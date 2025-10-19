Vandali uničujejo javno mestno opremo, Nik ogorčen

Galerija
»Kam je izginil naš občutek za skupno dobro?« se sprašuje bralec Nik, ki je v uredništvo poslal razočarano sporočilo in fotografije namerno uničenih koles, namenjenih za najem. Kot pravi, v zadnjem času opaža vedno več vandalizma nad stvarmi, ki so namenjene javnosti – od železniške infrastrukture do mestnih koles, klopi in postajališč.
Bralec se čudi mentaliteti, ki se je razpasla: »Kolesa, vlaki, klopi, avtobusne postaje – vse to so dobrine, ki nam omogočajo boljše življenje. A dokler bomo javno lastnino dojemali kot nekaj, kar se lahko uničuje brez posledic, bomo težko napredovali kot družba.« Pri podjetju, ki si lasti ta kolesa, se z vandalizmom srečujejo redno in jih popravljajo, menjajo dele in kupujejo nova, da sistem ostane uporaben. A škodo na koncu plačajo vsi: uporabniki, občine in davkoplačevalci.
»Menim, da bi bilo prav, da se o tem več govori – ne le zato, da se poiščejo odgovorni, ampak da se odpre širša razprava o tem, kako se obnašamo do skupnih stvari,« meni Nik.