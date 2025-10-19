  • Delo d.o.o.
    MESTNA KOLESA

    Vandali uničujejo javno mestno opremo, Nik ogorčen

    Opazil je preluknjane zračnice, zvita krmila, celo prerezane zavore.
    Prerezana zračnica, polomljena oprema ... FOTO: Bralec Nik
    Prerezana zračnica, polomljena oprema ... FOTO: Bralec Nik
    N. P.
     19. 10. 2025 | 19:50
     19. 10. 2025 | 21:13
    1:51
    »Kam je izginil naš občutek za skupno dobro?« se sprašuje bralec Nik, ki je v uredništvo poslal razočarano sporočilo in fotografije namerno uničenih koles, namenjenih za najem. Kot pravi, v zadnjem času opaža vedno več vandalizma nad stvarmi, ki so namenjene javnosti – od železniške infrastrukture do mestnih koles, klopi in postajališč.

    'Kje je končal občutek za skupno dobro?' se sprašuje bralec Nik, ki je v uredništvo poslal razočarano sporočilo in fotografije namerno uničenih koles. FOTO: Bralec Nik
    'Kje je končal občutek za skupno dobro?' se sprašuje bralec Nik, ki je v uredništvo poslal razočarano sporočilo in fotografije namerno uničenih koles. FOTO: Bralec Nik
    »Medtem ko po medijih poročajo o nesrečah na železnicah, kjer neznanci na tire polagajo kamne in povzročajo nevarnost, se podobna brezbrižnost kaže tudi v mestih – pri sistemih javne izposoje koles,« opozarja in nadaljuje: »Sam sem bil pred kratkim priča več primerom namerno poškodovanih koles, ki so bila po vandalizmu popolnoma nevozna – preluknjane gume, uničena krmila, prerezane zavore itd. Takšna dejanja ne kažejo le pomanjkanja spoštovanja, ampak tudi popolno brezbrižnost do vsega, kar je namenjeno skupni rabi,« je jasen. 

    Spet sabotaža! Iztiril se je vlak pri Bledu: »Ne gre za vandalizem, ampak za resna dejanja, ki ogrožajo javnost« (FOTO)

    Bralec se čudi mentaliteti, ki se je razpasla: »Kolesa, vlaki, klopi, avtobusne postaje – vse to so dobrine, ki nam omogočajo boljše življenje. A dokler bomo javno lastnino dojemali kot nekaj, kar se lahko uničuje brez posledic, bomo težko napredovali kot družba.« Pri podjetju, ki si lasti ta kolesa, se z vandalizmom srečujejo redno in jih popravljajo, menjajo dele in kupujejo nova, da sistem ostane uporaben. A škodo na koncu plačajo vsi: uporabniki, občine in davkoplačevalci.

    »Menim, da bi bilo prav, da se o tem več govori – ne le zato, da se poiščejo odgovorni, ampak da se odpre širša razprava o tem, kako se obnašamo do skupnih stvari,« meni Nik.

