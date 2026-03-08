  • Delo d.o.o.
    RAZLOG ZA PREPLAH?

    V delu Slovenije operira požigalec?! Bralec Gregor opozarja: gorelo je večkrat

    V dveh nočeh so bili zabeleženi kar štirje požari.
    Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo 
    Simbolična fotografija. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo 
    N. P.
     8. 3. 2026 | 18:56
    2:19
    A+A-

    Na naše uredništvo se je obrnil Gregor, ki je opozoril na niz nočnih požarov v Novi Gorici. Kot je izpostavil, so bili po podatkih, objavljenih na SOS112, v dveh nočeh zabeleženi kar štirje požari, vsi v času med tretjo in četrto uro zjutraj. »Nekateri tej uri pravijo 'ura mrtvih' ali 'ura duhov',« je zapisal zaskrbljeni bralec. V enem od primerov ni zgorel le zabojnik, ampak je ogenj poškodoval tudi hibridni avtomobil.

    Vsi požari so izbruhnili v skoraj istem delu noči. FOTO: zajem zaslona Spin
    Vsi požari so izbruhnili v skoraj istem delu noči. FOTO: zajem zaslona Spin
    Po podatkih o intervencijah je v petek, 6. marca, ob 4.06 v Cankarjevi ulici zagorel komunalni zabojnik, ogenj pa se je razširil še na osebno vozilo. Gasilci Javnega zavoda za gasilsko in reševalno dejavnost Nova Gorica so požar pogasili, odklopili akumulator in visokonapetostni del hibridnega vozila ter ga hladili. Avto je bil po teh podatkih delno uničen. Le nekaj ur pozneje oziroma v naslednji noči so sledili še trije podobni dogodki. V soboto, 7. marca, je ob 3.34 zagorel zabojnik za odpadke v Ulici Gradnikove brigade. Ob 3.56 je gorelo še v Rejčevi ulici, kmalu zatem pa še v Ulici Ivana Regenta, kjer je bil požar prijavljen ob 4.07. V vseh primerih so posredovali novogoriški gasilci in požare pogasili.

    Naključje ali požig?

    Časovni razpon teh dogodkov je pri bralcu vzbudil nelagodje. Vsi požari so namreč izbruhnili v skoraj istem delu noči, zato se mu poraja vprašanje, ali gre res za naključje ali pa za vzorec, ki bi ga bilo treba vzeti resno. Še posebej zato, ker je v enem primeru nastala tudi večja premoženjska škoda.

    Za zdaj ni mogoče trditi, da je v mestu na delu požigalec. Takšna ocena bi bila brez uradnih ugotovitev policije preuranjena. Je pa niz skoraj zaporednih nočnih požarov v različnih delih Nove Gorice očitno dovolj nenavaden, da je vzbudil pozornost. Za pojasnila smo vprašanja naslovili na PU Nova Gorica. Ko prejmemo njihov odgovor, ga bomo objavili.

