V delu Slovenije operira požigalec?! Bralec Gregor opozarja: gorelo je večkrat

Na naše uredništvo se je obrnil Gregor, ki je opozoril na niz nočnih požarov v Novi Gorici. Kot je izpostavil, so bili po podatkih, objavljenih na SOS112, v dveh nočeh zabeleženi kar štirje požari, vsi v času med tretjo in četrto uro zjutraj. »Nekateri tej uri pravijo 'ura mrtvih' ali 'ura duhov',« je zapisal zaskrbljeni bralec. V enem od primerov ni zgorel le zabojnik, ampak je ogenj poškodoval tudi hibridni avtomobil.
Časovni razpon teh dogodkov je pri bralcu vzbudil nelagodje. Vsi požari so namreč izbruhnili v skoraj istem delu noči, zato se mu poraja vprašanje, ali gre res za naključje ali pa za vzorec, ki bi ga bilo treba vzeti resno. Še posebej zato, ker je v enem primeru nastala tudi večja premoženjska škoda.
Za zdaj ni mogoče trditi, da je v mestu na delu požigalec. Takšna ocena bi bila brez uradnih ugotovitev policije preuranjena. Je pa niz skoraj zaporednih nočnih požarov v različnih delih Nove Gorice očitno dovolj nenavaden, da je vzbudil pozornost. Za pojasnila smo vprašanja naslovili na PU Nova Gorica. Ko prejmemo njihov odgovor, ga bomo objavili.