in minus.«

In kaj je pravi odgovor?

Matematično gledano je naloga preprosta: če je Metka prebrala 21 strani, in v soboto 5 več kot v nedeljo, je v soboto prebrala 13 strani, v nedeljo pa 8. Za ponedeljek pa preprosto ni podatka in prav to je bistvo naloge.

