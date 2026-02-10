  • Delo d.o.o.
    ODDAJTE BREZPLAČNO E-ČESTITKO

    Za valentinovo tudi letos voščite v Slovenskih novicah

    Na letošnje valentinovo lahko ljubezen svoji dragi ali dragemu izpoveste v najbolj branem časniku v Sloveniji. Vaša voščila bomo brezplačno objavili prav na dan zaljubljencev, v soboto, 14. februarja, v spletni in tiskani ediciji Slovenskih novic.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Dolgachov/Getty Images  
    Fotografija je simbolična. FOTO: Dolgachov/Getty Images  
    E. N.
     10. 2. 2026 | 14:26
     10. 2. 2026 | 14:57
    4:26
    Ponekod v Sloveniji pravijo, da se na dan ljubezni 14. februarja začne tudi neuradna pomlad. Letošnji dan za zaljubljene bo na pustno soboto. In čeprav nam zime s pustom še ni čisto uspelo pregnati, vas lepo vabimo, da valentinovo praznujemo skupaj in da v Slovenskih novicah voščite svojemu dragemu ali svoji dragi.

    Valentin velja za prvega spomladina (pomladnega svetnika), ki prinese ključ do korenin. Po starem kmečkem koledarju se na ta dan začne prvo delo v vinogradih in na vrtovih, saj začno rastline odganjati ravno na valentinovo. Na ta dan naj bi se začeli ženiti ptički (ti se ženijo tudi na gregorjevo). Ni čudno, da je na tako vesel dan valentinovo postalo praznik ljubezni, ki ga že tradicionalno z vami slavimo tudi pri Slovenskih novicah. In tudi letos bo tako: podarjamo vam možnost, da svojo drago ali svojega dragega osrečite s čestitko, simbolnim ključem, ki vodi do srca – z lepo mislijo, željami, poljubčki, simboličnim ljubezenskim sporočilom, ki ga bomo objavili na straneh našega in vašega časopisa. Ne pozabite tudi na vrtnico, rdečo, seveda, pa tradicionalno bonboniero in morda še drobnim darilcem, ki ga boste izbrali. Danes valentinovo praznujemo tako rekoč vsi, saj ljubezni že davno ne pojmujemo le kot nekaj, kar se zgodi med dvema osebama. Zato valentinova voščila namenjamo prijateljem, ljudem, ki jih imamo radi, tudi živalim. Vabimo vas, da pokukate v svoje srce, potem pa le pogumno in vse, kar občutite, zlijte na papir ali v e-obrazec – ter nam svoja čustvena voščila tudi zaupajte. Vaše valentinove čestitke bomo na dan ljubezni, v petek, objavili na naši spletni strani slovenskenovice.delo.si/valentinovo in v sobotni tiskani številki Slovenskih novic.

    Od kod sploh valentinovo?

    Praznik je skozi zgodovino spreminjal svoj pomen. V 3. stoletju naj bi živel Valentin, ki je bil zaprt zaradi krščanske vere. Zaljubil se je v slepo hčer svojega paznika, ji pisal pesmi – od tod navada pošiljanja verzov in pisem – in ji s svojimi prošnjami vrnil vid. Rimljani so v tem času praznovali luperkalije, praznik, posvečen plodnosti in rodovitnosti, ko so priredili ljubezensko loterijo. V skrinjici so zbirali imena deklet, potem pa so fantje žrebali med njimi. Fant in dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par. Stara zgodba iz Indije medtem pripoveduje, da so tam 7., 14. in 21. februarja z neba padle tri kaplje, ki so naznanile vrnitev pomladi. Ena je prešla zrak, druga je padla v vodo in tretja na zemljo. V indijskem koledarju je 14. februar posvečen bogu zakona, kar je dokaj blizu pojmovanju o valentinovem. V ZDA naj bi bilo valentinovo edini dan, ko je ženski dovoljeno moškega zaprositi za roko. Če jo zavrne, ji mora kupiti svilene nogavice. Poleg zaljubljencev si valentinovo onkraj luže voščijo tudi prijatelji, v Sloveniji pa je nekoliko drugače.

    Kako oddati ljubezensko sporočilo prek Slovenskih novic?

    Oddaja ljubezenskega sporočila je brezplačna, le število objavljenih čestitk v tisku bo omejeno s časopisnim prostorom. Voščila bomo na uredništvu sprejemali preko e-obrazca na tej strani, po telefonu in po elektronski pošti. Rok za oddajo je petek, 13. februarja, do 14h.

    • Preko e-pošte: pošljite nam sporočilo na valentinovo@slovenskenovice.si in ne pozabite dopisati vašega vzdevka in vzdevka tistega, kateremu je namenjeno.
    • Preko telefona: vaša sporočila izbrancu sprejemamo v petek, 13. februarja, med 9. in 14. uro na telefonskih številkah 01 4737 100 in 01 4737 700.
    • Preko e-obrazca, ki ga najdete spodaj.


    Prejete čestitke bodo v soboto 14. februarja objavljene v tiskani ediciji Slovenskih novic (skladno z omejitvami prostora) in na spletni strani slovenskenovice.delo.si/valentinovo.

     

     

    14:42
    Bulvar  |  Domači trači
    NEVROLOŠKA BOLEZEN

    Iz Barcelone se je javil Sašo Avsenik, moral bo odložiti harmoniko (VIDEO)

    V preteklem tednu je vnuk legendarnega Slavka Avsenika odpotoval v Barcelono na terapije.
    10. 2. 2026 | 14:42
    14:27
    Novice  |  Slovenija
    ZD CELJE

    Opozorilo iz Celja! »Po terenu hodi oseba, ki se lažno predstavlja kot patronažna sestra«

    V Zdravstvenem domu Celje opozarjajo na zaskrbljujoče dogajanje na terenu.
    10. 2. 2026 | 14:27
    14:26
    14:13
    Novice  |  Slovenija
    GREMO NA ČAJ

    Duhovnik Andrej Goličnik: kjer koli župnikuje, zahteva del vrta zase in za svoje rožice

    Večer, posvečen zeliščem, v spomin na vsestranskega Boštanjčana.
    10. 2. 2026 | 14:13
    14:01
    Novice  |  Kronika  |  Na tujem
    NAPAD

    Občutljivi posnetki: učitelj premlatil učenca, sošolci vse posneli (VIDEO)

    V eni od šol v Prištini se je zgodilo pretresljivo nasilje.
    10. 2. 2026 | 14:01
    14:00
    Video
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM

    Živite v mansardi? Te napake delamo skoraj vsi – strokovnjaka razkrivata resnico

    Z izr. prof. dr. Tomažem Novljanom in Pio Podlipnik v Deloindom podkastu govorimo o svetlobi, tlorisih, pohištvu po meri in bivalnem udobju mansard.
    Nina Štajner10. 2. 2026 | 14:00

    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

    »Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
    Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    GRADBENIŠTVO

    Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

    Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
    10. 2. 2026 | 10:22
    Lifestyle  |  Stil
    DELOINDOM.SI

    Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

    Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
    19. 12. 2024 | 15:48
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    HUDA BOLEČINA

    Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

    Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
    Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
    Logo
