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    KRŠENJE VOLILNEGA MOLKA

    Zaposleni na volišču v Ljubljani odkrito agitiral za eno politično opcijo, volivka prejela odgovor: »Posledic verjetno ne bo«

    Ker opozorilo na kraju samem ni zaleglo, se je odločila dogodek uradno prijaviti, a na volišču ga niso zabeležili niti v zapisniku.
    Simbolična fotografija/kolaž. FOTO: Matej Družnik (volišče) / Getty Images (osebi)
    Simbolična fotografija/kolaž. FOTO: Matej Družnik (volišče) / Getty Images (osebi)
    N. P.
     24. 10. 2026 | 18:55
     24. 10. 2026 | 18:57
    3:24
    A+A-

    Na nedavnem referendumskem četverčku, ki ga že tako spremlja kar nekaj kontroverz, se je na enem od ljubljanskih volišč zgodil incident. Na naše uredništvo se je obrnila bralka, ki je bila na volišču v Zalogu priča neposrednemu pozivanju h glasovanju za določeno politično opcijo s strani zaposlenega na volišču. Ob tem jo je presenetil tudi odziv pristojnih služb ob prijavi.

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    Kot navaja bralka, je bila med opravljanjem svoje državljanske dolžnosti presenečena nad ravnanjem enega od zaposlenih na volišču v Zalogu. Ta je prisotne volivce odkrito pozival, naj glasujejo za določeno politično opcijo. »Opozorila sem ga, da velja volilni molk in da na volišču ne sme spodbujati ljudi k določenemu glasovanju,« nam je povedala bralka. Ker opozorilo na kraju samem ni zaleglo, se je odločila dogodek uradno prijaviti. 

    Po več klicih odgovor: »Posledic verjetno ne bo«

    Sledilo je več klicev na številko, namenjeno prijavi kršitev. Ko ji je končno uspelo vzpostaviti stik in so pristojni zabeležili njene navedbe, jo je zanimalo, ali bodo sledile kakšne sankcije ali postopki na sodišču. Kot pravi bralka, so ji odgovorili, da do kakšnih posledic na sodišču verjetno ne bo prišlo. »Sprašujem se o smislu takšnih prijav. Če nekdo na samem volišču krši pravila, pristojni pa ocenijo, da iz tega verjetno ne bo nič, kaj je potem poanta prijave?« sprašuje.

    Po pravilih morajo člani volilnih odborov ob koncu glasovanja v zapisnik vnesti vse morebitne nepravilnosti in incidente, ki so se zgodili med potekom volitev. Bralka se sprašuje tudi, ali bo ta posameznik ponovno sodeloval pri delu na naslednjih volitvah, ali resnično ne bo nikakršnih posledic. Poudarja tudi, da je izjemnega pomena, da se v zadevi urgira hitro, saj nas kaj kmalu čakajo lokalne volitve, ki jim sledi še en referendum.

    Niso zabeležili v zapisnik

    Na Državni volilni komisiji (DVK) in Okrajni volilni komisiji Ljubljana Moste I so se odzvali, da o zatrjevanem incidentu pred prejemom novinarskih vprašanj niso vedeli ničesar. Kot je v odgovoru zapisala višja svetovalka DVK Lara Valič, o dogajanju na volišču niso prejeli nobenega obvestila – ne s strani volivke ne od samega volilnega odbora, kljub temu, da je volivka zadevo prijavila na uradno telefonsko številko za prijave. Valič je dodala, da so po prejemu vprašanj sicer pregledali zapisnike volišč v Zalogu, a v njih ni nobenega zabeleženega podatka ali uradnega zaznamka o opisanem dogodku.

    Ker torej z zadevo niso bili seznanjeni, o njej niso obveščali drugih pristojnih organov. Z DVK so glede sestave odborov še hladno pojasnili le splošni postopek: člane imenujejo okrajne volilne komisije na podlagi predlogov političnih strank in lokalnih skupnosti ter pridobljenih soglasij kandidatov.

    Takšen odgovor le potrjuje dvome bralke o tem, ali se nepravilnosti sploh splača prijaviti in ali so pristojni res pripravljeni ukrepati. Sistem namreč nadzor nad napakami prepušča prav članom volilnih odborov, katerih ravnanje je v tem primeru pod vprašajem, saj vse temelji le na tem, kaj sami vpišejo v zapisnik.

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    AVTOMOBILIZEM

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    Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
    15. 10. 2026 | 13:14
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