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    Šiškarje sredi noči znova vznemiril požar! Prejeli smo videoposnetek, policija sumi podtaknitev (VIDEO)

    Na terenu so, kot je vidno na posnetku, posredovali gasilci.
    Bralec opozarja na morebiten podtaknjen požar. FOTO: Zajem Zaslona Youtube
    Bralec opozarja na morebiten podtaknjen požar. FOTO: Zajem Zaslona Youtube
    N. P.
     11. 11. 2026 | 10:28
     11. 11. 2026 | 10:28
    3:15
    A+A-

    V Šiški so, kot kaže, noči v zadnjem tednu vse prej kot mirne. Danes okoli 3.30 zjutraj so tam namreč zgoreli kosovni odpadki, ogenj pa naj bi nekdo zanetil tudi 8. novembra, in sicer le »nekaj metrov« stran. Na ponavljajoče se nočne požare in možnost podtikanja nas je opozoril bralec Mitja, ki nam je poslal videoposnetek dogajanja: »Že drugič podtaknjen požar, ista lokacija,« je pripisal ob posnetku.

    Z vprašanji smo se obrnili na Policijsko upravo Ljubljana, kjer so nam potrdili oba nočna incidenta. Uradni vzroki za nastanek ognja sicer še niso potrjeni, policisti pa preverjajo vse okoliščine.

    Prvi požar 8. novembra

    Kot so sporočili s PU Ljubljana, so bili o prvem požaru obveščeni v nedeljo, 8. novembra 2026, okoli 2. ure zjutraj. Goreli so štirje zabojniki za smeti, pri čemer sta dva v celoti pogorela. Gasilci so ogenj pogasili, v dogodku pa na srečo nihče ni bil poškodovan. »Vzrok za nastanek požara še ni znan, obstaja pa sum, da je bil požar zaneten namerno. Policisti so opravili ogled kraja dogodka in nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah,« so pojasnili na policiji in dodali, da bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

    V sredo, 11. 11. ponoči, pa so policisti prejeli novo obvestilo o požaru odpadnega materiala na ulici v bližini garažnih objektov in parkiranih vozil. Posredovali so gasilci, ki so požar pogasili, policisti pa so zbrali obvestila ter zavarovali območje. Tudi v tem primeru nihče ni bil poškodovan, nastalo pa je za nekaj sto evrov škode. Ogenj se na srečo ni razširil na bližnje objekte ali vozila. Kriminalisti zdaj nadaljujejo forenzično preiskavo, da bi ugotovili natančen vzrok požara.

    Sta požara povezana?

    Na PU Ljubljana poudarjajo, da je zbiranje obvestil pri tovrstnih požarih vselej usmerjeno tudi v ugotavljanje, ali so bili povzročeni namerno, ter ali morda obstaja povezava med posameznimi požari na območju Ljubljane. Ob tem opozarjajo, da požar pogosto uniči večino sledov, zato je preiskava izjemno zahtevna in lahko traja dalj časa. Policisti trenutno pregledujejo posnetke nadzornih kamer ter zbirajo informacije na terenu.

    Policija ob tem poziva občane k sodelovanju: »Za uspešno preiskavo so ključne kakovostne prve informacije in pravočasno naznanjanje sumov. Oškodovance in druge osebe prosimo, da do prihoda policistov na kraju ničesar ne premikajo ali prijemajo, saj vsak uničen dokaz zmanjšuje možnosti za hitro odkritje storilca.«

    Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodkih ali bi opazili sumljivo ravnanje, policija poziva, da nemudoma pokličejo na številko 113, najbližjo policijsko postajo ali anonimni telefon 080 1200.

    FOTO: Zajem Zaslona Youtube
    FOTO: Zajem Zaslona Youtube

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