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    RAZVNEL SPLET

    Timotej se ponuja za varuško, slovenske mamice so se razvnele: »Jst bi se rade volje pršla mau popestvat h teb« (FOTO)

    Mladi Ljubljančan je ponudil varstvo otrok, a največ pozornosti je pritegnila njegova fotografija.
    Fotografija je simbolična.. FOTO:
    Fotografija je simbolična.. FOTO:
    P. K.
     3. 6. 2026 | 14:53
     3. 6. 2026 | 15:49
    2:31
    A+A-

    Na spletu je zakrožil oglas za varstvo otrok, ki je pritegnil precej več pozornosti kot običajni zapisi v takšnih skupinah. Objavil ga je 24-letni Timotej Selaković iz Ljubljane, ki ponuja varstvo otrok vseh starosti v Ljubljani in bližnji okolici. A čeprav je v oglasu predstavil tudi svoje izkušnje, izobrazbo in delo z otroki, so mnogi najprej opazili njegovo fotografijo. Mladenič je namreč videti kot nekdo, ki bi ga prej pričakovali na naslovnici modne revije kot v oglasu za varuško. Zato ni čudno, da se je objava hitro razširila po spletu. Komentarji so se vrstili, marsikdo pa se je ob tem hudomušno vprašal, katera mamica ga bo prva najela.

    FOTO: Facebook
    FOTO: Facebook

    Timotej je v oglasu zapisal, da je zaključil Srednjo vzgojiteljsko šolo v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. Trenutno je že tretje leto v Vrtcu Jarše kot študent, kjer se, kot je zapisal sam, z otroki vseh starosti »igra oziroma dela«. Ob tem je razkril še, da veliko časa posveča športu. Ko ne trenira nogometa, igra odbojko, košarko ali tenis, rad pa bere tudi knjige. Najpomembneje mu je, da čim več časa preživi v naravi. Prav ta kombinacija izkušenj, energije in sproščenega pristopa je oglasu dala poseben čar. Če je fotografija poskrbela za prvi val pozornosti, je vsebina pokazala, da ne gre le za lep nasmeh, ampak tudi za nekoga, ki ima z otroki že kar nekaj izkušenj. Splet pa je, kot vedno, hitro naredil svoje.

    Pod oglasom so se hitro pojavili tudi hudomušni komentarji. Ena od uporabnic je zapisala: »Jst sm stara 30 in bi se rade volje pršla mau popestvat h teb. Mau šale.« Druga pa je dodala: »Očitno si mamicam zelo všeč ... veliko sreče pri iskanju dodatne službe.« Objavo so tako mnogi vzeli z veliko mero humorja, a hkrati mladeniču zaželeli srečo pri iskanju dela. Timotej je s svojim oglasom očitno zadel spletni živec. Namesto običajne ponudbe za varstvo otrok je nastala mala spletna senzacija.

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