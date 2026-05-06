  • Delo d.o.o.
  • Tema
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Tiskane izdaje

    Novice

    SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

    Bulvar

    Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

    Lifestyle

    AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

    Šport

    TekmeOdmeviŠportni trači

    Bralci

    Zabava

    KrižankeSudoku
    RJAVKASTE OBLOGE V BAZENIH

    Zaskrbljen zaradi videza bazenov v slovenskih termah, vodstvo pojasnjuje: »Ne gre za neustreznost vode, ampak ...« (FOTO)

    Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije bazenov z rjavkastimi madeži in oblogami, zaskrbljen bralec pa nam je posredoval tudi svoje fotografije.
    Videz bazenov v Termah Lendava. FOTO: Bralec

    Videz bazenov v Termah Lendava. FOTO: Bralec

    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Tabla v Termah Lendava. FOTO: Terme Lendava

    Tabla v Termah Lendava. FOTO: Terme Lendava

    Videz bazenov v Termah Lendava. FOTO: Bralec
    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Tabla v Termah Lendava. FOTO: Terme Lendava
    Kaja Grozina
     6. 5. 2026 | 09:27
     6. 5. 2026 | 09:46
    5:15
    A+A-

    Po družbenih omrežjih so v zadnjih dneh zaokrožile fotografije bazenov iz Term Lendava, na katerih so vidne rjavkaste lise in usedline na bazenskih površinah. Fotografije so med uporabniki sprožile številne odzive in vprašanja o čistoči bazenov ter ustreznosti vode. Nekaj fotografij nam je posredoval tudi bralec, ki ga je videz bazenov med obiskom presenetil.

    Na fotografijah so opazne temnejše obloge in madeži ob robovih ter na dnu bazenov, zaradi česar je več obiskovalcev izrazilo dvom o vzdrževanju bazenskih površin. Za pojasnila smo se obrnili na Terme Lendava, kjer zagotavljajo, da voda ni zdravstveno sporna in da videz bazenov ne pomeni neustrezne kakovosti vode.

    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    »V Termah Lendava smo seznanjeni z vprašanji glede videza vode oziroma rjavkastih sledi in usedlin v bazenih. Opažanja gostov so vedno dobrodošla, pri tem pa zagotavljamo, da bazensko vodo, površine in delovanje bazenske tehnike stalno spremljamo in vzdržujemo v skladu z vsemi standardi,« so pojasnili. Kot poudarjajo, v njihovih bazenih uporabljajo naravno parafinsko termalno vodo, ki velja za eno največjih posebnosti lendavskega termalnega kompleksa. Gre za mineralno hipertermalno vodo z visoko vsebnostjo parafina, ki naj bi bila edinstvena tudi v širšem evropskem prostoru.

    »Gre za termalno vodo s specifično mineralno sestavo, ki se zaradi svojih lastnosti razlikuje od drugih termalnih vod v tem delu Evrope. Lendavska parafinska termalna voda je prepoznavna po svojih blagodejnih oziroma zdravilnih učinkih ter se uporablja za sprostitev, rekreacijo, preventivo, rehabilitacijo in dobro počutje gostov,« pojasnjujejo. Prav mineralna sestava vode naj bi bila razlog za rjavkaste madeže, ki so vidni na fotografijah. »Minerali, prisotni v vodi, lahko ob stiku z zrakom, spremembi temperature, kroženju vode ali usedanju na površinah povzročijo rjavkaste obloge oziroma lise. Takšni pojavi so pri termalnih vodah lahko naravnega izvora in sami po sebi ne pomenijo neustrezne kakovosti vode ali nevarnosti za kopalce,« zatrjujejo.

    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Terme Lendava. FOTO: Bralec

    Pred kratkim obnovili bazene 

    V Termah Lendava dodajajo, da so po obnovi bazenov keramične ploščice zamenjali z bazensko folijo, zaradi česar so mineralne usedline danes precej bolj opazne kot prej. »Pred obnovo so bile bazenske površine obložene s keramičnimi ploščicami, sedaj pa je uporabljena bazenska folija. Zaradi drugačne strukture, barve in videza površine so mineralne usedline na foliji lahko bolj opazne, kot so bile prej na keramični oblogi. Gre predvsem za vizualno bolj izrazit pojav na drugačni podlagi, kar pa ni pokazatelj neustreznosti vode,« pojasnjujejo.

    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Terme Lendava. FOTO: Bralec
    Ob tem poudarjajo, da kakovost vode redno preverjajo skladno z veljavnimi predpisi in internimi postopki. »Redno preverjamo osnovne parametre vode, izvajajo pa se tudi predpisane laboratorijske analize kakovosti bazenske vode. Od ponovnega odprtja oziroma zagona bazenov so bile vse izvedene analize in vzorčenja bazenske vode skladne s predpisanimi zahtevami.« Po njihovih navedbah v zadnjem obdobju niso zaznali nepravilnosti, ki bi kazale na ogroženo varnost kopalcev ali zdravstveno neustreznost vode. Prav tako naj ne bi bilo večjih tehničnih okvar bazenskega sistema. »Sistem filtracije, kroženja in dezinfekcije se redno spremlja, vzdržuje in preverja,« poudarjajo.

    »Ne gre za umazanijo, ampak za posebnost termalne vode«

    »Po prejetih opažanjih smo izvedli dodatni vizualni pregled bazenskih površin in preverili delovanje sistema. Po potrebi izvajamo tudi dodatna čiščenja površin, kjer se zaradi naravne mineralne sestave termalne vode lahko pojavijo obloge oziroma usedline.« Na informativni tabli ob bazenih goste sicer opozarjajo, da je lendavska termalna voda edina v Sloveniji z naravno visoko vsebnostjo parafina in da prav zaradi svoje sestave povzroča značilno zelenkasto oziroma rjavkasto obarvanost bazenskih površin.

    Tabla v Termah Lendava. FOTO: Terme Lendava
    Tabla v Termah Lendava. FOTO: Terme Lendava

    V Termah Lendava ob tem izpostavljajo tudi blagodejne učinke svoje termalne vode. Po njihovih navedbah pomaga pri revmatičnih obolenjih, težavah s sklepi in hrbtenico, rehabilitaciji po poškodbah ter sproščanju telesa po športnih naporih. Kot dodatno potrditev učinkov termalne vode so poslali tudi zapis gosta iz Avstrije, ki je opisal svojo osebno izkušnjo. Fritz Gamsjäger je zapisal, da je imel dolga leta velike težave s kolenom, po obiskih Term Lendava pa naj bi se njegovo stanje občutno izboljšalo. »Prepričan sem, da mi je parafinska termalna voda rešila koleno,« je zapisal.

    V Termah Lendava poudarjajo, da varnost gostov ostaja njihova glavna prioriteta. »Z rednim nadzorom, laboratorijskimi analizami, vzdrževanjem bazenske tehnike, čiščenjem bazenskih površin in sprotnim ukrepanjem zagotavljamo, da je uporaba bazenov varna in skladna z veljavnimi predpisi,« zagotavljajo.

    Več iz teme

    bazenvodaTermeTerme Lendavabralec
    ZADNJE NOVICE
    10:16
    Bulvar  |  Glasba in film
    PRAVI HIT

    Film Hudičevka v Pradi 2 že podira rekorde, v kino derejo predvsem ...

    Najboljši premierni vikend za film igralke Meryl Streep.
    6. 5. 2026 | 10:16
    10:14
    Novice  |  Slovenija
    SKRITA NEVARNOST V KLETEH IN SKLADIŠČIH

    Hantavirus v središču pozornosti: kako nevaren je virus in kakšni so simptomi

    Cepiva proti tej bolezni zaenkrat še ni na voljo.
    6. 5. 2026 | 10:14
    09:51
    Šport  |  Športni trači
    VOZIL TUDI BREZ IZPITA

    Pri 18 letih Mark Kastelic realno: »Če bi hotel v formulo 1, bi moral biti že tam« (FOTO)

    Slovenski najstnik je velik up svetovnega športnega avtomobilizma.
    Roman Turnšek6. 5. 2026 | 09:51
    09:27
    Bralci
    RJAVKASTE OBLOGE V BAZENIH

    Zaskrbljen zaradi videza bazenov v slovenskih termah, vodstvo pojasnjuje: »Ne gre za neustreznost vode, ampak ...« (FOTO)

    Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije bazenov z rjavkastimi madeži in oblogami, zaskrbljen bralec pa nam je posredoval tudi svoje fotografije.
    Kaja Grozina6. 5. 2026 | 09:27
    09:22
    Novice  |  Kronika  |  Doma
    ZAHTEVA ODŠKODNINO

    Medicinska sestra trdila, da možganske kapi niso prepoznali

    Ženska je dejala, da jo je sestra po kapi poslala nazaj v sobo.
    Jure Predanič6. 5. 2026 | 09:22
    09:05
    Bulvar  |  Domači trači
    INTERVJU

    Melani Mekicar: Zagotovo do Pahorja ne bova nežna

    Nova voditeljica Talentov Melani Mekicar o karieri, prepoznavnosti in sanjskih vlogah, ki jih še želi uresničiti.
    Teja Roglič6. 5. 2026 | 09:05

    Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

    Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
    Story
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    MLADI PODJETNIKI

    Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    4. 5. 2026 | 09:49
    Promo
    Lifestyle  |  Stil
    ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    PREVERITE

    Do izplačila škode v nekaj korakih

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    29. 4. 2026 | 15:30
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NASVET

    Nakup, gradnja ali prenova?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
    Logo
    IZBRANO ZA VAS
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    LJUBLJANSKI GRAD

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
    Promo
    Lifestyle  |  Svetovalnica
    REVMA

    Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    5. 5. 2026 | 09:00
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    DOGODEK

    Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    4. 5. 2026 | 11:03
    Promo
    Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
    REVOLUCIONARNO

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
    Promo
    Razno
    NASVETI

    Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KREDIT

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    4. 5. 2026 | 10:10
    Promo
    Razno
    GRADNJA

    Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Promo
    Lifestyle  |  Izlet
    FESTIVAL LJUBLJANA

    Spektakel, ki prebuja prestolnico

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    5. 5. 2026 | 11:01
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    NEPREMIČNINE

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
    5. 5. 2026 | 09:50
    O nas
    Kontakt
    Uredništvo
    Digitalni paketi
    Krambergerjev sklad
    Oglaševanje
    Edicije
    Ona
    Polet
    Suzy
    Nedeljske novice
    Odprta kuhinja
    Bralci
    Pošljite zgodbo
    Pošljite predloge
    Mobilna aplikacija
    AppStoreAppStore
    EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki