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    OGORČENA NAD ODNOSOM

    Tina v Ljubljani čakala in čakala, avtobusna linija ukinjena brez obvestil: »To je dobesedno norčevanje iz potnikov«

    Za pojasnila smo se obrnili na podjetje Arriva.
    Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo

    Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo

    Gre za uradno aplikacijo pelji.se by Arriva. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se

    Gre za uradno aplikacijo pelji.se by Arriva. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se

    Tudi za današnji dan je linija proti Piranu prikazana kot običajno. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se

    Tudi za današnji dan je linija proti Piranu prikazana kot običajno. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se

    Arhivska fotografija. FOTO: Jure Eržen/delo
    Gre za uradno aplikacijo pelji.se by Arriva. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se
    Tudi za današnji dan je linija proti Piranu prikazana kot običajno. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se
    N. P.
     20. 10. 2026 | 13:53
     20. 10. 2026 | 13:53
    3:12
    A+A-

    Načrtovanje poti z javnim prevozom naj bi bilo preprosto: preveriš vozni red, prideš na postajališče in se odpelješ. A za našo bralko se je potovanje na Obalo spremenilo v večurno kalvarijo. Na naše uredništvo se je obrnila Tina, ki ni mogla skriti ogorčenja nad ravnanjem javnega prevoznika Arriva. Potem ko je na ljubljanski avtobusni postaji več ur zaman čakala na avtobus proti Piranu, je izvedela, da so bile linije brez kakršnegakoli obvestila odpovedane. Odgovor, ki ga je kasneje dobila od enega njihovih zaposlenih, pa jo je še dodatno šokiral.

    Na aplikaciji vse deluje, na cesti avtobusov ni

    Tudi za današnji dan je linija proti Piranu prikazana kot običajno. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se
    Tudi za današnji dan je linija proti Piranu prikazana kot običajno. FOTO: Zajem Zaslona Pelji.se
    Bralka je na avtobusni postaji v Ljubljani potrpežljivo čakala na avtobus proti Piranu. Ko prvega predvidenega avtobusa ni bilo, je predvidevala, da gre za običajno zamudo zaradi prometnih konic. A ko na postajališče ni pripeljal niti naslednji avtobus po urniku, se je odločila zadevo malce raziskati. »Uradna mobilna aplikacija podjetja Arriva je normalno prikazovala redne vožnje. Nikjer ni bilo nobenega opozorila, nobenega napisa, ničesar!« nam je ogorčeno sporočila.

    Po dodatnem poizvedovanju in spraševanju potnikov ter zaposlenih je doživela hladen tuš: avtobusi na tej relaciji sploh ne vozijo več. Razlog? Prenova ceste na poti, zaradi katere so bile linije preprosto odpovedane – a o tem potnikov ni nihče obvestil.

    Vodstvo: »To ni tvoj problem«

    Bralki je uspelo stopiti v stik z enim od zaposlenih podjetja, od katerega je želela izvedeti, kako je mogoče, da o odpovedih nikjer ni niti besede. Njegovo razkritje pa jo je le še dodatno razburilo. Kot ji je zaupal, se tudi sami zaposleni zavedajo stiske potnikov in kaosa na terenu. Ko pa o tej težavi soočijo vodilne v podjetju ter opozorijo na stisko ljudi, ki ostajajo na postajališčih, ti le zamahnejo z roko in odvrnejo: »To ni tvoj problem.«

    Tina ob tem upravičeno opozarja na dvoličnost pozivov k večji uporabi trajnostne mobilnosti: »Vsi nas pozivajo, naj pustimo avtomobile doma, naj ravnamo ekološko in uporabljamo javni prevoz. Nato pa doživiš tole: pustijo te na postaji, brez kakršnegakoli obvestila, z izgovorom na ceste, za katere se že mesece ve, da jih prenavljajo! Če prevoznik ne zmore zagotoviti niti osnovne informacije o odpovedi vožnje v lastni aplikaciji, kako lahko sploh pričakujejo, da bodo ljudje zaupali avtobusom? To ni le neprofesionalno, to je dobesedno norčevanje iz potnikov.«

    Takšen odnos do strank in lastnih zaposlenih odpira resna vprašanja o odgovornosti prevoznika, ki prejema državne subvencije za opravljanje javne službe.

    Na podjetje Arriva smo že naslovili novinarska vprašanja. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

    Imate zgodbo za nas? Pišite nam. Ne pozabite napisati kraja in dodati fotografije.

     

     

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