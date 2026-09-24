V soboto bojkot točenja goriva? »Pravilno. Ne en dan, par dni ne bi smeli it tankat«

Po tem, ko je ta torek dizel v Sloveniji prvič v zgodovini šel čez dva evra, se po družabnih omrežjih vrstijo pozivi k bojkotu točenja goriva. Z višjimi cenami goriva se namreč obetajo podražitve na skorajda vseh področjih naših življenj - dvignile bi se lahko namreč cene hrane in pijače ter javnega prevoza, vse od naštetega pa spada med tiste reči, ki so za preživetje nujno potrebne. Omenjena akcija naj bi potekala v soboto, 26. septembra 2026, od polnoči do 24. ure. »Če lahko en dan zdržimo brez točenja goriva, pojdimo to naredit skupaj,« pišejo organizatorji, ki sicer poudarjajo, da ne pozivajo k prepiranju, nasilju ali napadom na zaposlene na bencinskih servisih.

Ali menite, da je takšna akcija pravilna, smo povprašali tudi vas, drage bralke in bralci Slovenskih novic, in večina se vas z omenjenim bojkotom tudi strinja. »Pravilno. Ne en dan, par dni ne bi smeli it tankat,« je denimo zapisala Marija, medtem ko Franc v uspešnost akcije močno dvomi: »Ta akcija ne bo spremenila nič, saj je to stoodstotni uvoz. Nimamo niti svoje rafinerije več, saj smo jo pred leti poceni prodali. Na ceno pa vpliva pomanjkanje ponudbe.« Da akcija ne bo prinesla želenih rezultatov, meni tudi anonimni bralec, ki pravi: »Svetovne cene derivatov so poskočile zaradi vojne na bližnjem vzhodu, mi pa smo še vedno med najcenejšimi v Evropi. Zahvala pa gre največ Trumpu, ki je povzročil vojno. In vojna v Ukrajini.« Prav tako se z akcijo ne strinja Iztok: »Ne. Po celi Evropi je isto. Zakaj pa ptič ni marca zaprosil EU za znižanje trošarine? Zato ker je nesposoben papko.«

Adrijana, Renata, Jožica, Zoran, Marjan, Bojan, Angelca in Sandi na drugi strani menijo, da je omenjena akcija pravilna, vsi trije so odgovorili kratko in jedrnato: »Ja.« Akcijo podpira tudi Matjaž, a je nekoliko bolj črnogled, saj dodaja, da takšni bojkoti in akcije »vlade in Petrola ne ganejo«, Radojka pa kljub temu ostro: »Je treba enkrat reči NE. Katastrofa. Kako naj hodimo v službo, a peš 10 ali 20 kilometrov ali še več. Vojna gor, vojna dol pa po navadnem človeku, ki pošteno dela in ne more preživeti.«

Rok je šel še korak dlje: »Da, povsem pravilna in potrebna akcija. Bi pa bil potreben tudi ustrezen in odločen odziv na predlog OECD, ki predlaga slovenski vladi ukinitev vinjete, ter obvezno plačevanje parkirnine pred službami.«