Zaskrbljen zaradi videza bazenov v slovenskih termah, vodstvo pojasnjuje: »Ne gre za neustreznost vode, ampak ...« (FOTO)

Po družbenih omrežjih so v zadnjih dneh zaokrožile fotografije bazenov iz Term Lendava, na katerih so vidne rjavkaste lise in usedline na bazenskih površinah. Fotografije so med uporabniki sprožile številne odzive in vprašanja o čistoči bazenov ter ustreznosti vode. Nekaj fotografij nam je posredoval tudi bralec, ki ga je videz bazenov med obiskom presenetil.

Na fotografijah so opazne temnejše obloge in madeži ob robovih ter na dnu bazenov, zaradi česar je več obiskovalcev izrazilo dvom o vzdrževanju bazenskih površin. Za pojasnila smo se obrnili na Terme Lendava, kjer zagotavljajo, da voda ni zdravstveno sporna in da videz bazenov ne pomeni neustrezne kakovosti vode.

Terme Lendava. FOTO: Bralec

»V Termah Lendava smo seznanjeni z vprašanji glede videza vode oziroma rjavkastih sledi in usedlin v bazenih. Opažanja gostov so vedno dobrodošla, pri tem pa zagotavljamo, da bazensko vodo, površine in delovanje bazenske tehnike stalno spremljamo in vzdržujemo v skladu z vsemi standardi,« so pojasnili. Kot poudarjajo, v njihovih bazenih uporabljajo naravno parafinsko termalno vodo, ki velja za eno največjih posebnosti lendavskega termalnega kompleksa. Gre za mineralno hipertermalno vodo z visoko vsebnostjo parafina, ki naj bi bila edinstvena tudi v širšem evropskem prostoru.

»Gre za termalno vodo s specifično mineralno sestavo, ki se zaradi svojih lastnosti razlikuje od drugih termalnih vod v tem delu Evrope. Lendavska parafinska termalna voda je prepoznavna po svojih blagodejnih oziroma zdravilnih učinkih ter se uporablja za sprostitev, rekreacijo, preventivo, rehabilitacijo in dobro počutje gostov,« pojasnjujejo. Prav mineralna sestava vode naj bi bila razlog za rjavkaste madeže, ki so vidni na fotografijah. »Minerali, prisotni v vodi, lahko ob stiku z zrakom, spremembi temperature, kroženju vode ali usedanju na površinah povzročijo rjavkaste obloge oziroma lise. Takšni pojavi so pri termalnih vodah lahko naravnega izvora in sami po sebi ne pomenijo neustrezne kakovosti vode ali nevarnosti za kopalce,« zatrjujejo.

Pred kratkim obnovili bazene

V Termah Lendava dodajajo, da so po obnovi bazenov keramične ploščice zamenjali z bazensko folijo, zaradi česar so mineralne usedline danes precej bolj opazne kot prej. »Pred obnovo so bile bazenske površine obložene s keramičnimi ploščicami, sedaj pa je uporabljena bazenska folija. Zaradi drugačne strukture, barve in videza površine so mineralne usedline na foliji lahko bolj opazne, kot so bile prej na keramični oblogi. Gre predvsem za vizualno bolj izrazit pojav na drugačni podlagi, kar pa ni pokazatelj neustreznosti vode,« pojasnjujejo.

»Ne gre za umazanijo, ampak za posebnost termalne vode«

Ob tem poudarjajo, da kakovost vode redno preverjajo skladno z veljavnimi predpisi in internimi postopki. »Redno preverjamo osnovne parametre vode, izvajajo pa se tudi predpisane laboratorijske analize kakovosti bazenske vode. Od ponovnega odprtja oziroma zagona bazenov so bile vse izvedene analize in vzorčenja bazenske vode skladne s predpisanimi zahtevami.« Po njihovih navedbah v zadnjem obdobju niso zaznali nepravilnosti, ki bi kazale na ogroženo varnost kopalcev ali zdravstveno neustreznost vode. Prav tako naj ne bi bilo večjih tehničnih okvar bazenskega sistema. »Sistem filtracije, kroženja in dezinfekcije se redno spremlja, vzdržuje in preverja,« poudarjajo.

»Po prejetih opažanjih smo izvedli dodatni vizualni pregled bazenskih površin in preverili delovanje sistema. Po potrebi izvajamo tudi dodatna čiščenja površin, kjer se zaradi naravne mineralne sestave termalne vode lahko pojavijo obloge oziroma usedline.« Na informativni tabli ob bazenih goste sicer opozarjajo, da je lendavska termalna voda edina v Sloveniji z naravno visoko vsebnostjo parafina in da prav zaradi svoje sestave povzroča značilno zelenkasto oziroma rjavkasto obarvanost bazenskih površin.

Tabla v Termah Lendava. FOTO: Terme Lendava

V Termah Lendava ob tem izpostavljajo tudi blagodejne učinke svoje termalne vode. Po njihovih navedbah pomaga pri revmatičnih obolenjih, težavah s sklepi in hrbtenico, rehabilitaciji po poškodbah ter sproščanju telesa po športnih naporih. Kot dodatno potrditev učinkov termalne vode so poslali tudi zapis gosta iz Avstrije, ki je opisal svojo osebno izkušnjo. Fritz Gamsjäger je zapisal, da je imel dolga leta velike težave s kolenom, po obiskih Term Lendava pa naj bi se njegovo stanje občutno izboljšalo. »Prepričan sem, da mi je parafinska termalna voda rešila koleno,« je zapisal.

V Termah Lendava poudarjajo, da varnost gostov ostaja njihova glavna prioriteta. »Z rednim nadzorom, laboratorijskimi analizami, vzdrževanjem bazenske tehnike, čiščenjem bazenskih površin in sprotnim ukrepanjem zagotavljamo, da je uporaba bazenov varna in skladna z veljavnimi predpisi,« zagotavljajo.