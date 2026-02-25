Zakaj so police priljubljenega diskontnega trgovca napol prazne? Odgovor vas bo presenetil

Na naše uredništvo se je v teh dneh obrnil bralec Darko, ki ga je ob obisku več poslovalnic trgovske verige Hofer presenetil nenavaden prizor. Kot pravi, so bile številne police vidno prazne, ponekod celo napol izpraznjene, kar je med kupci sprožilo vprašanja in ugibanja. »Dobesedno – police so napol prazne. Kaj se dogaja?« se sprašuje. Ob tem ga zanima, ali je v ozadju res morebitna sprememba poslovnega koncepta trgovin. Na družbenih omrežjih se namreč širijo informacije, da Hofer ukinja ponudbo znanih blagovnih znamk in bo ponujal enakovredne izdelke pod lastno blagovno znamko. Hkrati naj bi avtomatiziral procese naročanja blaga in vsaj v Sloveniji temeljito zmanjšal ponudbo v segmentu tehnike.

Se torej trgovec še dodatno usmerja v svojo osnovno diskontno ponudbo in oži izbor izdelkov? Ali to pomeni postopno umikanje uveljavljenih blagovnih znamk in še večji poudarek na lastnih trgovskih znamkah? Prazne police so v času, ko so potrošniki občutljivi na cene in razpoložljivost izdelkov, hitro povod za različne razlage – od logističnih težav do strateških sprememb ponudbe. Vprašanja o tem, ali gre za začasne motnje v dobavi, reorganizacijo asortimaja ali širšo poslovno odločitev, tako ostajajo odprta. Za pojasnila smo se obrnili na trgovca, ki kupcem sporoča, da gre za prehodno obdobje.

»Trenutno smo v prehodnem obdobju, ko poteka nadgradnja zalednega poslovanja v skladišču in trgovinah. Tako bomo našim kupcem zagotovili še bolj prijetno in enostavno nakupovalno izkušnjo v vseh trgovinah Hofer. V prehodnem obdobju lahko prihaja do manjše založenosti izbranih izdelkov, za kar se kupcem opravičujemo in jih prosimo za razumevanje. Hofer je diskont, kar pomeni, da se osredotočamo na lastne blagovne znamke. Te skrbno razvijamo, saj predstavljajo 90 odstotkov naše redne ponudbe. Pri teh izdelkih smo vpleteni v celoten proces: od izbora zanesljivih dobaviteljev, kakovostnih sestavin in sestave receptur do neprestanih preverjanj kakovosti na vseh stopnjah razvoja izdelka.

Pri lastnih blagovnih znamkah imamo ves čas nadzor nad stroški in kakovostjo. Ta pogosto še presega zakonska določila ali uveljavljene standarde. V prihodnje bomo zato še okrepili vlaganje vanje, saj so naše zagotovilo za najvišjo kakovost po najboljši Hofer ceni. To pa po drugi strani pomeni, da bodo kupci pri nas našli manj izdelkov priznanih blagovnih znamk. Hofer sicer v zadnjih mesecih množično znižuje redne cene svojih izdelkov – tako ima od septembra lani že več kot 60 odstotkov izdelkov nižjo ceno. Seznam znižanih izdelkov si je mogoče ogledate na naši spletni strani. Te cene so sedaj na voljo vsak dan, vsem kupcem, in to brez pogojevanja, npr. uporabe aplikacije in kuponov, zbiranja nalepk, kupovanja na določen dan itd.«