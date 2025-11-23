V ljubljanskem bloku soseda presenetilo obvestilo na oglasni deski: »Zdaj še posteljne aktivnosti ...«

Eden izmed uporabnikov Facebooka je delil fotografijo oglasne deske iz ljubljanskega bloka, kjer je stanujoča v bloku med običajnimi opozorili prilepila precej nenavadno obvestilo:

»Pozdravljeni, bi prosila, da se posteljne aktivnosti izvajajo po hišnem redu. Prosim, če se lahko tega držite, ker so v bloku tudi otroci in starejši in bi radi spali.«

Če so se stanovalci doslej najpogosteje pritoževali nad glasnim vrtanjem, vadbo instrumentov ali pasjim laježem, je tokratna pripomba zadela precej bolj intimno področje.

Uporabnik, ki je objavo delil, je oče stanovalca, ki ga nočni zvoki iz sosednjih spalnic ne motijo pretirano. Ob fotografiji oglasen deske je komentiral: »Objava na oglasni deski v enem izmed blokov v Ljubljani. Te otroke pa starejše je pa štorklja prinesla. Kam gre ta svet?«

Pod objavo se je hitro razvila živahna razprava. Eden od komentatorjev je šaljivo pripomnil: »Nevoščljivost.« Drugi je dodal: »Zagotovo je razočarana gospodinja.«

Nadaljevali so se hudomušni odzivi: »Joj, a intimnost je zdaj omejena na ure?«; »Še bolj naglas, še bolj noro, še bolj na poskok!« in »V Švici imajo natančen razpored pranja; da imajo v Ljubljani razpored posteljnih aktivnosti, pa nisem vedela. Očitno smo res druga Švica!«

Nekdo pa je pripomnil še malce zbadljivo: »V mnogih ljubljanskih blokih se dogaja prostitucija, tako da mogoče pa ni za pogledat stran.«

Ob vsem navdušenju v komentarjih velja spomniti, da večina duhovitih komentatorjev niti ne živi v tem bloku, zato je seveda veliko lažje pisati kot pa ponoči poslušati. Vsekakor pa si želimo, da bi stanovalci le našli rešitev, če le ne bo med tem na oglasni deski kmalu visel še kakšen nov pravilnik o kaljenju nočnega miru.

