    VIKEND

    To je bralko Lauro zmotilo na Televiziji Slovenija

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija je odgovorila za Vikend.
    Foto: Leon Vidic
    Foto: Leon Vidic
    Vikend
     18. 1. 2026 | 19:04
     18. 1. 2026 | 19:27
    A+A-

    »Že nekaj časa opažamo prakso simultanega prevajanja, čeprav so dodani podnapisi. Občasno se to zgodi tudi pri slovensko govorečih ljudeh (npr. zdravniki iz UKC Ljubljana). Zanima me, zakaj je to potrebno, saj se pri tem ne sliši več originalnega jezika govorečih.«

    Laura po elektronski pošti

    Televizija Slovenija odgovarja

    Na vašem televizijskem sprejemniku imate verjetno pomotoma vklopljeno storitev zvočnih podnapisov. Storitev ni namenjena splošni populaciji naših gledalcev, ampak uporabnikom z okvaro vida ali motnjo branja, ki ne zmorejo prebrati podnapisov. Podnapise »bere« govorna sinteza za slovenski jezik, ki jo sicer osebe z okvaro vida uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju za branje elektronskih tekstov. Za videče, ki nismo vajeni uporabe sintetičnih glasov, pa je lahko moteča. Sinteze govora imajo napake, ki pa se z razvojem novih tehnologij zmanjšujejo in »branje« postaja vedno bolj podobno naravnemu. Storitev zvočnih podnapisov lahko izklopite v meniju televizorja ali v t. i. set-o-boxu – odvisno od operaterja. Več o tem si lahko preberete na: https://www.rtvslo.si/dostopno/o-tehnikizvocnih-podnapisov/506554.

    Služba za komuniciranje RTV Slovenija

