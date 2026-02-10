Za valentinovo tudi letos voščite v Slovenskih novicah

Ponekod v Sloveniji pravijo, da se na dan ljubezni 14. februarja začne tudi neuradna pomlad. Letošnji dan za zaljubljene bo na pustno soboto. In čeprav nam zime s pustom še ni čisto uspelo pregnati, vas lepo vabimo, da valentinovo praznujemo skupaj in da v Slovenskih novicah voščite svojemu dragemu ali svoji dragi.

Valentin velja za prvega spomladina (pomladnega svetnika), ki prinese ključ do korenin. Po starem kmečkem koledarju se na ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih, saj začno rastline odganjati ravno na valentinovo. Na ta dan naj bi se začeli ženiti ptički (ti se ženijo tudi na gregorjevo). Ni čudno, da je na tako vesel dan valentinovo postalo praznik ljubezni, ki ga že tradicionalno z vami slavimo tudi pri Slovenskih novicah. In tudi letos bo tako: podarjamo vam možnost, da svojo drago ali svojega dragega osrečite s čestitko, simbolnim ključem, ki vodi do srca – z lepo mislijo, željami, poljubčki, simboličnim ljubezenskim sporočilom, ki ga bomo objavili na straneh našega in vašega časopisa. Ne pozabite tudi na vrtnico, rdečo, seveda, pa tradicionalno bonboniero in morda še drobnim darilcem, ki ga boste izbrali. Danes valentinovo praznujemo tako rekoč vsi, saj ljubezni že davno ne pojmujemo le kot nekaj, kar se zgodi med dvema osebama. Zato valentinova voščila namenjamo prijateljem, ljudem, ki jih imamo radi, tudi živalim. Vabimo vas, da pokukate v svoje srce, potem pa le pogumno in vse, kar občutite, zlijte na papir ali v e-obrazec – ter nam svoja čustvena voščila tudi zaupajte. Vaše valentinove čestitke bomo na dan ljubezni, v petek, objavili na naši spletni strani slovenskenovice.delo.si/valentinovo in v sobotni tiskani številki Slovenskih novic.

Od kod sploh valentinovo?

Praznik je skozi zgodovino spreminjal svoj pomen. V 3. stoletju naj bi živel Valentin, ki je bil zaprt zaradi krščanske vere. Zaljubil se je v slepo hčer svojega paznika, ji pisal pesmi – od tod navada pošiljanja verzov in pisem – in ji s svojimi prošnjami vrnil vid. Rimljani so v tem času praznovali luperkalije, praznik, posvečen plodnosti in rodovitnosti, ko so priredili ljubezensko loterijo. V skrinjici so zbirali imena deklet, potem pa so fantje žrebali med njimi. Fant in dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par. Stara zgodba iz Indije medtem pripoveduje, da so tam 7., 14. in 21. februarja z neba padle tri kaplje, ki so naznanile vrnitev pomladi. Ena je prešla zrak, druga je padla v vodo in tretja na zemljo. V indijskem koledarju je 14. februar posvečen bogu zakona, kar je dokaj blizu pojmovanju o valentinovem. V ZDA naj bi bilo valentinovo edini dan, ko je ženski dovoljeno moškega zaprositi za roko. Če jo zavrne, ji mora kupiti svilene nogavice. Poleg zaljubljencev si valentinovo onkraj luže voščijo tudi prijatelji, v Sloveniji pa je nekoliko drugače.