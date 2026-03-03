V Štepanjskem naselju spet kaos! »Takoj ko so spustili količek, ste se vsuli pred šolo«

Potem ko je ljubljansko okrajno sodišče začasno zadržalo izvajanje novega parkirnega režima v Štepanjskem naselju, se je med prebivalci znova razvnela razprava. Mestna občina Ljubljana do končne odločitve sodišča v sporu, ki ga je sprožila iniciativa krajanov, ne bo nadzirala prometa in pobirala parkirnine. V naselju so medtem uredili nekaj manj kot 100 novih parkirnih prostorov, zarisali 30 označb za kolesarje ter omejili hitrost na 10 kilometrov na uro.

A že ob spremembi režima se je pokazalo, kako razdeljeno je naselje. Na eni strani so tisti, ki si želijo več reda in varnosti, na drugi prebivalci, ki so plačljivo parkiranje doživeli kot poseg v svoje pravice. Spomnimo: nezadovoljni krajani so v začetku februarja vložili motenjsko tožbo in tožbo proti vznemirjanju lastninske pravice zoper Mestno občino Ljubljana ter predlagali začasno odredbo za zaustavitev novega režima – sodišče jim je ugodilo.

»Takoj ko so spustili količek, ste se vsuli pred šolo«

Med glasnejšimi zagovorniki strožjega režima so starši šolarjev. Ena od mam je na družbenem omrežju ob fotografiji zapisala: »Takoj ko so spustili količek, ste se vsuli pred šolo. Da nimate niti toliko pameti, da pred šolo ne parkirate. Vsak dan se po tej poti sprehaja ogromno šolarjev, ki so najranljivejši. Pa nova parkirna mesta so zarisali.«

Dodala je še: »Čas je, da se zberemo tisti, ki nam je mar, da v naselju ni toliko pločevine. Tisti, ki imamo radi zelenico in tisti, ki nas skrbi varnost naših otrok.« Kritična je bila tudi do odziva ob obisku župana: »Tako pa so ob obisku g. Jankovića vzklikali prav tisti, ki imajo avtomobile parkirane med bloki, tisti, ki imajo po več avtomobilov, tisti, ki dnevno puščajo parkirane avtodome in kombije, in tisti, ki parkirajo po zelenicah.«

Pod objavo so se oglasili še drugi krajani. »Škoda besed, egoisti,« je zapisal eden. Drugi dodaja: »Gre za ene in iste lastnike, ki se jih več let ne da izprositi ne s strani šole ne z akcijo šolarjev.« Tretji opozarja: »Župan je rekel, da bo verjetno kaos, ker ne bodo posredovali niti pajki in redarji. Pričakovano.«

»Pred dvema mesecema so skoraj povozili mene in otroka«

Z eno od mam smo govorili tudi osebno. V naselju živi že 20 let in ima tri otroke na Osnovni šoli Karla Destovnika Kajuha. »Pred dvema mesecema so zaradi objestne vožnje pred šolo skoraj povozili mene in otroka,« pripoveduje. Po njenih besedah je bila večina prebivalcev vesela količka in občutka večje varnosti za osnovnošolce. »Sedaj pa je zopet vse porušeno.«

Opozarja tudi na promet med bloki: »Z avtomobili se pripeljejo med bloki do vrtca, kjer otroci tečejo k ograji vrtca. Vprašanje časa je, kdaj bodo koga povozili.«

Sogovornica, ki želi ostati anonimna, poudarja, da po njenem mnenju »ni bil problem v parkiriščih«. »Najbolj glasni so bili tisti, ki imajo po pet avtomobilov. Tisti, ki parkirajo tik pred blokom in se vozijo med bloki. Tisti, ki imajo zraven svojih avtomobilov še avtodome in kombije,« pravi. Po njenem so bili starši, ki so opozarjali na varnost, na javnih srečanjih utišani. »Ostali, ki razumemo pomen zmanjševanja pločevine in ohranjanja zelenice ter varnosti otrok, nismo dobili besede.«

Naselje razdeljeno, rešitev še odprta

V Štepanjskem naselju je tako znova vzpostavljeno stanje brez nadzora in brez pobiranja parkirnine, a razprava o prihodnji ureditvi še zdaleč ni končana. Starši napovedujejo povezovanje in vztrajanje pri zahtevah po večji varnosti. »Se zbiramo in bomo poskusili narediti vse, da obvarujemo naše najmlajše,« pravi sogovornica.

Končno besedo bo imelo sodišče. Do takrat pa ostaja odprto vprašanje, kako v naselju uravnotežiti potrebe po parkiriščih in varnost najranljivejših.

Ljubljanski župan Zoran Janković se bo na odločitev sodišča, ki je zadržalo izvajanje spremenjenega parkirnega režima v naselju, s sodelavci odzval na današnji novinarski konferenci ob 13. uri.

